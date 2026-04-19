HLV Chelsea không rõ hậu quả nếu lỡ Champions League

AnhSau trận thua Man Utd ở vòng 33 Ngoại hạng Anh, HLV Liam Rosenior thừa nhận chưa thể lường trước hệ lụy nếu Chelsea không giành vé dự Champions League mùa tới.

Thất bại tối thiểu ngay tại Stamford Bridge khiến Chelsea dậm chân ở vị trí thứ sáu Ngoại hạng Anh với 48 điểm. Họ có nguy cơ bị các đối thủ xếp trên Liverpool (52 điểm) và Aston Villa (55) nới rộng cách biệt sau loạt trận tối Chủ nhật.

Sau trận, HLV Liam Rosenior thừa nhận chưa rõ những tác động nếu Chelsea không thể giành vé dự Champions League. "Câu trả lời thật lòng là tôi không biết. Chúng tôi vẫn đang chiến đấu và sẽ đánh giá mọi thứ khi mùa giải khép lại, bất kể kết quả ra sao", ông nói.

Tiền vệ Cole Palmer từng khẳng định không có ý định rời Chelsea, đồng thời cho rằng suất dự Champions League sẽ giúp đội bóng thuận lợi hơn trong việc chiêu mộ tân binh. Tuy nhiên, việc vắng mặt ở sân chơi danh giá nhất châu Âu có thể ảnh hưởng cả kế hoạch mua sắm lẫn giữ chân trụ cột.

HLV Liam Rosenior vỗ tay tri ân người hâm mộ sau trận Chelsea thua Man Utd 0-1 ở vòng 33 Ngoại hạng Anh trên sân Stamford Bridge, thành phố London, Vương quốc Anh ngày 18/4/2026. Ảnh: Chelsea FC

Sau 33 vòng, Chelsea đối mặt thách thức lớn khi không chỉ phải bám đuổi nhóm trên, mà còn chịu sức ép từ các đội phía sau như Brentford, Bournemouth, Brighton hay Everton. Phong độ của "The Blues" cũng đáng báo động khi họ thua 6 trong 7 trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh, đồng thời tịt ngòi trong bốn trận liên tiếp - thành tích tệ nhất kể từ năm 1912.

Dù vậy, Rosenior vẫn tin Chelsea có thể chen chân vào top 5 Ngoại hạng Anh. "Đó là một ngọn núi phải leo, nhưng không phải không thể vượt qua. Chúng tôi cần thắng trận tới để tạo cú hích cho phần còn lại của mùa giải", ông nói.

Trận này, Chelsea áp đảo, kiểm soát bóng 60%, dứt điểm 20 lần - so với 4 của Man Utd. Nhưng chủ nhà phung phí, khi Estevao Willian, Liam Delap, Wesley Fofana dứt điểm trúng khung gỗ, còn Enzo Fernandez đặt lòng cận thành chệch cột.

Bước ngoặt đến ở cuối hiệp một khi hậu vệ Wesley Fofana phải rời sân điều trị chấn thương, khiến Chelsea tạm thời chơi thiếu người. Tận dụng cơ hội, Matheus Cunha ghi bàn duy nhất cho Man Utd.

"Đây là kết quả rất khó chấp nhận. Họ chỉ có một cú sút trúng đích khi chúng tôi chơi thiếu người và lại ghi bàn. Chúng tôi tấn công dồn dập nhưng không tận dụng được cơ hội", Rosenior nói thêm. "Không ai muốn nghe việc chúng tôi chơi tốt nhưng không thắng. Bóng đá là để chiến thắng, và chúng tôi cần thay đổi điều đó càng sớm càng tốt".

Ngày 21/4, Chelsea làm khách của Brighton - CLB đang đứng thứ 9 với 47 điểm.

Hồng Duy (theo Sky Sports, The Guardian)