Arsenal xây chắc đỉnh bảng Ngoại hạng Anh

AnhMikel Merino và Bukayo Saka ghi bàn giúp Arsenal thắng đội khách Brentford 2-0 ở vòng 14 Ngoại hạng Anh, qua đó tái lập khoảng cách 5 điểm với Man City.

Chiều sâu đội hình của Arsenal tiếp tục bị thử thách, khi họ bước vào trận thứ tư trong 10 ngày, sau các trận gặp Tottenham, Chelsea ở Ngoại hạng Anh và Bayern tại Champions League. HLV Mikel Arteta, vì thế, buộc phải xoay tua để các trụ cột như Jurrien Timber, Eberechi Eze, Bukayo Saka dự bị.

Không có lực lượng mạnh nhất, "Pháo thủ" vẫn tạo thế trận áp đảo. Chủ nhà kiểm soát bóng 64%, dứt điểm 15 lần với 7 cú trúng đích - so với 5 và 0 của Brentford.

Mikel Merino mừng bàn mở tỷ số trong trận Arsenal thắng Brentford 2-0 ở vòng 14 Ngoại hạng Anh trên sân Emirates, London, Anh ngày 3/12/2025. Ảnh: Reuters

Arsenal nhập cuộc chủ động và mở tỷ số ngay phút 11. Bên cánh phải, Noni Madueke đánh gót ngẫu hứng để Ben White thoát xuống sát đường biên ngang. Hậu vệ người Anh tạt vào vòng cấm để Mikel Merino băng cắt đánh đầu chéo góc tung lưới thủ thành Caoimhin Kelleher.

Merino tiếp tục tỏa sáng khi được kéo lên đá trung phong. Cầu thủ người Tây Ban Nha ghi 9 bàn tại Ngoại hạng Anh trong năm 2025 - thông số tốt nhất Arsenal. 6 trong số đó là những pha đánh đầu - thông số không cầu thủ nào chạm đến cùng kỳ tại giải.

Sau đó, Arsenal phung phí cơ hội và phải chờ đến phút bù giờ hiệp hai mới tìm được bàn ấn định chiến thắng. Khi được kéo về hàng tiền vệ, Merino tiếp tục để lại dấu ấn với pha chọc khe để Bukayo Saka thoát xuống. Tiền đạo người Anh ngoặt sang chân trái rồi sút căng từ cự ly khoảng 10 mét. Caoimhin Kelleher chạm được tay vào bóng nhưng không thể cứu thua cho Brentford.

Pha dứt điểm ấn định chiến thắng của Bukayo Saka. Ảnh: Sportsphoto

Arsenal đã thắng đậm hơn nếu chắt chiu cơ hội, với những cú đá cận thành của Madueke, Saka, Gabriel Martinelli hay Riccardo Calafiori. Phía đối diện, Brentford gần như chịu trận và chỉ tạo ra một tình huống nguy hiểm - cú đánh đầu dội xà của Kevin Schade ở phút 21.

Với chiến thắng 2-0, Arsenal giữ mạch bất bại trên sân nhà ở mọi đấu trường mùa này, với 10 chiến thắng và 1 hòa. "Pháo thủ" ghi 29, thủng lưới ba bàn và giữ sạch lưới tám trận.

Đội bóng của Arteta cũng xây chắc đỉnh bảng Ngoại hạng Anh với 33 điểm, tái lập khoảng cách 5 điểm với Man City. "Pháo thủ" chỉ có ba ngày nghỉ ngơi, trước khi đá trận sớm nhất vòng 15 Ngoại hạng Anh lúc 19h30 ngày 6/12, giờ Hà Nội.

Hồng Duy