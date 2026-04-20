8 điểm nhấn ở vòng 33 Ngoại hạng Anh

Man City - "kẻ chớp thời cơ" hoàn hảo. Cách đây chừng một tháng, Man City khó mơ đến vị thế hiện tại. Có lúc, cách biệt giữa họ với đỉnh bảng Arsenal là 10 điểm.

Nhưng chiến thắng ở chung kết Cup Liên đoàn tại Wembley đã giúp thầy trò Pep Guardiola giành lại động lực và niềm tin đúng thời điểm then chốt từ Arsenal. Chiến thắng 2-1 tại Etihad hôm qua giúp họ thu hẹp khoảng cách xuống còn ba điểm và một đơn vị hiệu số, trong khi vẫn còn một trận chưa đá.

Tháng 4 luôn là giai đoạn thăng hoa nhất của Man City dưới thời Guardiola xét về điểm số trung bình và tỷ lệ thắng. Và nó đang tái diễn mùa này. Nếu đánh bại đội sắp xuống hạng Burnley với cách biệt hai bàn trở lên giữa tuần này, nửa xanh thành Manchester sẽ chiếm được đỉnh bảng.