Chelsea thua sốc tân binh Ngoại hạng Anh

AnhChelsea đứt mạch 7 trận bất bại trên mọi đấu trường, khi thua 1-3 trên sân Leeds ở vòng 14 Ngoại hạng Anh.

Đội bóng của Enzo Maresca tiếp tục thể hiện phong độ thiếu nhất quán. Từ đầu mùa, họ thắng Barca 3-0, Liverpool 2-1, Tottenham 1-0 hay cầm chân Arsenal 1-1 dù đá thiếu người từ hiệp một, nhưng lại gục ngã trên sân CLB mới thăng hạng.

Chelsea đứt mạch 7 trận bất bại trên mọi đấu trường, kể từ trận thua một CLB tân binh khác là Sunderland với tỷ số 1-2 ở vòng 9 Ngoại hạng Anh ngay tại Stamford Bridge ngày 25/10.

HLV Enzo Maresca nhắc nhở Enzo Fernandez trong trận Chelsea thua Leeds 1-3 ở vòng 14 Ngoại hạng Anh trên sân Elland Road, Leeds, West Yorkshire, Anh ngày 3/12/2025. Ảnh: Chelsea FC

"Đó là thực tế", HLV Enzo Maresca nói sau trận. "Ở Ngoại hạng Anh, bạn phải chơi tốt trong mọi trận đấu, bất kể sân nhà hay sân khách, bất kể đối thủ là ai. Điều quan trọng là xem chúng tôi sẽ đứng ở đâu vào tháng 2 hay tháng 3, rồi mới đánh giá tiếp".

Nhà cầm quân Italy cho rằng việc Chelsea thi đấu thăng hoa trước Barca hay Arsenal khiến người hâm mộ kỳ vọng nhiều hơn, nhưng không phải lúc nào đội cũng đáp ứng được. "Khi đội vừa chơi tốt trước Barca và Arsenal, bạn sẽ chờ đợi một màn trình diễn tương tự tối nay", ông nói thêm. "Nhưng điều đó không phải lúc nào cũng xảy ra. Chúng tôi có những cầu thủ không thể thi đấu với mật độ hai hoặc ba ngày một trận".

Pedro Neto ghi bàn duy nhất cho Chelsea. Ảnh: Chelsea FC

Trên sân Elland Road tối 3/12, Chelsea nhỉnh hơn, kiểm soát bóng 71%, dứt điểm 11 lần với 2 cú trúng đích - so với 14 và 4 của Leeds. Nhưng việc hàng thủ thiếu chắc chắn khiến đội khách bị thủng lưới ba bàn từ những pha dứt điểm của Jaka Bijol, Tanaka Ao và Dominic Calvert-Lewin.

Điểm sáng hiếm hoi của Chelsea là Pedro Neto tiếp tục ghi bàn. Tiền đạo người Bồ Đào Nha đã ghi 5 bàn sau 14 trận tại Ngoại hạng Anh mùa này, thông số tốt nhất Chelsea. Anh cũng cân bằng thành tích tốt nhất trong một mùa, với 5 bàn qua 31 trận cho Wolves ở mùa 2020-2021.

"The Blues" cũng đón cú hích về lực lượng, khi Cole Palmer vào thay Jamie Gittens ở phút 61. Tiền vệ người Anh tái xuất sau gần ba tháng dưỡng thương, kể từ trận thua 1-2 trên sân Man Utd ở vòng 5 Ngoại hạng Anh ngày 20/9.

Cole Palmer đi bóng trước sự đeo bám của Ilia Gruev. Ảnh: Reuters

Thất bại 1-3 cũng cho thấy tầm quan trọng của Moises Caicedo - tiền vệ bị treo giò vì nhận thẻ đỏ trực tiếp trước Arsenal. Chelsea chỉ thắng 2 trong 8 trận, đạt tỷ lệ 25%, không có Caicedo trong đội hình xuất phát từ khi tuyển mộ tiền vệ người Ecuador mùa 2023-2024. Khi Caicedo đá chính, Chelsea thắng 43 qua 82 trận, đạt 52%.

Chelsea dậm chân ở vị trí thứ tư Ngoại hạng Anh với 24 điểm, kém đỉnh bảng Arsenal 9 điểm. Leeds thì thoát khỏi nhóm xuống hạng, khi vươn lên thứ 17 với 14 điểm, hơn West Ham ba điểm.

Ở vòng 15 cuối tuần qua, Chelsea làm khách của Bournemouth còn Leeds tiếp tục đá sân nhà gặp Liverpool.

Hồng Duy