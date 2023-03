8 lưu ý khi dùng thực phẩm bổ sung

Không uống kết hợp canxi và sắt, uống vi chất bổ sung với trà hoặc cà phê sẽ làm giảm khả năng hấp thu vi chất của cơ thể.

Không kết hợp canxi và sắt

Kết hợp canxi và sắt cùng lúc không có lợi cho cơ thể. Khoa học chứng minh sự hấp thu sắt giảm đi khi uống kèm với canxi hoặc sản phẩm chứa nhiều canxi như sữa. Nếu bạn phải bổ sung hai vi chất này, nên uống cách nhau tối thiểu hai giờ.

Uống vitamin khi bụng rỗng

Thời điểm uống phụ thuộc vào loại vitamin bạn đang dùng. Ví dụ các vitamin tan trong chất béo như A, D, E và K được hấp thụ tốt hơn khi dùng cùng lúc với thức ăn. Thực phẩm béo kích hoạt giải phóng dịch mật, giúp tiêu hóa, hấp thụ vitamin. Dầu cá hoặc chất bổ sung sắt nên uống sau khi ăn, vì có thể gây khó chịu khi dạ dày rỗng. Các vitamin tan trong nước, ví dụ vitamin B và C, được hấp thụ tốt hơn nếu uống lúc bụng đói.

Không uống kẽm cùng kháng sinh

Các thuốc kháng sinh như tetracycline và quinolone sẽ kết hợp với kẽm, gây kém hấp thụ cả hai chất này. Do đó, bạn nên uống kháng sinh trước khi uống kẽm từ 2 đến 4 giờ.

Thực phẩm bổ sung vi chất không uống cùng trà, cafe do làm tăng tốc độ đào thải của cơ thể. Ảnh: Freepik

Nên uống vitamin C cùng sắt

Vitamin C và sắt liên kết với nhau để tạo thành một phức hợp giúp cơ thể hấp thụ sắt dễ dàng hơn. Khi sắt được tiêu thụ cùng với 25 mg đến 100 mg vitamin C, khả năng hấp thụ sắt của cơ thể tăng gấp 4 lần so với việc chỉ bổ sung sắt.

Vitamin hòa tan trong chất béo không tốt hơn

Nhiều người cho rằng vitamin hòa tan trong chất béo thì hấp thu tốt hơn, do vitamin được lưu trữ trong gan hoặc mô mỡ để sử dụng sau. Trong khi đó, các vitamin tan trong nước, nếu dư thừa sẽ bị đào thải ra khỏi cơ thể. Tuy nhiên, mỗi loại vitamin có mục đích và liều lượng khuyến cáo riêng, vitamin hòa tan trong nước vẫn được hấp thụ vào cơ thể. Bạn có thể không cần bổ sung loại vitamin nào nếu có chế độ ăn đủ chất dinh dưỡng.

Tránh uống vi chất cùng trà và cà phê

Trà và cà phê có chứa caffein, làm giảm sự hấp thụ một số khoáng chất. Bên cạnh đó, caffein gây lợi tiểu, khiến các vitamin tan trong nước như B và C bị đào thải khỏi cơ thể nhanh hơn. Để đảm bảo hấp thu, bạn nên uống thực phẩm bổ sung vi chất tối thiểu 2 giờ sau ngụm trà, cà phê cuối cùng.

Không uống bù vi chất

Nếu bỏ lỡ lịch uống vi chất, bạn không nên uống gấp đôi liều lượng vào lần sau. Lý do là các vi chất bổ sung qua đường uống cần thời gian để tích tụ trong máu và phát huy tác dụng. Vi chất không giống như các loại thuốc điều trị bệnh, không có tình trạng thiếu một liều sẽ gây triệu chứng nặng cấp tính. Do đó, mọi người sẽ không gặp tác dụng phụ nếu lỡ quên uống một liều.

Uống dầu cá cùng vitamin E

Một số người cho rằng không nên uống dầu cá cùng với vitamin E vì có thể gây chảy nhiều máu. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu chứng minh kết hợp dầu cá và vitamin E giúp giảm đau bụng kinh, cải thiện lượng đường trong máu ở các bệnh nhân mạch vành. Song, bạn nên hỏi ý kiến bác sĩ nếu tăng lượng dầu cá hoặc vitamin E trong bữa ăn để tránh tác dụng phụ.

Chi Lê (Theo Channel News Asia)