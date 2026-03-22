Man City hạ Arsenal, giành Cup Liên đoàn Anh

AnhTài năng trẻ Nico O'Reilly lập cú đúp giúp Man City thắng 2-0 trong trận chung kết Cup Liên đoàn, đập tan mộng "ăn bốn" của Arsenal.

Đã có thời điểm Cup Liên đoàn dường như là tài sản riêng của Pep Guardiola. HLV Man City lần đầu vô địch năm 2018 sau khi đánh bại Arsenal trong trận chung kết, và ông lặp lại điều đó trong ba mùa tiếp theo.

Những năm sau đó không còn quá thuận lợi cho Guardiola và Man City ở giải đấu này, nhưng trận chung kết hôm 22/3 chính là lời đáp trả của Pep trên nhiều phương diện. Man City bước vào trận chung kết với tư cách cửa dưới. Điều này hiếm thấy, nhưng phản ánh việc Arsenal là đội bóng nổi bật nhất ở Anh và châu Âu mùa này.

Trận đấu tại Wembley chứng kiến Man City khẳng định lại vị thế, thể hiện kinh nghiệm, sự gắn kết và sự điềm tĩnh quen thuộc khi cầm bóng. Trong khi đó, Arsenal đơn giản là sụp đổ. Guardiola đã bố trí đội hình hoàn hảo và sau hiệp một giằng co, Man City tăng tốc mạnh mẽ đầu hiệp hai.

Nico O'Reilly có ngày thi đấu đẹp nhất sự nghiệp khi lập cú đúp bằng hai pha đánh đầu. Trong đó, bàn đầu tiên đến sau sai lầm bắt bóng tai hại của thủ môn dự bị Kepa Arrizabalaga, người tiếp tục có ký ức buồn ở các trận chung kết tại Wembley.

Arsenal đã bất bại trong sáu lần gặp Man City trước đó, kể từ Community Shield 2023. Nhưng danh hiệu lớn gần nhất của Mikel Arteta vẫn chỉ là FA Cup 2020. Đây mới là trận chung kết cup thứ hai của Arteta trên cương vị HLV, và mọi thứ đều không diễn ra theo kế hoạch. Ông thiếu Eberechi Eze vì chấn thương, một tổn thất lớn về mặt sáng tạo. Nhưng điều đó không thể biện minh cho màn trình diễn nghèo nàn và thiếu sức sống của Arsenal.

Câu hỏi lớn sau trận sẽ là tác động của thất bại này tới cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh, nơi Arsenal đang dẫn đầu. Man City đang bám sát phía sau và chắc chắn sẽ "đánh hơi" thấy cơ hội, nhất là khi hai đội còn gặp nhau vào ngày 19/4. Giấc mơ "ăn bốn" của Arsenal đã tan vỡ sau thất bại 0-2 ở chung kết Cup Liên đoàn, và điều đáng lo hơn là những nghi vấn về bản lĩnh giành danh hiệu.

Arsenal có cơ hội lớn ngay phút thứ 7 khi Martin Zubimendi chọc khe cho Kai Havertz đối mặt với James Trafford. Nhưng Havertz không thể dứt điểm thành công, và Bukayo Saka cũng bị từ chối hai lần ở pha dứt điểm bồi.

Đáng nói, đó gần như là điểm sáng duy nhất của Arsenal. Họ không thể triển khai tấn công hiệu quả trong phần còn lại của trận đấu. Man City kiểm soát bóng, áp đặt thế trận và ngày càng siết chặt đối thủ. Không có phương án triển khai. Arsenal hoàn toàn bế tắc trong khâu lên bóng.

Ngay đầu hiệp hai, Matheus Nunes phất dài cho Jeremy Doku, buộc Kepa Arrizabalaga lao ra và phạm lỗi. Thủ môn Arsenal chỉ nhận thẻ vàng thay vì đỏ vì vẫn còn hậu vệ bọc lót, nhưng đó là dấu hiệu cho thấy thế trận đang nghiêng hẳn về Man City. Bàn mở tỷ số đến như điều tất yếu. Rayan Cherki tạt bóng, Arrizabalaga xử lý lỗi, và O’Reilly tận dụng cơ hội.

Guardiola đá vào bảng quảng cáo để ăn mừng, và ông còn cuồng nhiệt hơn khi O’Reilly ghi bàn thứ hai từ đường kiến tạo của Nunes. Arsenal hoàn toàn gục ngã sau cú đúp của cầu thủ mới bước sang tuổi 21.

Những nỗ lực muộn màng như cú đánh đầu của Riccardo Calafiori hay cú sút trúng cột của Leandro Trossard là không đủ. Arsenal tan mộng ăn bốn và cần phải gượng dậy để tiếp tục chiến đấu ở Ngoại hạng Anh, Champions League và Cup FA. Man City thì một lần nữa chứng minh họ là "ông vua" ở Cup Liên đoàn, khi thắng 9 trong 10 trận chung kết. Guardiola cũng trở thành HLV đầu tiên 5 lần vô địch giải đấu.

Vy Anh