Guardiola: 'Tôi rụng tóc vì Ngoại hạng Anh'

AnhHLV Pep Guardiola nửa đùa nửa thật về cảm xúc sau khi Man City thắng sít sao Fulham 5-4 ở vòng 14 Ngoại hạng Anh.

Trên sân Craven Cottage tối 2/12, Man City dẫn trước chủ nhà 5-1 chỉ ít phút sau khi hiệp hai bắt đầu. Nhưng sau đó, họ Fulham ghi liền ba bàn nhờ công Alex Iwobi và cú đúp của Samuel Chukwueze để rút ngắn cách biệt xuống 4-5. Man City vì vậy phải căng mình chống đỡ trong những phút cuối. Nếu không có cú phá bóng trước vạch cầu môn của hậu vệ Josko Gvardiol, đội khách có thể đã phải chia điểm.

Khi bước vào phòng họp báo, Guardiola mở đầu bằng câu hỏi: "Các anh vui không? Trận hay đấy chứ? Tôi thì không đâu. Trời ơi, tôi rụng hết tóc rồi".

HLV Pep Guardiola (phải) bắt tay Samuel Chukwueze sau trận Man City thắng Fulham 5-4 trên sân Craven Cottage, London ở vòng 14 Ngoại hạng Anh ngày 2/12. Ảnh: Reuters

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha sau đó cho biết không lý giải nổi việc Man City đánh mất kiểm soát, khi cách biệt có lúc là bốn bàn. "Đó là Ngoại hạng Anh, bạn không thể kiểm soát hết", ông nói. "Tôi biết các bạn sẽ hỏi điều gì đã xảy ra, nhưng tôi không có câu trả lời. Chúng tôi làm nhiều điều tuyệt vời, ghi những bàn thắng đẹp, nhưng rồi chỉ một khoảnh khắc là 5-4. Khi đó, chỉ còn là cuộc chiến sinh tồn".

Chiến thắng giúp Man City có 28 điểm, thu hẹp khoảng cách với CLB dẫn đầu Arsenal - đội gặp Brentford hôm nay - xuống hai điểm. Nhưng Guardiola hiểu rằng phong độ phòng ngự như vậy là không thể duy trì cuộc đua đường dài. "Arsenal rất mạnh và ổn định. Tôi biết chúng tôi phải làm gì", ông bày tỏ. "Mùa giải còn dài, và tôi có đủ kinh nghiệm để chạy đường trường".

Một trong những dấu ấn lớn nhất của Man City trận này là việc Erling Haaland đạt kỷ lục ghi 100 bàn nhanh nhất lịch sử Ngoại hạng Anh. Tiền đạo Na Uy chạm cột mốc này sau 111 trận, vượt qua kỷ lục cũ do Alan Shearer, huyền thoại hai CLB Blackburn Rovers và Newcastle, thiết lập qua 124 trận trong thập niên 1990.

Guardiola ca ngợi: "Nếu ai nói với tôi lúc mới đến rằng Haaland ghi 100 bàn sau 111 trận, tôi sẽ hỏi lại ngay: Ở giải này sao? Nhưng Haaland đã làm được. Những con số của cậu ấy là điên rồ".

HLV người Tây Ban Nha cũng nhấn mạnh rằng đội hình City đang trong giai đoạn chuyển giao với nhiều cái tên mới như Tijjani Reijnders, Nico O'Reilly, Nico Gonzalez hay Rayan Cherki. Ông cho rằng việc thay đổi tới 7-8 cầu thủ trong hai kỳ chuyển nhượng khiến đội cần thời gian để phát triển. "Haaland lẽ ra có thể ghi ba bàn hôm nay. Toàn đội vẫn đang dần cải thiện. Trận này sẽ là bài học", Guardiola nói.

Haaland mừng bàn mở tỷ số cho Man City. Ảnh: Man City

Không chỉ trận đấu hôm qua, Haaland đã phá nhiều kỷ lục Ngoại hạng Anh kể từ khi chơi cho Man City năm 2022. Một trong số đó là việc ghi 36 bàn mùa 2022-2023, thành tích cao nhất một mùa, vượt qua kỷ lục 32 bàn của Mohammed Salah trong mùa giải có 38 trận.

Tiền đạo người Na Uy cho biết: "Ghi 100 bàn cho Man City ở Ngoại hạng Anh là điều tôi muốn làm, nhưng đạt được nhanh như vậy thì không ngờ tới. Đây sẽ là trận đấu tôi nhớ suốt đời".

Hồng Duy (theo ESPN, Mancity.com)