Arteta lo bão chấn thương kìm hãm tham vọng vô địch của Arsenal

AnhHLV Mikel Arteta cảnh báo lịch thi đấu dày đặc đang bào mòn đội hình và gây ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc đua vô địch, sau trận thắng Brentford 2-0 ở Ngoại hạng Anh.

Arteta thừa nhận chiến thắng trên sân Emirates tối 3/12 mang đến nhiều lo lắng hơn là niềm vui khi cả Cristhian Mosquera lẫn Declan Rice đều không thể chơi trọn vẹn 90 phút. Trung vệ Mosquera gặp vấn đề ở đầu gối hoặc mắt cá và phải rời sân trước giờ nghỉ, còn Rice bị căng bắp chân rồi tập tễnh rời sân khi trận đấu còn khoảng 10 phút.

"Rõ ràng đó không phải tin tốt. Chúng tôi cần kiểm tra thêm", Arteta nói về tình hình của Mosquera và Rice, đồng thời nhắc lại việc đội hình đang mất Kai Havertz, Leandro Trossard, Gabriel Magalhaes, William Saliba vì chấn thương.

Declan Rice bị căng bắp chân và rời sân cuối trận Arsenal thắng Brentford 2-0 ở vòng 14 Ngoại hạng Anh trên sân Emirates, London, Anh ngày 3/12/2025. Ảnh: Reuters

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha cho biết lịch thi đấu dày đặc khiến nhiều cầu thủ kiệt sức. Sau chuỗi trận căng thẳng gặp Tottenham, Bayern Munich và Chelsea trong một tuần, Arteta buộc phải cho các trụ cột Bukayo Saka, Jurrien Timber và Eberechi Eze dự bị trước Brentford. Tuy vậy, cả ba vẫn phải vào sân trong hiệp hai.

"Chúng tôi chưa từng chứng kiến lịch thi đấu dày đến vậy ở mọi cấp độ, từ Ngoại hạng Anh đến các giải quốc tế", Arteta tiếp tục. "Các cầu thủ không phải cỗ máy. Chỉ cần được nghỉ thêm một ngày, đặc biệt với những đội phải thi đấu nhiều ở châu Âu, mọi người đều sẽ hưởng lợi".

Theo Arteta, việc Arsenal phải thi đấu liên tục trong vòng vài ngày khiến nguy cơ chấn thương tăng cao, nhất là khi họ chỉ có chưa đầy ba ngày nghỉ trước chuyến làm khách Aston Villa - đội đang có phong độ cao và đứng thứ ba - ở trận sớm nhất vòng 15 Ngoại hạng Anh ngày 6/12.

"Sự hồi phục gần như là xa xỉ lúc này", HLV 43 tuổi bày tỏ. "Chúng tôi đang cố xoay tua, nhưng rồi những người được nghỉ như Saka hay Timber cũng phải vào sân".

HLV Mikel Arteta chỉ đạo trong trận thắng Brenfort. Ảnh: PA Wire

Bên cạnh vấn đề nhân sự, Arteta dành lời khen cho Mikel Merino - cầu thủ góp dấu giày vào cả hai bàn trước Brentford. Tiền vệ người Tây Ban Nha tỏa sáng trong vai trò trung phong bất đắc dĩ với bàn mở tỷ số. Sang hiệp hai, khi Rice chấn thương, Merino trở về đá tiền vệ sở trường. Anh tiếp tục để lại dấu ấn với pha kiến tạo cho Saka ấn định chiến thắng.

Arteta tiết lộ từng lo lắng về việc sắp xếp đội hình sau khi tuyển mộ Viktor Gyokeres, nhưng điều đó vô nghĩa vì cơn bão chấn thương. "Tôi đã dành cả mùa hè để nghĩ xem nếu có thêm một số 9 thì Gabriel Jesus và Kai Havertz sẽ ra sao", ông nói. "Nhưng cuối cùng, chúng tôi chẳng gặp vấn đề vì họ đều chấn thương. Bài học ở đây là hãy tập trung vào hiện tại và xử lý tình huống khi nó đến".

Hồng Duy (theo ESPN, Arsenal.com)