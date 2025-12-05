Cựu danh thủ Arsenal lo Arteta ra đi nếu vô địch mùa này

AnhEmmanuel Petit cho rằng Mikel Arteta có thể rời Arsenal ngay hè 2026 nếu giúp đội bóng giải cơn khát danh hiệu, và nhận định Barca là điểm đến tiềm năng nhất.

Arsenal trắng tay từ khi đoạt Cup FA 2020. Nhưng hiện tại, họ là ứng viên hàng đầu ở cả Ngoại hạng Anh lẫn Champions League, bên cạnh việc vào tứ kết Cup Liên đoàn và sẽ đá Cup FA vào tháng 1/2026.

Theo Petit, Arteta có thể rời đi trên đỉnh cao nếu Arsenal khép lại mùa giải với một danh hiệu lớn, nhất là trong bối cảnh còn hơn 18 tháng trong hợp đồng hiện tại. Cựu tiền vệ Pháp cho rằng đây có thể là thời điểm để nhà cầm quân người Tây Ban Nha cân nhắc hướng đi mới, đặc biệt là trở lại quê nhà.

HLV Arteta cầm Cup sau khi Arsenal thắng Chelsea ở chung kết Cup FA trên sân Wembley, London, Anh ngày 1/8/2020. Ảnh: AFP

"Arteta có thể bị hấp dẫn bởi việc trở lại Tây Ban Nha, nhất là một đội bóng mà anh ấy từng gắn bó từ khi còn rất trẻ", báo Anh Sportmail dẫn lời Petit. "Nếu Arsenal vô địch mùa này, tôi có thể hiểu nếu Arteta cho rằng ông đã hoàn thành sứ mệnh sau gần 7 năm và muốn tìm thử thách mới".

Cựu danh thủ người Pháp tin thành công có thể khiến Arteta suy nghĩ về một chương mới trong sự nghiệp huấn luyện và Barca là bến đỗ tiềm năng nhất. Arteta từng thi đấu tại lò đào tại La Masia, rồi Barcelona B trước khi rời đi gây dựng tên tuổi tại PSG, Rangers, Sociedad, Everton hay Arsenal.

"Nếu Barca gõ cửa, khó có ai từ chối. Đó là một trong những CLB lớn nhất thế giới, lại mang đến môi trường tuyệt vời cho gia đình", Petit nhấn mạnh.

Petit, sinh năm 1970, là cựu tiền vệ phòng ngự người Pháp từng thi đấu cho Monaco, Arsenal, Barca và Chelsea. Ông là thành viên tuyển Pháp vô địch Euro 2000 và World Cup 1998. Petit nổi tiếng với khả năng phòng ngự chắc chắn, tắc bóng, đánh chặn, kèm người, đồng thời có khả năng chuyền bóng và chuyển trạng thái từ phòng ngự sang tấn công xuất sắc.

Mikel Merino mừng bàn trong trận Arsenal thắng Brentford 2-0 ở vòng 14 Ngoại hạng Anh trên sân Emirates, London, Anh ngày 3/12/2025. Ảnh: Arsenal FC

Bởi vậy, ông tỏ ra ngưỡng mộ tiền vệ Mikel Merino - người góp công vào cả hai bàn trong trận thắng Brentford 2-0 ở vòng 14 Ngoại hạng Anh. Đang chơi như một tiền đạo bất đắc dĩ, cầu thủ người Tây Ban Nha đã in dấu giày ở 5 trong 6 trận kể từ khi Viktor Gyokeres chấn thương. Anh cũng đã ghi 21 bàn trong năm 2025 cho CLB và tuyển quốc gia, trong đó 11 bàn thuộc mùa này. Tính từ đầu mùa trước, Merino đã có 14 pha lập công bằng đầu - nhiều nhất Ngoại hạng Anh.

Phong độ này khiến Merino được dự đoán tiếp tục đá trung phong, ngay cả khi Gyokeres, Kai Havertz hay Gabriel Jesus trở lại.

"Merino rất ấn tượng ở vị trí này", Petit bình luận. "Merino lấp đầy khoảng trống một cách hoàn hảo và lại ghi một bàn thắng tuyệt vời. Cách cậu ấy di chuyển, chọn vị trí giữa các hậu vệ rồi dứt điểm, đó là bản năng của một tiền đạo".

Hồng Duy (theo Daily Mail, OneFootball)