HLV De Zerbi không tin Tottenham sẽ xuống hạng

AnhHLV Roberto De Zerbi tin rằng Tottenham đủ khả năng giành trọn 15 điểm ở giai đoạn cuối để thoát khỏi nhóm đèn đỏ Ngoại hạng Anh.

"Tôi luôn tin vào chất lượng của các cầu thủ. Đây là thời điểm cần tinh thần và thái độ đúng đắn. Mùa giải chưa kết thúc, chúng tôi còn 5 trận và 15 điểm để cạnh tranh", De Zerbi nói sau trận hòa Brighton 2-2 ở vòng 33 Ngoại hạng Anh.

Trên sân nhà tôi 18/4, Tottenham hai lần vượt lên nhờ công Pedro Porro và Xavi Simons. Nhưng "Gà trống" đều để Brighton gỡ hòa ở phút bù mỗi hiệp, qua đó nối dài mạch không thắng trong năm 2026 lên 15 trận (hòa 6, thua 9). Đây là mạch trận tệ thứ hai trong lịch sử CLB, chỉ kém giai đoạn 16 trận liên tiếp không thắng từ tháng 12/1934 đến tháng 4/1935.

Tottenham vẫn đứng thứ 18 với 31 điểm và nguy cơ bị các đối thủ cạnh tranh suất trụ hạng nới rộng cách biệt. Ở các trận đấu muộn, West Ham (đứng thứ 17 với 32 điểm) sẽ làm khách của Crystal Palace, còn Nottingham Forest (đứng thứ 16 với 33 điểm) đối đầu Burnley.

HLV Roberto De Zerbi (áo đen) chỉ đạo trong trận Tottenham hòa Brighton 2-2 ở vòng 33 Ngoại hạng Anh trên sân Tottenham Hotspur, thành phố London, Vương quốc Anh ngày 18/4/2026. Ảnh: Guardian

Tottenham đối mặt lịch thi đấu khó khăn, khi còn 5 trận gặp Wolves, Aston Villa, Leeds, Chelsea và Everton. Nhưng De Zerbi tin Tottenham đủ khả năng tạo nên chuỗi 5 chiến thắng để trụ hạng. "Có thể lúc này khó tin, nhưng nếu nhìn vào năng lực đội hình, tôi nghĩ chúng tôi làm được. Không phải tự cao, nhưng chúng tôi có đủ phẩm chất để chiến đấu và thắng liên tiếp", ông nói.

Lần gần nhất Tottenham thắng là khi họ vượt qua Crsytal Palace 1-0 ngày 28/12/2025, khi Thomas Frank còn tại vị. Dưới thời De Zerbi, "Gà trống" chưa thắng, nhưng có dấu hiệu cải thiện về lối chơi, thể hiện qua trận thua Sunderland và hòa Brighton.

"Tôi nghĩ Tottenham xứng đáng thắng. Tôi rất tự hào về các cầu thủ, vì họ đã cống hiến tất cả, với tinh thần và cá tính đúng đắn", De Zerbi bày tỏ. "Tôi chỉ thất vọng vì kết quả, cho các cầu thủ và người hâm mộ. Không khí hôm nay thật tuyệt vời, ngay cả khi đội bóng đang ở trong hoàn cảnh rất khó khăn".

Ở vòng tiếp theo ngày 25/4, Tottenham sẽ gặp CLB bét bảng Wolves. De Zerbi nhấn mạnh đây là trận cầu phải thắng, đồng thời yêu cầu các học trò giữ thái độ tích cực. "Tôi không có thời gian cho sự tiêu cực. Ai đến tập luyện với thái độ không đúng sẽ phải về ngay", nhà cầm quân người Italy khẳng định. "Chúng tôi may mắn được làm việc ở một CLB lớn, tại giải đấu lớn. Vì vậy, toàn đội phải suy nghĩ tích cực và tập trung chiến thắng".

