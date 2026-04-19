Carrick ca ngợi tinh thần vượt khó của Man Utd

AnhHLV Michael Carrick đánh giá cao thái độ thi đấu của Man Utd trong trận thắng Chelsea 1-0 ở vòng 33 Ngoại hạng Anh, dù gặp khó về lực lượng.

Hành quân tới Stamford Bridge, Man Utd thiếu vắng hàng loạt trụ cột nơi hàng thủ. Harry Maguire và Lisandro Martinez bị treo giò, Leny Yoro gặp vấn đề sát giờ thi đấu còn Matthijs de Ligt chấn thương dài hạn.

Trong bối cảnh đó, Carrick buộc phải sử dụng hàng phòng ngự chắp vá, với tài năng trẻ 19 tuổi Ayden Heaven đá chính lần đầu, kết hợp cùng Noussair Mazraoui ở trung tâm hàng thủ. Tuy nhiên, bộ đôi này thi đấu chắc chắn, góp phần giữ sạch lưới.

Sau trận, Carrick nhấn mạnh tinh thần thi đấu là yếu tố then chốt. "Tôi thực sự tự hào về các cầu thủ, ban huấn luyện và người hâm mộ. Đây là một trận đấu mà mọi thứ hội tụ", ông nói. "Chúng tôi gặp nhiều vấn đề trước giờ bóng lăn, treo giò, chấn thương, phải thay đổi nhân sự, nhưng toàn đội đã thích nghi rất tốt. Thái độ thi đấu của các cầu thủ là điều phi thường".

HLV Michael Carrick (áo đen) chia vui cùng Noussair Mazraoui ở vòng 33 Ngoại hạng Anh sau trận Man Utd thắng Chelsea 1-0 trên sân Stamford Bridge, thành phố London, Vương quốc Anh ngày 18/4/2026. Ảnh: PA

Trận này, Man Utd lép vế, chỉ kiểm soát bóng 40%, dứt điểm 4 lần - so với 20 của Chelsea - nhưng vẫn giành ba điểm nhờ pha phối hợp ăn ý. Phút 43, Bruno Fernandes đi bóng xuống sát biên phải, vượt qua Alejandro Garnacho lẫn Marc Cucurella rồi căng ngang cho Matheus Cunha đá nối tung lưới Robert Sanchez.

Carrick đánh giá cao bàn thắng quyết định, được tổ chức từ cánh phải với sự tham gia của Bryan Mbeumo và Fernandes trước khi Cunha dứt điểm. Ông nói: "Chúng tôi đã tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm, dù chưa tận dụng hết. Nhưng đó là một pha lập công chất lượng và rất quan trọng".

Trận thắng Chelsea giúp Man Utd xây chắc vị trí thứ ba với 58 điểm, tiến sát vé dự Champions League mùa tới. Theo Sky Sports, ban lãnh đạo Man Utd chưa vội đưa ra quyết định cuối cùng, và danh tính thuyền trưởng mới chỉ được công bố sau khi mùa giải hiện tại kết thúc. Nhưng chủ sân Old Trafford được cho nghiêng về khả năng ký dài hạn với Carrick, đặc biệt nếu CLB có suất dự Champions League.

Khi được hỏi về tương lai, HLV 44 tuổi nói: "Tôi yêu nơi này và hiểu hoàn cảnh hiện tại, dù mọi thứ không hoàn toàn nằm trong tay mình. Bạn luôn muốn được góp mặt trong những đêm như thế này, xây dựng một tập thể đặc biệt. Tôi không đặt ra mốc thời gian cụ thể".

Nhà cầm quân người Anh cũng ca ngợi tầm ảnh hưởng, khả năng thi đấu bền bỉ, khát khao và thủ lĩnh của đội trưởng Fernandes. Tiền vệ người Bồ Đào Nha đã có 18 kiến tạo tại Ngoại hạng Anh mùa này, áp sát kỷ lục trong một mùa mùa của Kevin De Bruyne và Thierry Henry (20).

Vòng tiếp theo ngày 27/4, Man Utd trở về sân nhà Old Trafford tiếp Brentford - CLB đang xếp thứ 7 với 48 điểm.

Hồng Duy (theo Manutd.com)