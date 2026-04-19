Van Dijk giúp Liverpool thắng ở phút bù thứ 10

AnhTrung vệ đội trưởng Virgil van Dijk đánh đầu ghi bàn ở cuối hiệp hai, giúp Liverpool thắng Everton 2-1 tại vòng 33 Ngoại hạng Anh.

Khi trận đấu chuẩn bị sang phút bù cuối, từ quả phạt góc bên cánh trái, Dominik Szoboszlai treo bổng vào giữa vòng cấm. Van Dijk, dù bị trung vệ James Tarkowski theo sát và thậm chí kéo áo, vẫn có thể bật nhảy đánh đầu tung lưới thủ thành Jordan Pickford, nâng tỷ số lên 2-1 cho đội khách.

Đây là lần thứ sáu Liverpool ghi bàn ấn định chiến thắng ở phút 90 trở đi trước Everton tại Ngoại hạng Anh - thông số tốt nhất mà một CLB có được trước một đối thủ trong lịch sử giải đấu.

Họ cũng trở thành đội đầu tiên thắng trận tại 60 sân khác nhau ở Ngoại hạng Anh, cho thấy sự ổn định và bản lĩnh khi thi đấu xa nhà. Pha lập công của Van Dijk còn mang ý nghĩa lịch sử, khi giúp Liverpool thắng trận derby Merseyside đầu tiên tại sân Hill Dickinson - sân nhà mới của Everton kể từ mùa 2025-2026, thay thế Goodison Park. Liverpool cũng thắng ba trận derby Merseyside liên tiếp tại Ngoại hạng Anh lần đầu tiên kể từ tháng 4/2017.

Quan trọng hơn, chiến thắng lần này giúp Liverpool xây chắc vị trí thứ năm với 55 điểm, vị trí đủ giúp họ giành vé dự Champions League mùa tới, bỏ xa Chelsea tới bảy điểm khi mùa giải còn bảy vòng.

Thực tế, Liverpool bước vào trận derby Merseyside lần thứ 248 với tâm trạng nặng nề, dư âm của thất bại với tổng tỷ số 0-4 trước PSG ở tứ kết Champions League vẫn còn ám ảnh. Tuy nhiên, HLV Arne Slot nhìn nhận theo hướng tích cực: việc sớm dừng bước ở đấu trường châu lục có thể giúp đội bóng dồn toàn lực cho mục tiêu top 5 Ngoại hạng Anh - nhiệm vụ sống còn ở giai đoạn cuối mùa.

Dẫu vậy, sức ép tâm lý phần nào in dấu trong cách nhập cuộc của Liverpool. Nửa đầu hiệp một, Everton chơi chủ động hơn, liên tục dồn ép và suýt tạo nên bước ngoặt ở phút 28. Từ đường chuyền dài của Jordan Pickford, Jake O'Brien thoát xuống bên cánh trái rồi tạt vào vòng cấm. Iliman Ndiaye băng vào dứt điểm tung lưới Giorgi Mamardashvili, khiến các khán đài như vỡ òa. Nhưng niềm vui ấy nhanh chóng bị dập tắt, khi công nghệ việt vị bán tự động xác định O'Brien đã đứng dưới hàng thủ Liverpool trước thời điểm chuyền bóng.

Salah đặt lòng chân trái mở tỷ số cho Liverpool. Ảnh: Shutterstock

Thoát thua trong gang tấc, Liverpool lập tức trừng phạt sai lầm của đối thủ. Hàng thủ Everton mạo hiểm chuyền bóng ngay trước vòng cấm và phải trả giá. Sau khi tranh cướp bóng, Cody Gakpo chọc khe chéo sân xé toang hàng thủ Everton để Mohamed Salah băng xuống đặt lòng chân trái một chạm tung lưới Pickford.

Sang hiệp hai, Everton tiếp tục nhập cuộc tốt hơn và sớm tìm được bàn gỡ. Phút 54, từ pha tấn công biên trái, Kiernan Dewsbury-Hall căng ngang cho Beto băng vào đệm tung lưới Liverpool, quân bình tỷ số 1-1.

Van Dijk giúp Liverpool thắng ở phút bù thứ 10

Tình huống này, trong nỗ lực băng ra ngăn cản, Mamardashvili va chạm mạnh với Beto và đồng đội Andy Robertson đang lùi về bọc lót, rồi đổ gục xuống sân đầy đau đớn. Sau nhiều phút được chăm sóc y tế, thủ thành người Gruzia sau đó phải rời sân bằng cáng. Freddie Woodman - lựa chọn thứ ba - được tung vào trong trận ra mắt Ngoại hạng Anh, kéo theo quãng bù giờ kéo dài tới 11 phút.

Những phút sau đó, thế trận giằng co và căng thẳng đến nghẹt thở. Hai đội ăn miếng trả miếng, từng pha tranh chấp đều mang theo sức nặng của một trận derby danh dự. Và rồi, khi tất cả dường như đã sẵn sàng cho một kết quả hòa, Van Dijk tỏa sáng để viết nên cái kết kịch tính ở phút bù giờ thứ 10.

Hồng Duy