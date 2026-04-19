Rơi chiến thắng phút bù, Tottenham ngụp lặn trong nhóm đèn đỏ

Tottenham vẫn chưa thể thoát khỏi nhóm xuống hạng sau khi bị đội khách Brighton cầm hòa 2-2 với bàn quyết định ở phút 95, vòng 33 Ngoại hạng Anh.

Tottenham hai lần vượt lên dẫn trước nhưng vẫn đánh rơi chiến thắng, trong trận đấu cảm xúc của Xavi Simons phản chiếu rõ nhất sự nghiệt ngã của chủ nhà. Tiền vệ Hà Lan cởi áo mừng khi ghi bàn giúp Tottenham dẫn 2-1, nhưng cuối cùng phải che mặt lúc mãn cuộc.

Tiền vệ Xavi trùm áo che mặt sau khi Tottenham bị Brighton cầm hòa 2-2 trên sân Tottenham Hotspur, thành phố London, Vương quốc Anh ngày 18/4/2026. Ảnh: Guardian

Bàn mở tỷ số đến ở phút 39, sau một tình huống chuyển trạng thái nhanh. Simons nhận bóng ở rìa trái cấm địa, ngẩng đầu quan sát rồi treo bổng chính xác vào cấm địa. Hậu vệ Pedro Porro băng vào, đánh đầu vào lưới trống, khi thủ môn Bart Verbruggen đang lao ra.

Đây cũng là dấu ấn rõ nét của Simons trong hiệp một. Tiền vệ người Hà Lan không chỉ kiến tạo, còn suýt ghi bàn ngay sau đó, khi dứt điểm trúng cột dọc. Nếu tình huống này thành bàn, cục diện có thể đã rẽ sang hướng khác.

Tuy nhiên, kịch bản quen thuộc của Tottenham mùa này nhanh chóng lặp lại. Phút bù hiệp một, Brighton gỡ hòa 1-1 từ một tình huống Simons mất bóng. Pascal Gross treo bóng từ cánh phải, Kaoru Mitoma thoát xuống phía cột xa rồi vô-lê chân trái tung nóc lưới chủ nhà. Cú sút chỉ có xác suất thành bàn 4%, nhưng được thực hiện hoàn hảo. Porro cũng mắc một phần lỗi khi để tiền vệ Nhật Bản sút thoải mái mà không bị kèm.

Hiệp hai diễn ra với thế trận giằng co, nhưng bước ngoặt tiếp theo lại tiếp tục gắn với Simons. Phút 77, chỉ vài giây sau khi Lucas Bergvall vào sân và cướp bóng ngay trong chân trung vệ Jan Paul van Hecke, bóng được đẩy cho tiền vệ Hà Lan. Từ rìa cấm địa, anh cắt vào trong rồi sút căng bằng chân phải, bóng đi căng, chạm nhẹ cột dọc trước khi bay vào lưới, nâng tỷ số lên 2-1.

Simons cởi áo mừng bàn thắng. Ảnh: Guardian

Khoảnh khắc này thổi bùng sân Tottenham Hotspur. Simons chạy về một góc khán đài, cởi áo ăn mừng trong trạng thái bùng nổ cảm xúc, được người hâm mộ vây quanh. Thẻ vàng sau đó là cái giá nhỏ so với ý nghĩa của bàn thắng. Cú đá của Simons cũng chỉ có xác suất thành bàn 4%, nhưng thủ thành Bart Verbruggen không có cơ hội nào cản phá.

Simons là điểm sáng hiếm hoi của Tottenham. Anh vừa ghi bàn vừa kiến tạo lần thứ hai trong mùa giải. Do Tottenham khát chiến thắng từ đầu năm 2026, màn trình diễn này càng mang ý nghĩa đặc biệt.

Nhưng cũng chính Simons trở thành biểu tượng cho sự sụp đổ cuối trận. Khi trận đấu còn khoảng 10 phút, tiền vệ 22 tuổi gần như kiệt sức vì chuột rút, nhưng vẫn phải ở lại sân do Tottenham đã hết quyền thay người. Sự suy giảm thể lực của anh phần nào ảnh hưởng đến khả năng gây áp lực và giữ nhịp của đội chủ nhà.

Phút bù thứ năm hiệp hai, Brighton tận dụng tốt lợi thế đó để gỡ hòa. Từ pha gây áp lực trái cấm địa, Van Hecke cướp bóng ngay trong chân Kevin Danso để lập công chuộc tội, trước khi chuyền ra tuyến hai. Tiền đạo Georginio Rutter đặt lòng một chạm, đưa bóng về góc xa, ấn định tỷ số 2-2.

Bàn gỡ hòa 2-2 của Rutter (trái). Ảnh: Reuters

Bàn thua khiến cả sân chết lặng, và phản ứng của Simons lập tức gây chú ý. Anh vùng vằng, khuôn mặt nhăn nhó như sắp khóc, rồi cúi đầu đầy thất vọng. Những đồng đội xung quanh cũng thể hiện sự sụp đổ tinh thần, đặc biệt là Danso. Phải nhờ tới thủ thành Antonin Kinsky động viên, trung vệ Áo mới có thể đứng dậy.

Trận hòa này kéo dài chuỗi không thắng của Tottenham trong năm 2026, đồng thời khiến họ tiếp tục đứng thứ 18 với 31 điểm, kém nhóm an toàn một điểm. Tuy nhiên, Nottingham Forest và West Ham vẫn chưa đấu vòng 33, lần lượt gặp Burnley và Crystal Palace.

Trong khi đó, Brighton với 47 điểm, đứng thứ chín và duy trì hy vọng cạnh tranh suất dự Cúp châu Âu.

Trận tiếp theo sẽ là cơ hội tốt để Tottenham dứt chuỗi không thắng, khi gặp đội bét bảng Wolverhampton trên sân Molineux ngày 25/4.

Hoàng An