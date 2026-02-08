Carrick: 'Không biết điều gì đã thay đổi ở Man Utd'

AnhHLV tạm quyền Michael Carrick thừa nhận khó lý giải sự lột xác của Man Utd trong những tuần qua, sau khi thắng Tottenham 2-0 để duy trì vị trí trong top 4 Ngoại hạng Anh.

Man Utd đang thăng hoa dưới thời Carrick, khi toàn thắng bốn trận trước Man City, Arsenal, Fulham và Tottenham. Đây là lần đầu tiên "Quỷ đỏ" đạt chuỗi như vậy tại Ngoại hạng Anh sau hai năm, để vươn lên vị trí thứ tư với 44 điểm - xếp trên Chelsea và Liverpool.

Tuy vậy, Carrick - người được bổ nhiệm thay thế Ruben Amorim bị sa thải ngày 5/1 - tỏ ra dè dặt khi đánh giá về sự khởi sắc bất ngờ này. "Rất khó để nói chính xác điều gì đã thay đổi", ông nói sau trận thắng Tottenham ngày 7/2. "Điều tôi hài lòng là sự gắn kết, niềm tin và mức độ cam kết của toàn đội. Điều đó tạo ra khác biệt lớn".

HLV Michael Carrick chỉ đạo trong trận Man Utd thắng Tottenham 2-0 ở vòng 25 Ngoại hạng Anh trên sân Old Trafford, Manchester, Anh ngày 7/2/2026. Ảnh: Reuters

Trên sân Old Trafford, Man Utd có lợi thế hơn người, khi trung vệ Cristian Romero vào bóng bằng gầm giày trúng cổ chân Casemiro và nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút 29. Nhờ đó, "Quỷ đỏ" áp đảo về thế trận, kiểm soát bóng 64%, dứt điểm 23 lần với 9 cú trúng đích.

Phút 38, từ quả phạt góc ngắn của Bruno Fernandes bên trái, Kobbie Mainoo chuyền ngược ra tuyến hai cho Bryan Mbeumo đặt lòng về góc xa tầm thấp, mở tỷ số cho Man Utd. Sang hiệp hai, Fernandes ấn định chiến thắng với cú đá một chạm cận thành chéo góc.

Carrick đánh giá cao cách Man Utd xử lý thế trận sau khi Tottenham chỉ còn 10 người. Nhà cầm quân người Anh nhấn mạnh rằng chiến thắng trước Tottenham đến từ khả năng kiểm soát thế trận, kiên nhẫn và chất lượng trong lối chơi, chứ không chỉ dựa vào cảm hứng. Ông nói: "Bốn trận vừa qua đều khác nhau, nhưng chúng tôi không vì thế mà tự mãn. Tôi không ngồi đây và nghĩ rằng mọi thứ đã hoàn hảo, chúng tôi đã giải quyết xong vấn đề. Phía trước vẫn còn rất nhiều việc phải làm, và tôi hiểu rõ điều đó".

Theo Carrick, mỗi trận đấu đều mang đến những thách thức khác nhau và Man Utd cần linh hoạt để thích nghi. "Có lúc bạn thấy lối chơi trôi chảy, có lúc lại không. Nhưng, việc toàn đội đang ở trạng thái tâm lý tốt mang lại nhiều lợi ích, và trận này điều đó tiếp tục được thể hiện", ông nói.

Khi được hỏi về khả năng trở thành HLV chính thức của Man Utd từ mùa tới, Carrick tiếp tục tránh né. "Chưa phải lúc", ông nhấn mạnh. "Người hâm mộ có quyền mơ mộng và hào hứng, đó là lý do họ đến sân. Còn nhiệm vụ của chúng tôi là mang lại cảm xúc ấy. Việc làm được điều đó trong những tuần qua là rất tích cực, và Man Utd cần tiếp tục duy trì".

Ngày 10/2, Man Utd làm khách của West Ham - CLB đang đứng thứ 18 với 23 điểm.

Hồng Duy