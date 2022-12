9 cách giảm triệu chứng cảm lạnh ngày đông

Bổ sung vitamin C: Vitamin C được biết đến nhiều với tác dụng việc tăng cường hệ thống miễn dịch. Một đánh giá của Đại học Creighton (Mỹ) năm 2016 dựa trên nhiều nghiên cứu trước đó cho thấy, việc bổ sung vitamin C thường xuyên có thể giúp giảm thời gian và mức độ nghiêm trọng của cảm lạnh, nhưng các nhà nghiên cứu lưu ý rằng cần có nhiều bằng chứng hơn để xác nhận kết quả. Tuy nhiên, nếu người bệnh chỉ bắt đầu dùng vitamin C khi bị cảm lạnh có thể sẽ không nhận thấy sự khác biệt về thời gian cảm lạnh kéo dài.