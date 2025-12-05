Man Utd rơi điểm trước đội 'cầm đèn đỏ' ở Ngoại hạng Anh

AnhMan Utd lỡ cơ hội leo lên Top 5 Ngoại hạng Anh, khi bị đội khách West Ham cầm hòa 1-1 ở trận muộn vòng 14.

Chơi trên sân nhà gặp đối thủ đang đứng thứ 18, Man Utd vẫn không thể áp đặt được thế trận. "Quỷ đỏ" mở tỷ số nhờ một cú sút nối của hậu vệ Diogo Dalot, nhưng bị gỡ hòa bởi tình huống đá bồi của Soungoutou Magassa từ một quả phạt góc.

Dù không thể thắng, chủ nhà vẫn leo hai bậc, vượt qua Everton và Liverpool để lên đứng thứ tám. Tuy nhiên, điều đó không đủ khiến họ tránh khỏi những tiếng la ó huýt sáo khi hết trận.

Tình huống Soungoutou Magassa ấn định tỷ số hòa cho West Ham trước Man Utd trên sân Old Trafford, thành phố Manchester, Vương quốc Anh, vòng 14 Ngoại hạng Anh tối 5/12/2025. Ảnh: Reuters

HLV Ruben Amorim mất tới ba trung vệ trước trận này, là Harry Maguire, Leny Yoro và Matthijs de Ligt vì chấn thương. Ông đón tiền đạo Matheus Cunha trở lại sau hai trận vắng mặt, và anh lập tức đá chính cùng Bryan Mbeumo và Joshua Zirkzee. Tuy nhiên, Cunha không chơi được như kỳ vọng vì phung phí cơ hội.

Man Utd chỉ mở tỷ số nhờ một tình huống có phần lập bập. Từ cú sút xa của Casemiro sượt qua cầu thủ đội khách, bóng tới chân Diogo Dalot ở cự ly dưới 10 m. Hậu vệ Bồ Đào Nha xoay người sút chìm chéo góc để ghi bàn đầu tiên ở Ngoại hạng kể từ mùa 2023-2024.

Nhưng từ một quả phạt góc của West Ham ở phút 83, hậu vệ Noussair Mazraoui phá ra không đủ xa, để Magassa đá bồi vào lưới trống từ khoảng cách 10 m. Dù vậy, bàn gỡ này chưa đủ giúp West Ham thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ, khi họ vẫn giậm chân ở vị trí 18.

Trận đấu còn gây tranh cãi khi ở phút 87, hậu vệ đội khách Aaron Wan-Bissaka vào bóng từ phía sau Patrick Dorgu, nhưng trọng tài Andrew Kitchen chỉ cho chủ nhà hưởng lợi thế. Trước đó, Wan-Bissaka đã phải nhận một thẻ vàng. Nếu nhận thêm thẻ, cựu hậu vệ Man Utd đã bị truất quyền thi đấu.

Một pha tranh chấp của trung vệ 19 tuổi Ayden Heaven. Ảnh: PA

Man Utd cần bàn thắng lúc cuối trận, nhưng HLV Amorim không đưa những cầu thủ thiên hướng tấn công như Kobbie Mainoo hay Shea Lacey vào sân. Phút 88, ông chỉ đưa trung vệ Lisandro Martinez vào thay Luke Shaw.

Khi thấy khán giả đứng dậy vỗ tay tri ân các cầu thủ Man Utd bị thay ra, cựu đội trưởng Roy Keane tỏ ra bực tức. "Bây giờ cầu thủ nào của Man Utd cũng được khán giả vỗ tay", Keane nói trên Sky Sports. "Kỳ vọng của đội bóng đã xuống quá thấp".

Sau trận, HLV Ruben Amorim thừa nhận Man Utd mất kiểm soát sau khi mở tỷ số. "Chúng tôi toàn thua khi tranh bóng hay, tạt không tốt, và các cầu thủ trong cấm địa không chọn được vị trí có nhiều cơ hội ghi bàn", HLV người Bồ Đào Nha nói thêm. "Chúng tôi đánh rơi hai điểm, nên buộc phải thắng trận tiếp theo".

Man Utd sẽ gặp đội chót bảng Wolverhampton ở vòng 15, lúc 3h sáng thứ Ba 9/12, giờ Hà Nội.

Hoàng An