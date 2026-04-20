8 điểm nhấn ở vòng 33 Ngoại hạng Anh

Man City - "kẻ chớp thời cơ" hoàn hảo. Cách đây chừng một tháng, Man City khó mơ đến vị thế hiện tại. Có lúc, cách biệt giữa họ với đỉnh bảng Arsenal là 10 điểm.
Nhưng chiến thắng ở chung kết Cup Liên đoàn tại Wembley đã giúp thầy trò Pep Guardiola giành lại động lực và niềm tin đúng thời điểm then chốt từ Arsenal. Chiến thắng 2-1 tại Etihad hôm qua giúp họ thu hẹp khoảng cách xuống còn ba điểm và một đơn vị hiệu số, trong khi vẫn còn một trận chưa đá.
Tháng 4 luôn là giai đoạn thăng hoa nhất của Man City dưới thời Guardiola xét về điểm số trung bình và tỷ lệ thắng. Và nó đang tái diễn mùa này. Nếu đánh bại đội sắp xuống hạng Burnley với cách biệt hai bàn trở lên giữa tuần này, nửa xanh thành Manchester sẽ chiếm được đỉnh bảng.
Arsenal lại rơi vào tình cảnh "cầm vàng mà để vàng rơi"? Tan trận đấu tại Etihad, tấm banner từ phía CĐV Man City với dòng chữ "Panic on the streets of London" (Sự hỗn loạn lan khắp London) như một lời trêu chọc. Trên sân, Erling Haaland với mái tóc xõa còn hát theo ca khúc "Good Feeling" của rapper Flo Rida, trong bầu không khí ăn mừng quen thuộc.
Arsenal đã dẫn đầu bảng suốt 201 ngày liên tiếp, còn Man City chỉ có vị trí đó trong vỏn vẹn 7 ngày mùa này. Nhưng tất cả sẽ thay đổi nếu Man City thắng Burnley cách biệt ít nhất hai bàn ở trận đấu sớm vòng 34 vào ngày 22/4.
Diễn biến hiện tại gợi lại mùa giải 2022-2023, khi Arsenal dẫn đầu tới 247 ngày nhưng cuối cùng bị Man City vượt lên trong giai đoạn quyết định. Khi đó, Haaland cũng là người góp phần nhấn chìm hy vọng của thầy trò Mikel Arteta bằng chiến thắng mang tính bước ngoặt vào tháng 4. Dù lần này cảm giác có chút khác biệt, khi Arsenal không bị vỡ trận như thất bại 1-4, mà thể hiện được nhiều điểm tích cực trong lối chơi. Cuộc chiến vô địch, vì thế, vẫn đang ở giai đoạn quyết liệt nhất.
Liverpool vẫn nhờ cậy những "lão tướng". Cody Gakpo xứng đáng được khen ngợi với pha kiến tạo mở tỷ số, trong khi Dominik Szoboszlai góp công ở bàn quyết định chiến thắng 2-1 trên sân của Everton. Nhưng chính Mohamed Salah và Virgil van Dijk mới là những người ghi bàn, trong đó bàn ấn định đến ở phút bù thứ 10.
Bộ đôi kể trên từng chịu nhiều chỉ trích từ đầu mùa, khi Liverpool thi đấu thiếu ổn định. Dù vậy, trong những thời điểm ngặt nghèo, họ vẫn biết cách tạo ra khác biệt. Và câu hỏi được đặt ra là ai sẽ thay thế vai trò của những công thần này khi họ không còn khoác áo Liverpool?
Canh bạc trung vệ của Carrick. Không ít người đã hoài nghi khi HLV Michael Carrick quyết định sử dụng Noussair Mazraoui ở vị trí trung vệ. Hậu vệ người Morocco vốn không có nhiều kinh nghiệm chơi ở vai trò này, lại đá cặp cùng đồng đội mới 19 tuổi Ayden Heaven.
Trước giờ bóng lăn, phương án kéo Luke Shaw vào trung tâm được xem là hợp lý hơn. Thậm chí Manuel Ugarte cũng là lựa chọn khả dĩ, khi từng đảm nhiệm vị trí này trong trận đấu Leeds.
Nhưng Carrick chọn Mazraoui - mẫu cầu thủ đa năng đúng nghĩa. Và quyết định đó đã mang lại hiệu quả. Hậu vệ 28 tuổi thi đấu điềm tĩnh khi cầm bóng, đồng thời không bị khai thác quá nhiều trong các tình huống không chiến, dù đôi lúc vẫn có những khoảnh khắc chệch choạc. Mazraoui từng chơi ở nhiều vị trí trong hàng thủ, thậm chí đảm nhiệm vai trò tiền vệ trụ, và còn được thử nghiệm như một số 10. Nhưng trong số những lần "đóng thế" đó, màn trình diễn ở vị trí trung vệ lần này là ấn tượng nhất.
Hàng công đáng báo động của Chelsea. Trận thua Man Utd 0-1 để lại nhiều dư âm tiêu cực với Chelsea. Cơ hội giành vé dự Champions League của họ ngày càng trở nên mong manh, còn những tiếng la ó tại Stamford Bridge vang lên không ngớt.
Dù vậy, HLV Liam Rosenior vẫn cho rằng đội nhà xứng đáng chiến thắng, nhấn mạnh sự áp đảo và số lần đưa bóng trúng khung gỗ. Cả trận, Chelsea tung ra 21 cú dứt điểm, so với chỉ 4 của Man Utd.
Tuy nhiên, đây đã là trận thứ tư liên tiếp "The Blues" không ghi bàn - chuỗi phong độ tệ hại chưa từng xuất hiện kể từ năm 1912. Không phải họ thiếu cơ hội rõ ràng hay chỉ dứt điểm cầu may. Chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) của Chelsea đạt 1,55. Nhưng khâu tận dụng vẫn là bài toán chưa có lời giải.
Hy vọng của Tottenham cạn dần. Đây không còn là thời điểm cho những tín hiệu tiến bộ nhỏ lẻ hay vài dấu hiệu khích lệ. Tottenham đang cần một cú hích mang tính bước ngoặt - và thời gian không đứng về phía họ.
Khoảnh khắc ấy tưởng như đã đến, khi Xavi Simons ghi bàn tuyệt đẹp với cú cứa lòng đẳng cấp, nâng tỷ số lên 2-1. Màn ăn mừng cuồng nhiệt của anh cùng các CĐV Spurs dường như mở ra bước ngoặt cho đội chủ nhà. Nhưng bàn gỡ ở những giây cuối của Georginio Rutter đã dập tắt tất cả. Các cầu thủ Tottenham đổ gục xuống sân khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.
Trong trận sân nhà đầu tiên, HLV Roberto De Zerbi vẫn có thể chỉ ra những điểm tích cực. Ông cũng có lý khi khen ngợi sự cổ vũ từ khán đài và yêu cầu học trò không chìm trong thất vọng từ trận hòa mà như thua. Nhưng thực tế không dễ né tránh: cơ hội trụ hạng của Spurs đang dần hẹp lại. Họ không thắng cả 5 trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh dù mở tỷ số. Họ cũng chưa biết mùi chiến thắng trong năm 2026. Đây là tập thể đang thiếu bản lĩnh kết liễu trận đấu, bất chấp mọi nỗ lực.
Ngọn lửa đã tắt ở Newcastle. Khi đồng hồ trôi dần về những phút bù giờ, bình luận viên Sky Sports từng dự đoán khán đài sẽ bùng nổ khi 9 phút được thông báo. Nhưng thực tế hoàn toàn trái ngược - chỉ còn lại vài tiếng xì xào yếu ớt, khi Newcastle thất bại 1-2.
CĐV chủ nhà hiểu rằng không có màn ngược dòng nào tại St James’ Park. Bournemouth đơn giản là vượt trội hơn. Đây đã là thất bại thứ tư liên tiếp trên mọi đấu trường, và là trận thua thứ năm sau sáu trận sân nhà gần nhất của Newcatle tại Ngoại hạng Anh.
Điều gì đang xảy ra với Newcastle? Dưới thời Eddie Howe, họ từng nổi tiếng với lối chơi giàu năng lượng, pressing không bóng quyết liệt - giống như Bournemouth hiện tại. Nhưng giờ, điều gì đó đã biến mất, và chính nhà cầm quân người Anh cũng chưa thể lý giải.
Khi mùa giải chỉ còn 5 vòng, Newcastle đã rơi xuống thứ 14 và tiếp tục sa sút. Ngay cả Leeds cũng có thể bắt kịp. Điều đáng lo hơn là tác động tới cả dự án dài hạn. Liệu tham vọng cạnh tranh với các ông lớn châu Âu còn được duy trì? Dù câu trả lời là gì, Howe đang chịu áp lực lớn hơn bao giờ hết.
Iraola có thể rời Bournemouth bằng vé dự cúp châu Âu. Ở trận đầu tiên sau khi HLV Andoni Iraola xác nhận sẽ rời CLB vào mùa hè, Bournemouth thắng Newcastle 2-1 ngay tại St James’ Park để nối dài chuỗi bất bại lên 13 trận. Giấc mơ dự Cup châu Âu mùa tới là hoàn toàn có cơ sở.
Bournemouth áp đảo trong hiệp một và không nao núng sau bàn gỡ của William Osula, trước khi ấn định chiến thắng nhờ pha dâng cao ghi bàn của Adrien Truffert. Lối chơi giàu năng lượng của họ vừa bắt mắt, vừa khiến đối thủ liên tục lúng túng.
Iraola chắc chắn sẽ nhận được nhiều lời mời sau mùa giải, dù từ các CLB Ngoại hạng Anh hay tại quê nhà Tây Ban Nha. Nhưng không nhiều đội có nền tảng tốt hơn Bournemouth lúc này. Họ đã vươn lên vị trí thứ tám. Nếu tiếp tục duy trì phong độ, việc đội bóng này vươn lên top 6 và tiến gần tấm vé dự Cup châu Âu lần đầu tiên sẽ không còn là bất ngờ. Đây cũng sẽ là món quà chia tay đầy ý nghĩa của Iraola.
Hồng Duy
Ảnh: Reuters, AP