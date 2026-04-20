Hạ Arsenal, Man City giành quyền tự quyết ở Ngoại hạng Anh

AnhThắng đỉnh bảng Arsenal 2-1 ở vòng 33, Man City rút cách biệt xuống ba điểm và vẫn còn trong tay một trận chưa đấu tại Ngoại hạng Anh.

Trận đấu ảnh hưởng lớn đến cuộc đua vô địch diễn ra căng thẳng và hấp dẫn, vượt kỳ vọng của người hâm mộ, trên sân Etihad, Manchester ngày 19/4. Cuối cùng, bằng sự hiệu quả và một chút may mắn hơn, Man City giành phần thắng để nắm quyền tự quyết khi giải còn năm 5 vòng.

Hiện, họ ít hơn ba điểm, và hiệu số là +36, so với +37 của Arsenal. Nếu thắng Burnley với cách biệt hai bàn trong trận đấu bù ngày 23/4, nửa xanh thành Manchester sẽ vượt lên chiếm đỉnh bảng, hướng đến chức vô địch thứ 7 trong 10 mùa dưới thời Pep Guardiola.

Đồng đội chia vui với Haaland (thứ hai từ phải sang) trong trận thắng Arsenal ở vòng 33 Ngoại hạng Anh, trên sân Etihad, Manchester, Anh hôm 19/4. Ảnh: Reuters

Trước trận, HLV Mikel Arteta tuyên bố Arsenal sẽ chơi để thắng, chứ không tử thủ. Họ đã làm đúng như vậy. Kai Havertz được xếp đá trung phong, thay vì Viktor Gyokeres. Trở lại sau chấn thương, thủ quân Martin Odegaard lập tức đá chính, còn Eberechi Eze đá lệch trái. Arsenal nhờ đó chơi sòng phẳng hơn ở bóng sống, đặc biệt ấn tượng trong các tình huống pressing. Trong vòng 10 phút, họ đã giành lại bóng ở một phần ba sân đối phương nhiều bằng hai lần gần nhất tới Etihad cộng lại.

Tuy nhiên, các trận đấu lớn đôi khi được quyết định bởi những khoảnh khắc, và trận này điều đó đứng về phía Man City. Phút 14, Rayan Cherki - vốn thuận cả hai chân - bất ngờ xuyên phá trong không gian chật hẹp, đi bóng qua Gabriel rồi dứt điểm lạnh lùng về góc xa, mở tỷ số. Trước đó khoảng 10 phút, chính Cherki tạo ra cơ hội đáng kể đầu tiên, khi sút chạm Gabriel đổi hướng và đưa bóng đập trúng mé trong cột dọc.

Man City 2-1 Arsenal

Bàn thua không khiến Arsenal lung lay, tiếp tục gây áp lực mạnh ngay trên phần sân của Man City. Sau 23 phút, đội khách có đến 41 lần gây áp lực ở một phần ba sân cuối, so với chỉ 5 của Man City. Trong bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 18, Havertz đã bắt đầu pressing ngay khi bóng rời Matheus Nunes trở về với Gianluigi Donnarumma. Khi thủ thành của Man City chần chừ, chưa kịp mở góc pha lên thì tiền đạo của Arsenal đã nhoài người chặn đứng, khiến bóng đổi hướng bay vào khung thành trống.

Sau giờ nghỉ, Man City tiếp tục dâng cao và có cơ hội trước. Haaland sút trúng cạnh ngoài cột dọc từ một quả phạt góc, trong khi Antoine Semenyo xử lý lỗi ở tình huống đối mặt với thủ thành David Raya. Đáp lại, Arsenal cũng có không ít cơ hội để khiến thế cục rẽ sang một hướng khác. Trong một tình huống phản công, Havertz thoát xuống đối mặt, nhưng sút trúng Donnarumma. Gabriel Martinelli - người vào sân thay Noni Madueke - ập vào đá bồi vẫn không thắng được thủ thành người Italy. Không lâu sau, Eze nhận bóng trước cấm địa, xoay xở rồi cứa lòng đưa bóng dội mép trong cột dọc, lăn ngang vạch vôi rồi bị phá ra.

Cherki (xanh) mở tỷ số cho Man City, trong trận gặp Arsenal ở vòng 33 Ngoại hạng Anh, trên sân Etihad, Manchester, Anh hôm 19/4. Ảnh: Reuters

Chỉ vài phút sau, Man City lên bóng ở đầu sân bên kia và ghi bàn quyết định. Pha phối hợp khởi nguồn từ thủ môn Donnarumma rồi Nico O’Reilly bật tường với Jeremy Doku trước khi tạt vào cho Rodri. Hàng thủ Arsenal bị hút về phía tiền vệ của Man City và không ai kèm đủ sát Haaland khi bóng bật ra, để tiền đạo Na Uy dứt điểm đưa tỷ số thành 2-1.

Arsenal không muốn mọi thứ kết thúc ở đó. Phút 73, Gabriel đánh đầu chạm người đổi hướng trúng cột dọc. Rồi đến những phút bù giờ, sau quả tạt căng của cầu thủ vào sân thay người Leandro Trossard, Havertz không bị ai kèm trước khung thành nhưng đánh đầu sạt xà ngang.

Dù thua, màn trình diễn của Arsenal tại Etihad sáng sủa hơn rất nhiều so với những trận kế trước. Trước trận, họ chỉ thắng một trong 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường, trong khi Man City có phong độ rất cao, đánh bại chính Arsenal, Liverpool và Chelsea. Với sự chênh lệch lớn về đà phong độ, đây vẫn là một trận đấu cân bằng và chỉ được quyết định bởi những khoảnh khắc đứng về phía chủ sân Etihad.

Vy Anh