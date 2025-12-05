8 điểm nhấn ở vòng 14 Ngoại hạng Anh

Merino có phải tiền đạo hay nhất của Arsenal lúc này? Đã đến lúc xem Mikel Merino như trung phong thực thụ, thay vì một cầu thủ đóng thế. Trận thắng Brentford 2-0 là ví dụ rõ ràng nữa cho thấy cầu thủ 29 tuổi đang tỏa sáng trong vai trò mới. Anh mở tỷ số bằng cú đánh đầu, rồi kiến tạo để Bukayo Saka nhân đôi cách biệt.

Merino in dấu giày ở 5 trong 6 trận đá cao nhất trên hàng công kể từ khi Viktor Gyokeres chấn thương. Anh ghi 21 bàn trong năm 2025 cho CLB và tuyển quốc gia, trong đó 11 bàn thuộc mùa này. Tính từ đầu mùa trước, Merino đã có 14 pha lập công bằng đầu - nhiều nhất Ngoại hạng Anh.

Dù Gyokeres và Gabriel Jesus đã trở lại, còn Kai Havertz cũng gần hồi phục, tất cả đều đối mặt bài toán khó: làm sao chiếm lại vị trí của Merino? Ngoài khả năng ghi bàn, cầu thủ người Tây Ban Nha còn cung cấp sự cơ động và thông minh trong cách di chuyển, liên tục hoán đổi vị trí để kéo giãn hàng thủ đối phương. Kể từ khi Merino lên đá cắm, Arsenal ghi 15 bàn trong 6 trận.

Từ vị thế "tiền đạo bất đắc dĩ", Merino có thể đang trở thành lựa chọn tốt nhất của Arsenal vào lúc này.