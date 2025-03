8 loại quả giúp tóc chắc khỏe

Táo, dâu tây, việt quất giàu vitamin, khoáng chất thiết yếu có tác dụng dưỡng ẩm và giảm tóc gãy rụng.

Bơ

Loại quả này tốt cho tóc, sức khỏe tim mạch, thần kinh, duy trì cân nặng phù hợp. Chất béo lành mạnh trong quả bơ dưỡng ẩm cho tóc, ngăn ngừa tình trạng khô và gãy. Vitamin E bảo vệ tóc khỏi bị hư tổn do các gốc tự do gây ra. Vitamin B và C nuôi dưỡng da đầu. Kali trong thực phẩm này góp phần duy trì da đầu khỏe mạnh.

Đào

Loại quả này chứa chất chống oxy hóa mạnh, giúp sản xuất collagen cho da. Vitamin A thúc đẩy da đầu khỏe mạnh, giữ ẩm và ngăn tóc gãy rụng. Dầu hạt đào được lấy từ hạt của quả này giúp mọc tóc, hỗ trợ các tế bào có trong nang tóc phát triển.

Dứa

Dứa tốt cho sự phát triển của tóc vì chúng chứa canxi, vitamin C - cả hai đều ngăn ngừa rụng tóc, trong khi vitamin C giúp xây dựng mái tóc chắc khỏe và không bị hư tổn. Loại quả này chứa enzyme bromelain giúp lưu thông máu tốt hơn ở da đầu.

Quả dứa có nhiều dưỡng chất tốt cho tóc. Ảnh: Bùi Thủy

Táo

Táo là một trong những loại quả tốt nhất cho tóc vì thúc đẩy keratin - chất thiết yếu để tóc mượt và dài. Táo cũng chứa procyanidin B2 - một trong những hợp chất tự nhiên hiệu quả, an toàn trong việc thúc đẩy sự phát triển của tóc.

Nho

Nho cung cấp chất chống oxy hóa như resveratrol và quercetin có thể bảo vệ nang tóc khỏi bị hư hại do các gốc tự do gây ra. Nho giàu vitamin C và E, thúc đẩy sự phát triển của tóc và ngăn ngừa rụng tóc. Chất dinh dưỡng như đồng, sắt, cần thiết cho mái tóc khỏe mạnh.

Xoài

Xoài cung cấp vitamin A, thúc đẩy sản xuất bã nhờn lành mạnh, giữ cho da đầu được dưỡng ẩm. Vitamin C trong xoài tăng cường sản xuất collagen, giảm gãy rụng tóc. Xoài cũng giàu vitamin E, chất xơ và pectin, bảo vệ tóc khỏi bị hư tổn do các gốc tự do gây ra, cho tóc bóng mượt.

Việt quất

Việt quất đem đến nhiều lợi ích cho sức khỏe, bao gồm khả năng ngăn tình trạng tóc xơ, rụng. Những công dụng này nhờ hàm lượng vitamin B12 ngăn ngừa tóc bạc sớm, vitamin C, giúp sản xuất nhiều collagen hơn.

Kiwi

Kiwi chứa các khoáng chất như kali, magiê, phốt pho, góp phần tạo nên da đầu và mái tóc chắc khỏe. Vitamin C, chất chống oxy hóa trong kiwi hỗ trợ bảo vệ nang tóc, phòng tránh gãy rụng.

Lê Nguyễn (Theo Health Shots)