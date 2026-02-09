Bàn thắng của Man City vào lưới Liverpool bị hủy hy hữu

Cả Man City lẫn Liverpool đều không hài lòng khi bàn thắng của Rayan Cherki bị hủy, trong trận cầu đinh trên sân Anfield, vòng 25 Ngoại hạng Anh.

Phút bù thứ 10 hiệp hai, khi Liverpool dốc toàn lực tìm bàn gỡ hòa, thủ thành Alisson Becker bỏ khung thành lên tham chiến, để lại phía sau khoảng trống mênh mông. Sau một pha mất bóng của chủ nhà ở giữa sân, Man City phản công nhanh. Rayan Cherki nhận bóng từ giữa sân và sút ngay, đưa bóng lăn thẳng về khung thành trống của Liverpool.

Trong lúc đó, tiền đạo Erling Haaland băng xuống và bị Dominik Szoboszlai kéo áo từ phía sau. Vì thế, tiền đạo Na Uy thất thế, lại phải kéo ngã tiền vệ Hungary. Bóng lăn vào lưới khi cả hai cầu thủ này đều không chạm bóng, giúp Cherki reo mừng với khán giả đội khách.

Trọng tài Craig Pawson ban đầu công nhận bàn thắng, khiến các cầu thủ Man City vỡ òa. Nhưng niềm vui ấy chỉ kéo dài trong chốc lát, vì VAR vào cuộc. Sau khi xem lại tình huống, trọng tài quyết định hủy bàn thắng, xác định rằng pha phạm lỗi của Szoboszlai với Haaland xảy ra trước khi bóng qua vạch vôi.

Trọng tài Pawson xem lại tình huống cuối trận Man City thắng Liverpool trên sân Anfield, thành phố Liverpool, Vương quốc Anh, vòng 25 Ngoại hạng Anh tối 8/2/2026. Ảnh: EPA

Không chỉ vậy, tiền vệ 25 tuổi còn phải nhận thẻ đỏ trực tiếp vì lỗi ngăn cản cơ hội ghi bàn rõ rệt. Man City thì chỉ được hưởng một quả đá phạt ngay trước cấm địa, còn Liverpool kết thúc trận đấu với 10 người.

"Haaland đã phạm lỗi bất cẩn khi kéo áo Szoboszlai", trọng tài nói ngay trên sân. "Nhưng trước đó, Szoboszlai đã phạm lỗi kéo người và ngăn cản một cơ hội ghi bàn rõ rệt. Quyết định cuối cùng là Man City được hưởng một quả đá phạt trực tiếp và Szoboszlai phải nhận thẻ đỏ".

Quyết định của trọng tài lập tức tạo ra làn sóng phản ứng. Với Liverpool, cảm giác bất công đến theo cách khó chịu. Họ đã thua 1-2, và việc bàn thua thứ ba bị hủy không thay đổi nhiều tới kết quả. Nhưng thẻ đỏ cho Szoboszlai lại khiến đội chủ sân Anfield phải trả giá thêm, khi tiền vệ trụ cột sẽ vắng mặt ở một trận tiếp theo gặp Sunderland.

Man City cũng không hài lòng với quyết định này. Tiền vệ Bernardo Silva nói sau trận rằng đội bóng của anh hiểu tầm quan trọng của từng bàn thắng lúc này. Khoảng cách với Arsenal vẫn là 6 điểm, và hiệu số có thể trở thành yếu tố quyết định khi mùa giải bước vào giai đoạn cuối. Bàn thắng bị hủy đồng nghĩa Man City mất đi cơ hội thắng đậm hơn trong một trận đấu mà họ đã chịu nhiều sức ép.

Trên kênh Sky Sports, cựu hậu vệ Gary Neville gọi Pawson là "kẻ phá hỏng khoảnh khắc đẹp". "Đúng là kẻ phá đám", Neville nói thêm. "Cứ để bàn thắng được công nhận đi. Trọng tài vừa phá hỏng một khoảnh khắc tuyệt vời của mùa giải".

Trọng tài Craig Pawson rút thẻ đỏ phạt Dominik Szoboszlai trong trận Man City thắng chủ nhà Liverpool 2-1 ở vòng 25 Ngoại hạng Anh trên sân Anfield ngày 8/2/2026. Ảnh: AFP

Ngay cả Haaland trực tiếp liên quan đến pha bóng, cũng phản đối quyết định này. Tiền đạo Na Uy hiểu trọng tài chỉ làm đúng luật, nhưng cảm thấy tiếc cho Szoboszlai và cho chính trận đấu. "Có lẽ nên để bàn thắng được công nhận và bỏ qua thẻ đỏ", Haaland nói. "Nhưng luật là vậy".

Man City ra về với ba điểm quý giá, tiếp tục bám đuổi Arsenal trong cuộc đua vô địch với cách biệt 6 điểm. Hiệu số bàn thắng bại của họ cũng đang ít hơn "Pháo Thủ" 5 bàn.

Trong khi đó, Liverpool nhận thêm một cú giáng vào tham vọng Top 4, khi họ đã bị Man Utd bỏ xa năm điểm. Dù vậy, mùa giải vẫn còn 13 vòng đấu để Man City và Liverpool tìm cách hoàn thành mục tiêu.

Hoàng An tổng hợp