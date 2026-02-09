Haaland: 'Cứ công nhận bàn thắng, đừng rút thẻ đỏ'

AnhErling Haaland cho rằng VAR không nên can thiệp vào tình huống gây tranh cãi ở cuối trận Liverpool thắng Man City ở vòng 25 Ngoại hạng Anh, dẫn tới bàn thắng bị hủy và thẻ đỏ cho Dominik Szoboszlai.

Phút bù thứ 10, khi Liverpool đang bị dẫn 1-2, Alisson bỏ khung thành lên tấn công. Man City đoạt bóng và Rayan Cherki sút từ giữa sân đưa bóng hướng về khung thành. Dominik Szoboszlai chạy về kéo áo Erling Haaland bên ngoài vòng cấm, nhưng không thể ngăn đối thủ. Vào vòng cấm, đến lượt trung phong Na Uy kéo ngã Szoboszlai từ phía sau, để bóng từ từ lăn vào lưới.

Trọng tài chính Craig Pawson ban đầu công nhận bàn thắng. Tuy nhiên, VAR can thiệp, xác định lỗi xảy ra trước khi bóng vào khung thành. Vì thế, Pawson hủy bàn và rút thẻ đỏ trực tiếp với Szoboszlai vì pha ngăn cản cơ hội ghi bàn rõ rệt. Quyết định này gây tranh cãi dù không ảnh hưởng tới chiến thắng của Man City.

Dominik Szoboszlai (áo đỏ) nhận thẻ đỏ vì kéo áo Erling Haaland trong trận Liverpool thua Man City 1-2 ở vòng 25 Ngoại hạng Anh trên sân Anfield, Liverpool, Anh ngày 8/2/2026. Ảnh: AFP

Sau trận, khi được hỏi về tình huống này, Haaland đáp: "Theo tôi, trọng tài phải tuân theo luật, nhưng tình huống này sẽ khiến cậu ấy bị treo giò ba trận. Tôi thấy khá tiếc cho Szoboszlai. Nếu như vậy thì cứ công nhận bàn thắng và đừng rút thẻ đỏ, đơn giản vậy thôi. Nhưng luật là luật, và mọi chuyện đã xảy ra như thế".

Trận cầu đinh trên sân Anfield diễn ra đầy cảm xúc, đặc biệt kể từ khi Szoboszlai ghi tuyệt phẩm sút phạt hàng rào để mở tỷ số phút 74. Sau đó, Haaland tỏa sáng với pha đánh đầu kiến tạo cho Bernardo Silva gỡ hòa ở phút 84 rồi đá phạt đền giúp Man City hoàn tất màn ngược dòng ở phút bù thứ ba.

Chiến thắng này giúp Man City rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Arsenal còn 6 điểm, giữ hy vọng đua vô địch. Haaland thừa nhận chịu nhiều áp lực trước khi đá quả phạt đền quyết định. "Tôi rất căng thẳng. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ là đưa bóng vào lưới. Tôi đã bỏ lỡ ở trận sân nhà nên đã tập luyện rất nhiều. Ghi bàn ở đây là cảm giác không thể tin nổi", anh bày tỏ.

Trung phong người Na Uy cũng khen tinh thần thi đấu của Bernardo Silva và toàn đội. "Anfield luôn là nơi khó khăn", anh nói. "Nhưng chúng tôi không bỏ cuộc. Khi Bernardo ghi bàn, anh ấy lập tức muốn có thêm bàn nữa, và điều đó truyền tín hiệu tích cực cho toàn đội, cho cả CLB và người hâm mộ".

Tương tự, Bernardo Silva nhấn mạnh Man City hiểu rõ tầm quan trọng của trận đấu. "Nếu thua trận này, có lẽ cuộc đua vô địch đã kết thúc", anh nói về khả năng bị Arsenal bỏ xa 9 điểm. "Arsenal vẫn đang ở vị trí tốt hơn, nhưng chiến thắng này giúp chúng tôi tiến gần hơn. Hy vọng vẫn còn, và chúng tôi sẽ chiến đấu đến cùng".

Ngày 11/2, Man City trở về sân nhà gặp Fulham ở vòng 26 Ngoại hạng Anh, rồi tiếp Salford City ở vòng bốn Cup FA sau đó ba ngày.

