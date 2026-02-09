8 điểm nhấn vòng 25 Ngoại hạng Anh

Man Utd tiếp đà thăng hoa dưới thời Carrick. Đánh bại Tottenham 2-0, Man Utd lần đầu thắng bốn trận liên tiếp tại Ngoại hạng Anh kể từ tháng 2/2024, và dấu ấn của HLV Michael Carrick đang hiện rõ chỉ sau thời gian ngắn nắm quyền.

Sau trận, nhà cầm quân người Anh vẫn giữ phong thái quen thuộc: điềm tĩnh, chừng mực và nhấn mạnh rằng chưa có gì được coi là thành tựu. Nhưng chuỗi kết quả vừa qua đã tạo nên cảm giác phấn khích hiếm hoi cho CĐV Man Utd sau thời gian dài u ám.

Không chỉ kết quả, "Quỷ Đỏ" còn gây ấn tượng mạnh về việc thay đổi lối chơi dưới thời Carrick. Casemiro đang chơi hay nhất kể từ ngày khoác áo Man Utd. Luke Shaw và Diogo Dalot lột xác, còn quyết định "đóng băng" Kobbie Mainoo quá lâu của cựu HLV Ruben Amorim ngày càng bị xem là khó hiểu. Tập thể ấy đã ghi 10 bàn qua 4 trận dưới thời Carrick, chỉ thủng lưới 4 lần - sự cải thiện rõ rệt cả về cảm quan lẫn con số thống kê.

Với đà hồi sinh này, những người ra quyết định ở Old Trafford chắc chắn còn rất nhiều điều phải cân nhắc về chiếc ghế HLV chính thức, nếu phong độ hiện tại của Man Utd không chỉ là nhất thời.