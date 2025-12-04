Carragher: 'Liverpool ngủ mê trên sân Anfield'

AnhTheo cựu danh thủ Jamie Carragher, hàng thủ và hàng công Liverpool đều thi đấu tệ hại trong trận hòa Sunderland 1-1 ở vòng 14 Ngoại hạng Anh.

Được chơi trên sân nhà tối 3/12, nhưng ĐKVĐ Liverpool thi đấu bạc nhược, bị thủng lưới trước vì sai lầm của Virgil van Dijk. Trung vệ Hà Lan chuyền hỏng ở sân nhà, để Le Fee cướp bóng và chuyền cho Chemsdine Talbi. Cầu thủ này dẫn hai nhịp rồi dứt điểm từ khoảng cách 25 mét, đưa bóng chạm chính Van Dijk đổi hướng, giúp Sunderland mở tỷ số.

Sau đó, Liverpool phải nhờ may mắn để giành một điểm. Phút 81, tiền vệ trị giá 170 triệu USD Florian Wirtz xộc vào vòng cấm rồi dứt điểm chân trái chạm người Nordi Mukiele đổi hướng vào lưới, quân bình tỷ số 1-1. Đến phút bù giờ, nhờ nỗ lực lùi về phòng ngự của Federico Chiesa, giải nguy trước vạch vôi cú đá của Wilson Isidor, Liverpool mới có thể thoát thua.

"Màn trình diễn thực sự, thực sự đáng lo", Carragher bình luận trên Sky Sports. "Liverpool nhìn như đang thụt lùi. Họ thiếu sức bật, thiếu tốc độ, thiếu mọi thứ. Không hề giống một đội có thể tạo ra bàn thắng".

Chemsdine Talbi dứt điểm chạm người Virgil van Dijk đang quay lưng, giúp Sunderland mở tỷ số trong trận hòa Liverpool trên sân Anfield, Merseyside, Anh ngày 3/12/2025. Ảnh: Shutterstock

Kết quả lần này kéo dài chuỗi phong độ nhạt nhòa của Liverpool. Từ khi thắng Tottenham 5-1 hồi cuối tháng 4 và đủ điểm đăng quang Ngoại hạng Anh, đội bóng của Arne Slot chỉ giành 23 điểm qua 18 trận tại giải. Họ cũng chỉ thắng ba trong 14 trận gần nhất trên mọi đấu trường.

Theo Carragher, Liverpool như ngủ mê trên sân, đặc biệt trong hiệp một, với quá nhiều khoảng trống và thiếu sự tổ chức. Cựu hậu vệ người Anh cũng chỉ trích việc hàng thủ để Sunderland mở tỷ số từ một tình huống quá đơn giản. "Van Dijk quay lưng lại khi Talbi dứt điểm, tình huống ấy nói lên tất cả", ông nói thêm.

Cựu tiền đạo Daniel Sturridge thì cho rằng HLV Slot vẫn loay hoay trong việc xác định bộ khung chính, sau kỳ chuyển nhượng kỷ lục với hơn 600 triệu USD. "Các cầu thủ như Wirtz hay Isak còn đang tìm lại thể trạng", anh bình luận. "Slot cũng đang thiếu sự tự tin. Tôi mới thấy lần đầu ông ấy thay đổi cách vận hành. Liverpool cần xác định rõ cấu trúc và bám vào đó".

Trong khi đó, Jamie Redknapp đặt dấu hỏi về tương lai của Mohamed Salah sau khi bị gạt khỏi đội hình xuất phát hai trận liên tiếp. "Dù Salah xuất sắc đến đâu, mọi thứ rồi cũng đến hồi kết. Cậu ấy không thể chấp nhận vai trò dự bị", cựu tiền vệ Liverpool cho biết. "Nếu niềm tin giữa cầu thủ và HLV đã rạn nứt, rất khó để cứu vãn. Tôi nghĩ mọi thứ sẽ sớm ngã ngũ, có thể ngay tháng 1 hoặc mùa hè".

Salah dự bị và chỉ vào sân đầu hiệp hai. Ảnh: Reuters

Theo phân tích khác của kênh Sky Sports, có ba vấn đề của Liverpool trong trận hòa Sunderland. Đầu tiên là sai lầm cá nhân ở những tình huống cơ bản. Van Dijk - từng là chốt chặn kiên cố nhất Ngoại hạng Anh, dường như mất tự tin, phán đoán chậm và xử lý lúng túng. Bàn thua trước Sunderland đến từ một pha bóng dài, khi Ibrahima Konate thua tranh chấp, hậu vệ đội trưởng giành được bóng nhưng lại chuyền hỏng và sau đó quay lưng khi đối phương dứt điểm.



Vấn đề thứ hai là thua kém Sunderland ở mọi pha tranh chấp. Đội chủ sân Anfield tỏ ra chậm hơn một nhịp, thiếu quyết tâm và thậm chí ngại chạy. Joe Gomez thua 8 trong 9 pha tranh chấp, Salah thua toàn bộ bốn pha đối đầu trong hiệp hai, còn Szoboszlai chỉ thắng một trong năm tình huống tay đôi. Sunderland vượt trội về số pha tắc bóng, cắt bóng, che chắn và cả số cú sút trúng đích.

Nghiêm trọng nhất là hàng công. Bản hợp đồng kỷ lục 175,5 triệu USD Alexander Isak không có cú sút trúng đích nào và chỉ chạm bóng trong vòng cấm hai lần - bằng Van Dijk. Hai cầu thủ vào sân Hugo Ekitike hay Federico Chiesa đều để lại nhiều dấu ấn hơn.

Hồng Duy (theo Sky Sports)