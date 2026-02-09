8 điểm nhấn vòng 25 Ngoại hạng Anh

Man Utd tiếp đà thăng hoa dưới thời Carrick. Đánh bại Tottenham 2-0, Man Utd lần đầu thắng bốn trận liên tiếp tại Ngoại hạng Anh kể từ tháng 2/2024, và dấu ấn của HLV Michael Carrick đang hiện rõ chỉ sau thời gian ngắn nắm quyền.
Sau trận, nhà cầm quân người Anh vẫn giữ phong thái quen thuộc: điềm tĩnh, chừng mực và nhấn mạnh rằng chưa có gì được coi là thành tựu. Nhưng chuỗi kết quả vừa qua đã tạo nên cảm giác phấn khích hiếm hoi cho CĐV Man Utd sau thời gian dài u ám.
Không chỉ kết quả, "Quỷ Đỏ" còn gây ấn tượng mạnh về việc thay đổi lối chơi dưới thời Carrick. Casemiro đang chơi hay nhất kể từ ngày khoác áo Man Utd. Luke Shaw và Diogo Dalot lột xác, còn quyết định "đóng băng" Kobbie Mainoo quá lâu của cựu HLV Ruben Amorim ngày càng bị xem là khó hiểu. Tập thể ấy đã ghi 10 bàn qua 4 trận dưới thời Carrick, chỉ thủng lưới 4 lần - sự cải thiện rõ rệt cả về cảm quan lẫn con số thống kê.
Với đà hồi sinh này, những người ra quyết định ở Old Trafford chắc chắn còn rất nhiều điều phải cân nhắc về chiếc ghế HLV chính thức, nếu phong độ hiện tại của Man Utd không chỉ là nhất thời.
Tranh cãi VAR ở Anfield. Phút bù thứ 10, Rayan Cherki sút từ giữa sân đưa bóng lăn chậm về khung thành, trong bối cảnh thủ môn Alisson đã dâng cao. Các cầu thủ Man City tưởng đã ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1 và mừng phấn khích. Nhưng VAR vào cuộc, xác định Dominik Szoboszlai kéo áo Erling Haaland trước khi bóng vào khung thành. Vì thế, bàn thắng bị hủy còn Szoboszlai bị truất quyền vì pha ngăn cản cơ hội ghi bàn rõ rệt.
Quyết định này gây tranh cãi dù không ảnh hưởng tới chiến thắng của Man City. Trên Sky Sports, Gary Neville cho rằng việc VAR từ chối bàn của Cherki đã xóa sổ một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất mùa giải. Theo ông, việc hủy bàn thắng muộn từ giữa sân của Rayan Cherki không chỉ khiến trận đấu mất đi cao trào, mà còn làm tổn hại đến tinh thần của môn thể thao vua.
HLV Pep Guardiola và tiền đạo Erling Haaland đều bày tỏ mong muốn trọng tài công nhận bàn thắng và không rút thẻ đỏ trực tiếp với Szoboszlai.
Liverpool hụt hơi trong cuộc đua top 4. Trên Sky Sports, cựu trung vệ Jamie Carragher cho rằng Liverpool đang đối mặt nguy cơ lớn không thể giành vé dự Champions League thông qua Ngoại hạng Anh. Thất bại 1-2 ngay tại Anfield khiến Liverpool tiếp tục đứng thứ sáu với 39 điểm, kém năm điểm so với đội xếp thứ tư Man Utd.
Nếu bàn thứ ba của Man City không bị VAR từ chối, Liverpool thậm chí đã rơi xuống vị trí thứ bảy do bằng hiệu số với Brentford. Trong kịch bản xấu hơn, nếu tiếp tục thua Sunderland ở vòng 25, đoàn quân dưới trướng Arne Slot có thể tụt xuống thứ chín.
Khi được hỏi liệu Liverpool có giành suất dự Champions League thông qua Ngoại hạng Anh hay không, Carragher thẳng thắn đáp: "Không. Ở thời điểm này thì tôi không nghĩ vậy. Họ cần một cú bứt phá rất lớn về phong độ, trong khi các đội xếp trên lại đang chơi quá tốt".
Phân tích sâu hơn, cựu hậu vệ người Anh cho rằng vấn đề của Liverpool không chỉ nằm ở kết quả, mà còn ở cấu trúc đội hình và những sai lầm khó tin từ các trụ cột. "Mùa giải này của Liverpool gắn liền với những lỗi mà bạn không thể tin lại đến từ các cầu thủ đẳng cấp đó. Van Dijk mắc sai lầm trước Bournemouth, rồi Alisson ở trận gặp Man City. Thật khó hiểu khi một thủ môn như Alisson lại đưa ra quyết định dẫn đến quả phạt đền như vậy".
Gyokeres tìm thấy vai trò mới tại Arsenal? Sự trở lại của Gabriel Jesus sau chấn thương mang đến một thay đổi quan trọng với Viktor Gyokeres: tiền đạo người Thụy Điển không còn mặc định đá cao nhất trên hàng công Arsenal.
Gyokeres từng đạt hiệu suất gần một bàn mỗi trận trong màu áo Sporting, trong khi con số 11 bàn sau 31 lần ra sân cho Arsenal là khá khiêm tốn. Tuy nhiên, những tín hiệu tích cực đang dần xuất hiện.
Trung phong Thụy Điển góp dấu giày vào 8 bàn trong 8 trận gần nhất. Tính riêng năm 2026, Gyokeres là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất Ngoại hạng Anh trên mọi đấu trường (5 bàn).
Dĩ nhiên, có thể đặt dấu hỏi về chất lượng một số đối thủ - Kairat Almaty không phải thử thách lớn, còn Leeds hay Sunderland vẫn là những trận Arsenal được kỳ vọng giành chiến thắng. Nhưng xen kẽ trong đó là những bàn thắng và kiến tạo trước Chelsea hay Inter Milan, cho thấy giá trị thực sự.
Đáng chú ý, bàn thắng vào lưới Inter có nét tương đồng với ấn định chiến thắng trước Sunderland. Gyokeres đều ghi bàn trong bối cảnh đối thủ dâng cao pressing, còn anh được tung vào sân từ ghế dự bị với thể trạng sung mãn. Cách tiếp cận giống nhau, chỉ khác ở pha dứt điểm.
Điều đó đặt ra một gợi ý rõ ràng cho Mikel Arteta ở giai đoạn cuối mùa: Gyokeres có thể phát huy hiệu quả tối đa khi trở thành "quân bài chiến lược". Với Jesus và Kai Havertz đều sẵn sàng, Arsenal không nhất thiết phải để Gyokeres đá chính thường xuyên.
Lối chơi kiểm soát của Arsenal hiếm khi tạo điều kiện cho Gyokeres bứt tốc sau lưng hàng thủ đối phương. Nhưng ở những trận đấu chặt chẽ, khi Arsenal chủ động lùi thấp, chịu sức ép rồi phản công - như trước Inter hay Sunderland - một Gyokeres khỏe mạnh, tốc độ và trực diện lại trở thành vũ khí lý tưởng. Trong những khoảnh khắc ấy, khó có cầu thủ nào trong đội hình Arsenal phù hợp hơn để dẫn đầu các pha phản công.
Gyokeres chắc chắn không mơ đến Emirates để rồi trở thành phương án từ ghế dự bị. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện tại, đó có thể chính là vai trò giúp anh mang lại giá trị lớn nhất cho Arsenal ở phần còn lại của mùa giải.
Cú hat-trick ma thuật của Palmer giải tỏa áp lực. Cole Palmer chịu nhiều hoài nghi giữa mùa giải bị bao trùm bởi chấn thương và sa sút phong độ.
Trước chuyến làm khách trên sân Wolves cuối tuần qua, tiền vệ người Anh mới ghi 4 bàn trên mọi đấu trường mùa này, trong đó chỉ có hai bàn ở Ngoại hạng Anh từ tình huống bóng sống kể từ tháng 1/2025. Màn trình diễn mờ nhạt khi vào sân từ ghế dự bị trước Arsenal tại bán kết Cup Liên đoàn hồi giữa tuần càng khiến dấu hỏi về phong độ của Palmer.
Và rồi Palmer đáp trả theo cách không thể ấn tượng hơn, khi lập hat-trick chỉ trong 38 phút đầu. Ba bàn vào lưới Wolves giúp Palmer trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử Ngoại hạng Anh lập hat-trick ngay trong hiệp một tới ba trận. Tính rộng hơn, bốn cú hat-trick của anh cũng là thành tích nhiều nhất mà một cầu thủ Chelsea từng có ở kỷ nguyên Ngoại hạng Anh.
Chelsea thi đấu khởi sắc với 8 chiến thắng trong 10 trận gần nhất. Và nếu Palmer duy trì được thể trạng cùng sự tự tin như hiện tại, nỗi lo của các đối thủ trước một Chelsea vốn đã rất đáng gờm chắc chắn sẽ còn lớn hơn.
Newcastle xuống đáy dưới thời Eddie Howe. Thất bại 2-3 trước Brentford khiến Newcastle trải qua khoảnh khắc u ám nhất kể từ khi được giới chủ Arab Saudi tiếp quản. Khi thể lực cạn kiệt, lực lượng mỏng và lịch thi đấu dày đặc bủa vây, thầy trò Eddie Howe đang đứng trước phép thử lớn nhất trong gần 5 năm qua.
Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, Newcastle bị chính CĐV nhà la ó cả khi kết thúc hiệp một lẫn khi trận đấu khép lại. Newcastle hiện đứng thứ 12 Ngoại hạng Anh, thua liền ba trận và đã bị loại khỏi Cup Liên đoàn hồi giữa tuần.
Trong bối cảnh đã chi khoảng 300 triệu USD, lại phải chơi với mật độ ba ngày một trận, Newcastle cần các tân binh đắt giá - như Yoane Wissa, Nick Woltemade, Jacob Ramsey và Anthony Elanga - nhanh chóng hòa nhập. Nhưng tất cả đều không thể duy trì phong độ ổn định, thậm chí còn gây thất vọng.
Công tác chuyển nhượng của Howe tại Newcastle từng rất xuất sắc. Những Tino Livramento, Lewis Hall, Sandro Tonali, Bruno Guimaraes hay Dan Burn đều trở thành trụ cột, thủ lĩnh tinh thần và ngày càng tiến bộ. Họ chính là nhịp tim của đội bóng vùng Đông Bắc.
4 tân binh đến trong hè 2025 vẫn còn thời gian để chứng minh giá trị. Nhưng với Newcastle lúc này, thời gian không còn đứng về phía họ.
Vận may không còn đứng về phía Aston Villa. Việc liên tục ghi bàn vượt xa chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) từng là nét đặc trưng trong mùa giải của Aston Villa, nhưng có dấu hiệu cho thấy vận may đó đang dần cạn.
Trong trận hòa Bournemouth 1-1, Bàn mở tỷ số của Morgan Rogers đến khá bất ngờ, trái với thế trận, và những tín hiệu tích cực Aston Villa tạo ra ở giai đoạn đầu nhanh chóng tan biến. Chỉ số xG vỏn vẹn 0,44 phơi bày rõ sự thiếu sắc bén, ý đồ tấn công lẫn chất lượng trong các pha xử lý cuối cùng - những điểm yếu bao trùm màn trình diễn này.
Nếu không có Emiliano Martinez xuất thần với 7 pha cứu thua, đoàn quân dưới trướng Unai Emery thậm chí có thể đã ra về trắng tay.
Khoảng cách với Arsenal ở đỉnh bảng đã nới rộng lên 9 điểm, khiến tham vọng đua vô địch nhanh chóng nhường chỗ cho nỗi lo mất vị trí thứ ba vào tay Chelsea và Man Utd - hai CLB đang thăng hoa sau khi thay HLV và áp sát từ phía sau. Dù vẫn đang hơn Liverpool 8 điểm ở vị trí thứ sáu, nếu tiếp tục chơi như thế này, lợi thế đó sẽ sớm bị bào mòn, kéo theo nguy cơ đánh mất suất dự Champions League.
Bournemouth sớm tìm được người thay Semenyo. Chỉ sau hai lần ra sân, Rayan đã kịp để lại dấu ấn rõ nét tại Ngoại hạng Anh với một bàn và một kiến tạo.
Cầu thủ chạy cánh 19 tuổi người Brazil được Bournemouth xem là phương án thay thế lâu dài cho Antoine Semenyo, sau khi gia nhập CLB từ Vasco da Gama với mức phí khoảng 35 triệu USD trong kỳ chuyển nhượng giữa mùa.
Rayan vào sân từ ghế dự bị và kiến tạo trong trận thắng Wolves 2-0 cuối tuần trước, rồi được trao cơ hội đá chính lần đầu khi gặp Aston Villa. Trong hiệp một, anh đánh đầu trúng xà ngang, trước khi ghi bàn gỡ hòa ở hiệp hai.
Thể hình là điểm khiến Rayan lập tức nổi bật. Anh không mảnh mai như người đồng hương Estevao bên phía Chelsea, mà thiên về mẫu cầu thủ bứt tốc, trực diện, khá giống Semenyo. Bàn thắng vào lưới Villa phản ánh rõ điều đó, khi Rayan vượt qua Lucas Digne trước khi xâm nhập vòng cấm và dứt điểm gọn gàng.
Khả năng thích nghi với môi trường giàu va chạm của Ngoại hạng Anh dường như không phải vấn đề với Rayan. Trước Aston Villa, anh thắng 8 trong tổng số 13 pha tranh chấp tay đôi. Dưới sự dẫn dắt của HLV Andoni Iraola, Rayan có đủ tố chất để được nhào nặn thành "viên ngọc mới" tiếp theo của Bournemouth.
Hồng Duy
Ảnh: Reuters, AP, AFP, Chelsea FC, AFC Bournemouth