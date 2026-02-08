Arsenal hơn Man City 9 điểm

AnhArsenal đè bẹp đội khách Sunderland 3-0 ở vòng 25 Ngoại hạng Anh để nới rộng cách biệt với Man City lên chín điểm.

Hiệp một trận đấu tại Emirates tối 7/2 diễn ra với nhịp độ căng thẳng và khá cân bằng, khi cả hai đội đều nhập cuộc thận trọng, chủ yếu thăm dò đối phương. Arsenal thậm chí cầm bóng ít hơn (49%) và không ít lần chao đảo trước những pha phản công sắc bén của Sunderland.

Bất ngờ suýt xảy ra ngay phút thứ 8. Từ một quả đá phạt của đội khách, thủ thành David Raya băng ra bắt bóng không dính. Brian Brobbey chớp thời cơ dứt điểm về khung thành bỏ trống, nhưng Kai Havertz kịp lùi sâu và phá bóng trước vạch vôi.

Martin Zubimendi (trái) dứt điểm từ ngoài vòng cấm mở tỷ số trong trận Arsenal thắng Sunderland 3-0 ở vòng 25 Ngoại hạng Anh trên sân Emirates, London, Anh ngày 7/2/2026. Ảnh: Arsenal FC

Thế trận giằng co được duy trì đến phút 42. Leandro Trossard giữ bóng bên cánh trái, hút sự chú ý của hai cầu thủ đội khách rồi chuyền ra tuyến hai. Martin Zubimendi băng lên sút một chạm về góc gần, đưa bóng dội cột vào lưới, biến pha đổ người của thủ thành Robin Roefs chỉ làm nền cho siêu phẩm. Tiền vệ người Tây Ban Nha ghi bàn thứ năm cho Arsenal tại Ngoại hạng Anh mùa này, chỉ kém Viktor Gyokeres (6).

Sang hiệp hai, Sunderland tiếp tục gây ra nhiều sóng gió về phía khung thành chủ nhà. Phút 49, sau pha phối hợp nhanh giữa Brian Brobbey và Noah Sadiki sát vòng cấm, bóng được đẩy sang cánh trái để Chemsdine Talbi tung cú sút một chạm về góc xa, buộc Raya phải bay người hết cỡ cứu thua. Ít phút sau, Trai Hume bật tường đưa Le Fee vào tư thế dứt điểm trong vòng cấm Arsenal, nhưng Zubimendi một lần nữa kịp thời can thiệp, giải nguy cho "Pháo thủ".

Tương tự hiệp một, Arsenal vượt qua những thời điểm khó khăn trước khi trừng phạt Sunderland bằng bàn thắng mang tính bước ngoặt. Phút 69, Kai Havertz thoát xuống bên cánh trái vòng cấm rồi chuyền ngang cho Viktor Gyokeres. Dù mất thăng bằng, trung phong người Thụy Điển vẫn kịp tung cú dứt điểm uy lực, đánh bại Robin Roefs, nhân đôi cách biệt cho Arsenal.

Viktor Gyokeres mừng bàn cùng Gabriel Martinelli. Ảnh: Reuters

Ở giai đoạn một Ngoại hạng Anh, trên sân Ánh sáng, Arsenal cũng ghi hai bàn nhưng bị cầm hòa 2-2, khi để Sunderland chọc thủng lưới ở phút bù thứ tư. Tuy nhiên, trong lần tái đấu này, kịch bản đã đảo chiều: chính "Pháo thủ" là đội kết liễu hy vọng giành điểm của đối thủ sau thời gian thi đấu chính thức.

Phút bù giờ thứ ba, Gabriel Martinelli bứt tốc loại bỏ Reinildo Mandava trước khi chuyền ngang dọn cỗ để Gyokeres đệm bóng vào lưới trống, hoàn tất cú đúp và ấn định chiến thắng 3-0. Tính từ đầu năm 2026, không cầu thủ Ngoại hạng Anh nào ghi nhiều bàn trên mọi đấu trường hơn tiền đạo người Thụy Điển (5 bàn).

Chiến thắng tưng bừng trên sân Emirates giúp Arsenal tạm thời nới rộng khoảng cách với Man City - đội sẽ làm khách của ĐKVĐ Liverpool hôm nay - lên chín điểm. Đây là lần đầu tiên "Pháo thủ" tạo ra cách biệt lớn như vậy kể từ vòng cuối mùa giải bất bại 2003-2004 (11 điểm), cũng là mùa giải gần nhất Arsenal đăng quang Ngoại hạng Anh.

Hồng Duy