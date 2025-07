9 biểu hiện ở mắt cảnh báo vấn đề sức khỏe

Mắt lồi, sưng húp có liên quan đến vấn đề về tuyến giáp, còn mắt vàng thường là dấu hiệu cảnh báo bệnh gan, mật.

Mắt sưng húp

Mắt sưng húp chủ yếu liên quan đến dị ứng, thiếu ngủ, ăn quá nhiều muối hoặc khóc. Sưng mắt mạn tính có thể liên quan đến các vấn đề về tuyến giáp (suy giáp), bệnh thận hoặc giữ nước.

Mảng màu vàng quanh mắt

Các mảng cholesterol màu vàng lắng đọng gần mí mắt gọi là xanthelsma. Đây thường là dấu hiệu của cholesterol cao hoặc rối loạn lipid, làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim cùng các vấn đề về mạch máu khác.

Mắt đỏ

Mắt đỏ thường do dị ứng, nhiễm trùng (viêm kết mạc), thiếu ngủ hoặc lạm dụng rượu bia. Thông thường nguyên nhân xuất phát từ tình trạng các mạch máu nhỏ bên dưới bề mặt mắt bị vỡ, khiến máu ứ đọng, làm cho vùng trắng của mắt chuyển sang màu đỏ. Mắt đỏ mạn tính có thể là dấu hiệu viêm, các bệnh lý tự miễn hoặc toàn thân tiềm ẩn.

Quầng thâm

Quầng thâm mắt rất phổ biến nhưng lại thường bị bỏ qua. Nguyên nhân có thể do mệt mỏi, dị ứng, di truyền hoặc da mỏng đi theo tuổi tác. Đôi khi, chúng còn là dấu hiệu của thiếu máu hoặc mất nước. Nghỉ ngơi đầy đủ thường có thể giảm quầng thâm do căng thẳng.

Vòng trắng hoặc xám quanh mống mắt

Tình trạng này xảy ra do tích tụ mỡ (cholesterol hay lipid), thường gặp ở người lớn tuổi. Ở người trẻ tuổi, các vòng màu trắng, xám này có thể là dấu hiệu của cholesterol cao, tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Nháy mắt thường xuyên

Nháy mắt là trạng thái co thắt không tự chủ của các cơ mí mắt. Đây là hiện tượng khá phổ biến, thường ảnh hưởng đến mí mắt trên. Mệt mỏi hoặc căng thẳng làm gián đoạn tín hiệu thần kinh, gây co thắt cơ. Uống quá nhiều caffeine hoặc rượu cũng có thể là nguyên nhân. Co giật dai dẳng hoặc nghiêm trọng tuy ít gặp song cũng có khả năng là dấu hiệu của mất cân bằng thần kinh hoặc điện giải.

Mờ mắt

Mờ mắt có thể xảy ra do huyết áp cao hoặc thấp, tiểu đường, đục thủy tinh thể hoặc thậm chí các vấn đề về thần kinh.

Lồi mắt

Trong trường hợp này, mắt trông như lồi ra khỏi hốc mắt. Nó thường liên quan đến bệnh Graves (tuyến giáp tiết ra quá nhiều hormone), khối u, nhiễm trùng hoặc chấn thương ở hốc mắt.

Mắt vàng

Mắt vàng thường là dấu hiệu của tình trạng vàng da. Vàng da xảy ra khi có quá nhiều bilirubin trong máu, một chất màu vàng được tạo ra khi cơ thể phân hủy các tế bào hồng cầu cũ. Gan thường lọc bilirubin, đưa nó vào mật, sau đó được thải ra ngoài qua phân. Nếu gan không hoạt động bình thường hoặc có tắc nghẽn đường mật, bilirubin có thể tích tụ trong máu, làm cho mắt, da có màu vàng. Bệnh gan (viêm gan hoặc xơ gan), bệnh túi mật hoặc trường hợp ít là thiếu máu tán huyết có khả năng gây vàng da.

