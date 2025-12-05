8 điểm nhấn ở vòng 14 Ngoại hạng Anh

Merino có phải tiền đạo hay nhất của Arsenal lúc này? Đã đến lúc xem Mikel Merino như trung phong thực thụ, thay vì một cầu thủ đóng thế. Trận thắng Brentford 2-0 là ví dụ rõ ràng nữa cho thấy cầu thủ 29 tuổi đang tỏa sáng trong vai trò mới. Anh mở tỷ số bằng cú đánh đầu, rồi kiến tạo để Bukayo Saka nhân đôi cách biệt.
Merino in dấu giày ở 5 trong 6 trận đá cao nhất trên hàng công kể từ khi Viktor Gyokeres chấn thương. Anh ghi 21 bàn trong năm 2025 cho CLB và tuyển quốc gia, trong đó 11 bàn thuộc mùa này. Tính từ đầu mùa trước, Merino đã có 14 pha lập công bằng đầu - nhiều nhất Ngoại hạng Anh.
Dù Gyokeres và Gabriel Jesus đã trở lại, còn Kai Havertz cũng gần hồi phục, tất cả đều đối mặt bài toán khó: làm sao chiếm lại vị trí của Merino? Ngoài khả năng ghi bàn, cầu thủ người Tây Ban Nha còn cung cấp sự cơ động và thông minh trong cách di chuyển, liên tục hoán đổi vị trí để kéo giãn hàng thủ đối phương. Kể từ khi Merino lên đá cắm, Arsenal ghi 15 bàn trong 6 trận.
Từ vị thế "tiền đạo bất đắc dĩ", Merino có thể đang trở thành lựa chọn tốt nhất của Arsenal vào lúc này.
Liverpool đánh mất bản lĩnh. Trận hòa đầu tiên của Liverpool tại Ngoại hạng Anh mùa này lẽ ra có thể tệ hơn rất nhiều với Arne Slot, trong bối cảnh áp lực ngày càng lớn bởi chuỗi trận sa sút. Sau trận đấu, Slot thừa nhận Anfield có thể không còn là "pháo đài" khiến đối thủ sợ hãi.
"Rõ ràng các đội khi gặp chúng tôi đều nghĩ họ có thể giành điểm", HLV người Hà Lan nói, sau khi Liverpool thoát hiểm để tránh thất bại thứ 10 trong 14 trận. Sunderland chơi ngang ngửa nhà đương kim vô địch, đội bóng đang ngày càng đánh mất sự chắc chắn trong cuộc đua vô địch. Đáng lo hơn, chất lượng lối chơi suy giảm nghiêm trọng.
Cả đội có thể phong độ đi xuống trong một mùa giải kéo dài 38 vòng, nhưng hiếm khi cả tập thể sa sút cùng lúc như vậy. Trận hòa tại Anfield cho thấy Liverpool không theo kịp cường độ và sự quyết liệt của Sunderland, thua kém trong hầu hết các tình huống tranh chấp.
Vòng luẩn quẩn của Man Utd. Đội bóng của Ruben Amorim không thể mãi tiến một bước rồi lùi hai bước, nhưng đó chính xác là điệu nhảy nhàm chán mà họ vừa tái hiện. Sau trận thắng quan trọng trên sân Crystal Palace, "Quỷ Đỏ" không thể giữ đà đó khi gặp đội bóng yếu hơn là West Ham.
Bàn thắng của Dalot đưa Man Utd lên vị trí thứ năm trong đúng 25 phút. Nhưng sau khi dẫn bàn, Man Utd không dồn lực tìm bàn thứ hai và phải trả giá khi để Soungoutou Magassa chọc thủng lưới.
Đối thủ tiếp theo của Man Utd là Wolves - đội bét bảng. Nhưng dù đối thủ yếu đến đâu, "Quỷ Đỏ" không thể đá như thể trận đấu đã an bài ở tỷ số 1-0, hay thậm chí 2-0. Quá nhiều lần, Man Utd thắng một trận hay rồi lập tức đánh rơi điểm ở trận sau. Câu hỏi đặt ra là khi nào Amorim sẽ giúp "Quỷ đỏ" tìm được sự ổn định?
Man City công làm thủ phá. Sau chuỗi 5 trận sân khách chỉ ghi tối đa một bàn, Man City bất ngờ nã 5 bàn vào lưới Fulham. Nhưng sự thăng hoa ấy lại phơi bày thêm những đối lập khác.
Đoàn quân dưới trướng Pep Guardiola chơi thăng hoa trong khoảng 60 phút đầu để dẫn 5-1, nhưng việc sa sút tinh thần với ba bàn thua liên tiếp ở nửa giờ cuối Man City vẫn rất dễ tổn thương.
Vắng Rodri khiến tuyến giữa kém chắc chắn, nhưng điều đó không thể là lý do để hàng thủ Man City lùi sâu đến mức lộ nhiều khoảng trống cho đối phương tận dụng. Cú sút của Alex Iwobi hay việc hai lần để Samuel Chukwueze thoải mái tung chân chỉ là hệ quả của sự thiếu tập trung. Nếu không có pha cản phá của Josko Gvardiol trước cú dứt điểm của Josh King, Man City thậm chí có thể đánh rơi chiến thắng khó tin.
Guardiola nói đội sẽ học được nhiều điều sau trận thắng điên rồ này. Những dấu hiệu tâm lý mong manh - từ việc đánh rơi lợi thế hai bàn trước Leeds đến việc suýt đánh mất lợi thế 4 bàn tại Craven Cottage - đang khiến Man City trở nên xa lạ với hình ảnh ổn định của chính họ những mùa trước.
Phong độ thất thường của Chelsea. Thất bại 1-3 trên sân Leeds có thể nằm ngoài dự đoán của nhiều người, nhưng lại cho thấy một kịch bản quá quen thuộc với Chelsea.
Thầy trò Enzo Maresca bước vào trận với phong độ tốt nhất từ đầu mùa - thắng năm trong bảy vòng gần nhất. Trong đó có trận thắng Barca 3-0 tại Champions League và cầm chân Arsenal 1-1 dù đá thiếu người từ hiệp một ở Ngoại hạng Anh.
Nhưng đó cũng là thời điểm Chelsea dễ bị tổn thương nhất. Điều này từng xảy ra trước đó, khi họ hạ Benfica, Liverpool, Nottingham Forest và Ajax, rồi lại để thua Sunderland ngay trên sân nhà.
Lần này, kịch bản lặp lại trước một tân binh khác. Không có hai thủ lĩnh Reece James và Moises Caicedo, Chelsea chơi thiếu sự điểm tĩnh cần thiết, đặc biệt sau bàn thua sớm. Andrey Santos nhiều lần bị Anton Stach áp đảo, còn Enzo Fernandez tỏ ra đuối khi lùi xuống điều phối ở tuyến giữa.
Chelsea có thể thắng bất cứ ai nếu đạt phong độ cao nhất. Nhưng với đội hình trẻ nhất Ngoại hạng Anh (trung bình 24 tuổi 178 ngày), "The Blues" vẫn thiếu bản lĩnh để duy trì phong độ ổn định và đeo bám Arsenal trong cuộc đua vô địch.
Những vấn đề cũ vẫn ám Tottenham. Tottenham cho thấy bản lĩnh khi hai lần gỡ hoà để rời St. James' Park với một điểm, nhưng những vấn đề quen thuộc vẫn chưa biến mất với tập thể đang gặp khó dưới thời Thomas Frank.
Tottenham chỉ thắng ba trong 14 trận gần nhất. Nếu không có màn toả sáng của Cristian Romero, áp lực dành cho Frank trước trận tiếp Brentford cuối tuần này có lẽ đã lớn hơn nhiều.
Nhà cầm quân Đan Mạch gây bất ngờ khi cất Micky van de Ven trên ghế dự bị, nhưng vấn đề của Tottenham lại nằm ở hàng công khi thiếu vắng Dominic Solanke, James Maddison và Dejan Kulusevski.
Hai bàn của Romero cũng là hai pha dứt điểm trúng đích duy nhất của Tottenham trước Newcastle. Riêng hiệp một, họ không có cú sút trúng đích lần nào. Tập thể của Frank ghi 23 bàn từ 132 cú sút, đạt hiệu suất 17,4% - thống kê cho thấy sự phụ thuộc vào cảm hứng nhất thời, khó duy trì lâu dài.
Aston Villa là ứng viên vô địch? Đội bóng của Unai Emery gây ấn tượng mạnh khi thắng ngược 4-3 trên sân Brighton, dù bị dẫn hai bàn trong 30 phút đầu.
Trong bối cảnh Liverpool và Chelsea cùng sảy chân, Aston Villa tận dụng triệt để cơ hội để bứt phá. Ollie Watkins tìm lại cảm giác ghi bàn, còn Donyell Malen chứng tỏ khả năng thay thế hiệu quả khi cần. Morgan Rogers cũng ngày càng tiến bộ, nâng thành tích lên ba kiến tạo sau giai đoạn đầu mùa chật vật.
Emery nhiều lần nhấn mạnh sự kỷ luật chiến thuật và cách các cầu thủ thực hiện đúng vai trò - nền tảng tạo nên sự ổn định của Aston Villa.
Mùa giải còn dài và biến động, nhưng trong bối cảnh Arsenal chưa có đối thủ xứng tầm, việc loại Aston Villa khỏi cuộc đua lúc này là điều thiếu hợp lý. Cuộc đối đầu trực tiếp với Arsenal cuối tuần này sẽ là bài kiểm tra quan trọng cho tham vọng của họ.
Nỗi lo dứt điểm của Everton. Jack Grealish ghi bàn giúp Everton hạ chủ nhà Bournemouth 1-0, chiến thắng thứ ba trong 4 trận gần nhất. Nhưng đằng sau đà khởi sắc ấy là vấn đề nhức nhối vẫn hiện hữu và có thể kìm chân họ trong giai đoạn quyết định của mùa giải.
Thierno Barry bỏ lỡ hai cơ hội mười mươi trong vòng cấm - những tình huống mà một tiền đạo đẳng cấp phải tận dụng. Trong một trận đấu căng như dây đàn, chỉ cần một pha dứt điểm chuẩn xác là cục diện đã có thể an bài sớm hơn.
HLV David Moyes không né tránh thực tế này: “Cậu ấy đang tiến bộ, nhưng với tư cách là số 9, bạn sẽ bị đánh giá bằng số bàn thắng. Bạn phải ghi bàn", ông thẳng thắn thừa nhận.
Hồng Duy
Ảnh: Reuters, AP