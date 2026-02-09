Neville nêu ba nhân tố khiến Arsenal phải dè chừng Man City

AnhTheo cựu danh thủ Gary Neville, Man City không ở phiên bản tốt nhất nhưng sở hữu ba nhân tố có thể tạo khác biệt trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh là Guardiola, Haaland và Donnarumma.

Vòng 25 cuối tuần qua, Arsenal đè bẹp Sunderland 3-0 để tạo khoảng cách 9 điểm phía đỉnh bảng vào thứ Bảy. Nhưng một ngày sau, Man City vượt qua sức ép bằng cách ngược dòng hạ Liverpool, để rút ngắn cách biệt xuống 6 điểm.

Neville, người từng dự đoán Arsenal sẽ vô địch từ đầu mùa, thừa nhận đoàn quân dưới trướng HLV Mikel Arteta đang là tập thể mạnh nhất nước Anh. Tuy nhiên, ông cảnh báo họ không nên xem thường Man City, đặc biệt khi đối thủ sở hữu những nhân tố dày dạn kinh nghiệm chinh phục danh hiệu.

"Để vô địch, Man City sẽ cần một điều gì đó thật sự đặc biệt", Neville nói trên podcast cá nhân. "Đây là lần hiếm hoi họ không phải đội bóng mạnh nhất. Arsenal đang chơi thứ bóng đá tốt nhất, ổn định nhất và sở hữu đội hình mạnh nhất. Nhưng bạn không bao giờ được phép gạch tên Guardiola, cũng như Donnarumma hay Haaland. Họ luôn biết cách tạo ra khác biệt. Họ hiểu cảm giác của giai đoạn năm, sáu vòng cuối mùa".

Haaland cởi áo mừng bàn quyết định trong trận Man City thắng Liverpool 2-1 ở vòng 25 Ngoại hạng Anh trên sân Anfield, thành phố Liverpool, Vương quốc Anh tối 8/2/2026. Ảnh: AP

Theo cựu hậu vệ người Anh, Guardiola, Haaland và Donnarumma hoàn toàn có thể mang lại khoảnh khắc bước ngoặt cho Man City và quyết định cả cuộc đua đường dài.

"Man City có rất nhiều cầu thủ đẳng cấp như Ruben Dias, Bernardo Silva, Phil Foden hay Rodri. Nhưng với tôi, HLV trưởng, thủ môn và tiền đạo cắm là ba vị trí có thể mang về chức vô địch", cựu hậu vệ Man Utd nhận định, đặc biệt nhấn mạnh bản lĩnh của Guardiola. "Sự hiện diện của Pep, khả năng chiến thắng liên tục của ông ấy, đó là cỗ máy giành danh hiệu. Cùng với đó là sức mạnh thể chất và đẳng cấp của Donnarumma và Haaland, những cầu thủ thống trị và hàng đầu thế giới ở vị trí của mình".

Ở vòng 26 Ngoại hạng Anh vào ngày 11/2, Man City thi đấu trước, và sẽ thu hẹp khoảng cách xuống ba điểm nếu thắng Fulham trên sân nhà Etihad. Khi đó, áp lực sẽ dồn nhiều lên Arsenal - đội phải làm khách trên sân của Brentford sau đó một ngày.

Liverpool 1-2 Man City

Phân tích thêm về cuộc đua, Neville cho rằng chiến thắng trước Liverpool giúp Man City tạo ra sức ép đáng kể lên Arsenal, nhất là khi mùa giải bước vào giai đoạn quyết định. "Kết quả này không làm thay đổi chất lượng của Arsenal, nhưng nó làm thay đổi áp lực trong cuộc đua vô địch", ông cho biết.

Theo cựu hậu vệ 50 tuổi, yếu tố kinh nghiệm có thể trở thành bất lợi của Arsenal. Đội bóng thành London không vô địch kể từ mùa bất bại 2003-2004. Dưới sự dẫn dắt của Mikel Arteta, họ đã tiến bộ nhiều nhưng ba năm liên tiếp gần đây đều về nhì. "Nếu có chín điểm thì sẽ an toàn hơn rất nhiều so với sáu", Neville nói. "Không cầu thủ Arsenal nào từng vô địch Ngoại hạng Anh, và HLV của họ cũng vậy. Đó là lý do trận gặp Fulham trở nên cực kỳ quan trọng với Man City".

Tương tự, cựu danh thủ Man Utd Roy Keane cho rằng trận Man City thắng Liverpool tại Anfield là đòn giáng mạnh vào tham vọng vô địch của Arsenal. "Đó không chỉ là ba điểm, mà còn là cú hích tâm lý rất lớn", ông nhấn mạnh. "Nhiều người chỉ trích Man City trong thời gian qua vì họ không đạt được chuẩn mực vốn có. Nhưng hiệp hai trước Liverpool cho thấy khát khao, chất lượng và bản lĩnh của họ. Việc bị dẫn bàn rồi lội ngược dòng giành chiến thắng là điều mang ý nghĩa cực lớn".

Hồng Duy (theo Sky Sports)