Arteta: 'Cách biệt 9 điểm của Arsenal không mang nhiều ý nghĩa'

AnhHLV Mikel Arteta khẳng định cuộc đua vô địch chưa ngã ngũ, dù Arsenal đã nới rộng khoảng cách lên 9 điểm trên đỉnh bảng Ngoại hạng Anh.

Chiến thắng 3-0 trước Sunderland giúp Arsenal đạt 56 điểm sau 25 vòng, trong khi hai đội đứng ngay sau là Man City và Aston Villa cùng được 47 điểm. Vòng này, Aston Villa bị cầm hòa trên sân của Bournemouth, còn Man City sẽ phải làm khách của ĐKVĐ Liverpool vào tối Chủ nhật.

Đây là lần đầu tiên "Pháo thủ" tạo ra cách biệt 9 điểm kể từ vòng cuối mùa giải bất bại 2003-2004 (11 điểm), cũng là lần gần nhất họ đăng quang Ngoại hạng Anh.

HLV Mikel Arteta vui mừng sau trận Arsenal thắng Sunderland 3-0 ở vòng 25 Ngoại hạng Anh trên sân Emirates, London, Anh ngày 7/2/2026. Ảnh: AFP

Tuy nhiên, Arteta vẫn tỏ ra thận trọng khi được hỏi về lợi thế hiện nay. "Không có ý nghĩa gì cả", ông nói sau trận đấu trên sân Emirates. "Chúng tôi vẫn phải thắng rất nhiều trận đấu nữa để đạt được mục tiêu. Arsenal chỉ tập trung vào việc của mình, đánh giá những gì đã làm được, cải thiện và chuẩn bị cho trận tiếp theo".

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha cho biết sẽ theo dõi cuộc đại chiến giữa Man City và Liverpool, nhưng ưu tiên số một vẫn là việc chuẩn bị cho trận tiếp theo của Arsenal gặp Brentford ngày 12/2.

Trước Sunderland, Arsenal chỉ kiểm soát bóng 49% nhưng hiệu quả hơn trong tấn công. Họ dứt điểm 14 lần với 5 cú trúng đích - so với 4 và 2 của đội khách. Nhờ cú sút từ ngoài vòng cấm của Martin Zubimendi, đội bóng của Arteta vượt lên ở gần cuối hiệp một. Sang hiệp hai, tiền đạo vào thay người Viktor Gyokeres lập cú đúp.

Arteta dành nhiều lời khen cho các cầu thủ dự bị, cho rằng sự bổ sung năng lượng và chất lượng trong hiệp hai là yếu tố then chốt giúp Arsenal giải quyết trận đấu. "Đây là một trận rất khó khăn", ông nói. "Sunderland tổ chức tốt, chơi thể lực và phá nhịp rất hiệu quả. Chúng tôi phải kiên nhẫn. Zubimendi đã mở khóa trận đấu bằng một pha dứt điểm ấn tượng. Sau đó, khi trận đấu cởi mở hơn, chúng tôi tung các cầu thủ có khả năng định đoạt trận đấu vào sân và họ thật sự đáng kinh ngạc".

Arsenal 3-0 Sunderland

HLV 43 tuổi sau đó nhấn mạnh thêm vai trò của các cầu thủ không đá chính, cho rằng việc vào sân từ ghế dự bị đôi khi còn quan trọng hơn việc đá chính. "Họ hiểu rõ vai trò của mình và luôn sẵn sàng thay đổi cục diện trận đấu", ông nói.

Arteta cũng dành nhiều lời khen cho Gyokeres - tiền đạo đã nâng thành tích lên 13 bàn trên mọi đấu trường, sau khởi đầu khó khăn từ khi chuyển đến Arsenal với tổng phí 86 triệu USD. "Điều tạo nên khác biệt là sự ổn định mỗi ngày, từ tập luyện, thái độ cho đến khát khao được cống hiến cho đội nhà", ông nói.

Hồng Duy (theo ESPN, Arsenal.com)