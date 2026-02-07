Lý do Man Utd chưa vội bổ nhiệm HLV trưởng

AnhBất chấp việc quyền HLV Michael Carrick khởi đầu như mơ, ban lãnh đạo Man Utd vẫn thận trọng, để tránh lặp lại sai lầm trong quá khứ và chờ thêm những lựa chọn phù hợp.

Carrick đang tạo ra làn gió mới trong lần thứ hai tạm quyền tại sân Old Trafford, khi toàn thắng ba trận gặp Man City, Arsenal và Fulham. Chuỗi kết quả này đưa Man Utd lên thứ tư Ngoại hạng Anh, chỉ hơn một tháng sau khi viễn cảnh vắng bóng ở châu Âu từng hiện hữu rõ rệt.

Thành tích ấy khiến một bộ phận ý kiến cho rằng Man Utd nên sớm trao ghế HLV trưởng cho Carrick. Dù vậy, phần đông vẫn khuyên đội bóng nên kiên nhẫn, và chính Man Utd cũng đang giữ im lặng. Sau khi sa thải Ruben Amorim ngày 5/1, ban lãnh đạo CLB khẳng định sẽ tiến hành "một quy trình đúng đắn", đánh giá toàn diện các ứng viên tiềm năng.

Theo BBC, quan điểm này đến nay vẫn không thay đổi.

HLV Michael Carrick chia vui với Matheus Cunha sau trận Man Utd thắng Man City 2-0 ở vòng 22 Ngoại hạng Anh trên sân Old Trafford, Manchester, Anh hôm 17/1/2026. Ảnh: AFP

Một trong những lý do lớn khiến Man Utd dè dặt là trải nghiệm trong quá khứ. Tháng 12/2018, Ole Gunnar Solskjaer được bổ nhiệm tạm quyền sau khi Jose Mourinho bị sa thải, với kỳ vọng sự tích cực của một huyền thoại CLB sẽ cải thiện bầu không khí trong đội.

Kết quả ban đầu vượt xa mong đợi. Man Utd thắng 8 trận liên tiếp đầu tiên dưới thời Solskjaer, trong đó có Tottenham ở Ngoại hạng Anh và Arsenal tại Cup FA. Trong 17 trận đầu dưới thời Solskjaer, "Quỷ đỏ" chỉ thua một lần trước PSG ở lượt đi vòng 1/8 Champions League nhưng bù lại bằng màn lội ngược dòng lịch sử tại Paris.

Chỉ ba tuần sau đó, nhà cầm quân người Na Uy được ký hợp đồng ba năm. Tuy nhiên, sự sa sút nhanh chóng xuất hiện. Man Utd chỉ thắng hai và thua tám trong 12 trận cuối mùa, làm dấy lên quan điểm rằng CLB đã quá vội vàng. Nhiều người tin Solskjaer sẽ không được bổ nhiệm nếu Man Utd chờ đến mùa hè.

Dù tỷ phú Jim Ratcliffe hiện điều hành mảng bóng đá, bài học ấy vẫn đủ để Old Trafford cân nhắc kỹ lưỡng.

Solskjaer vỗ tay cảm ơn CĐV sau trận Man Utd - Chelsea trên sân Old Trafford ngày 11/8/2019. Ảnh: Reuters

Một lý do quan trọng khác là nhiều HLV tiềm năng vẫn đang tại vị và có thể tự do trong thời gian tới. Riêng tại Ngoại hạng Anh, danh sách này bao gồm Oliver Glasner - người đã xác nhận sẽ rời Crystal Palace cuối mùa, Andoni Iraola (Bournemouth) hay Marco Silva (Fulham).

Trong đó, Glasner là ví dụ điển hình cho sự biến động của thành tích ngắn hạn. Nhà cầm quân người Áo từng gây tiếng vang khi giúp Eintracht Frankfurt vô địch Europa League, cùng Crystal Palace đánh bại Man City ở chung kết Cup FA mùa trước rồi thắng Liverpool ở trận tranh Siêu Cup Anh.

Nhưng mùa này, mọi thứ nhanh chóng xấu đi. Crystal Palace đang trải qua chuỗi 12 trận không thắng, trong đó có trận thua sốc CLB hạng Sáu Macclesfield ở vòng ba Cup FA. Palace đang đứng thứ 15 Ngoại hạng Anh, hơn nhóm xuống hạng 9 điểm, và chưa chắc Glasner sẽ trụ lại hết mùa.

HLV Oliver Glasner ăn mừng với danh hiệu Cup FA trên sân Wembley, London, Anh ngày 17/5/2025. Ảnh: Reuters

Ngoài ra, Man Utd còn cân nhắc các HLV đội tuyển quốc gia. Thomas Tuchel từng trao đổi với CLB trước và sau chung kết Cup FA 2024 trong giai đoạn Man Utd đang cân nhắc tương lai của HLV đương nhiệm lúc đó Erik ten Hag. Mauricio Pochettino - hiện dẫn dắt tuyển Mỹ - cũng nhiều lần được liên hệ. Bên cạnh đó là Carlo Ancelotti (Brazil) và Julian Nagelsmann (Đức).

Tuy nhiên, việc chiêu mộ HLV đội tuyển trong giai đoạn cận World Cup luôn tiềm ẩn rủi ro. HLV Bobby Robson bị chỉ trích khi nhận lời dẫn dắt PSV sau World Cup 1990, hay Julen Lopetegui bị tuyển Tây Ban Nha sa thải chỉ hai ngày trước World Cup 2018 vì ký hợp đồng với Real Madrid. Theo BBC, việc đạt thỏa thuận chính thức với HLV đội tuyển trước giải đấu lớn là điều không đáng để mạo hiểm.

"Nếu chuyện đó bị lộ, nó sẽ phản tác dụng với HLV liên quan và gây bất ổn nghiêm trọng. Những cuộc gặp kín thì vẫn diễn ra trong bóng đá, nhưng tốt nhất là chỉ dừng ở mức chuẩn bị nền tảng", BBC dẫn nguồn tin thân cận với Man Utd.

Người này cũng đặt câu hỏi: nếu Man Utd đạt thỏa thuận với HLV chính thức mới vào cuối tháng 4, điều gì sẽ xảy ra nếu Carrick có giai đoạn cuối mùa xuất sắc? Hay nếu HLV đội tuyển đó trải qua World Cup thành công hoặc thất bại, tác động đến hình ảnh và uy tín sẽ ra sao? "Man Utd cần để mọi thứ diễn biến tự nhiên thêm một thời gian", nguồn tin tiếp tục.

Harry Maguire nhận danh hiệu cầu thủ hay nhất trận Man Utd thắng Arsenal 3-2 ở vòng 23 Ngoại hạng Anh trên sân Emirates, London, Anh ngày 25/1/2026. Ảnh: Man Utd

Quan điểm ngược lại cho rằng các cầu thủ cần sự rõ ràng. Harry Maguire sẽ hết hạn hợp đồng vào mùa hè, trong khi Man Utd đang theo đuổi nhiều mục tiêu chuyển nhượng, với các tiền vệ Elliott Anderson, Adam Wharton và Carlos Baleba nằm trong danh sách ưu tiên.

Sự thiếu chắc chắn từng ảnh hưởng tiêu cực đến Man Utd dưới thời Ralf Rangnick mùa 2021-2022, khi đội chỉ thắng 5 trong 19 trận cuối, bao gồm thất bại trước Middlesbrough ở Cup FA.

Tuy nhiên, Carrick không cho rằng kịch bản đó sẽ lặp lại. "Tôi không có bất kỳ lo ngại nào", ông nói trước trận gặp Tottenham ở vòng 25 Ngoại hạng Anh. "Các cầu thủ thể hiện tốt hơn những gì tôi có thể tưởng tượng. Ai cũng hiểu bối cảnh chung, nhưng khi ra sân, điều quan trọng là tập trung vào những gì phía trước".

Man Utd rõ ràng muốn đưa ra quyết định đúng đắn, trong bối cảnh áp lực dành cho HLV ngày càng lớn còn thời gian được trao lại ngày càng ngắn. Ngay cả khi Carrick rời ghế sau mùa này, 17 trận ông dẫn dắt cũng chưa lọt vào top 8 nhiệm kỳ ngắn nhất lịch sử Ngoại hạng Anh, đồng thời vẫn dài hơn quãng thời gian năm trận, 39 ngày của HLV chính thức Ange Postecoglou tại Nottingham Forest.

Hồng Duy (theo BBC)