8 điểm nhấn ở vòng 11 Ngoại hạng Anh

Doku chứng minh Man City không chỉ sống nhờ Haaland. Trước trận đại chiến với Liverpool, cầu thủ ghi bàn nhiều thứ hai cho Man City ở Ngoại hạng Anh mùa này là... trung vệ Maxime Esteve của Burnley, với hai pha phản lưới trong trận thua 1-5 hồi tháng 9.
Sau vòng này, thống kê đó vẫn không thay đổi, nhưng Jeremy Doku đã gửi đi thông điệp rõ ràng: Man City không chỉ phụ thuộc vào Erling Haaland.
Tiền đạo cánh người Bỉ trở thành nguồn cảm hứng lớn nhất trong trận thắng Liverpool 3-0. Anh mang về quả phạt đền (bị Haaland bỏ lỡ) ở hiệp một rồi lập tuyệt phẩm cứa lòng ấn định chiến thắng ở hiệp hai. Doku là cầu thủ đầu tiên ghi bàn, thắng hơn 10 pha tranh chấp tay đôi (11), thực hiện hơn 6 pha rê bóng (7), tạo hơn 2 cơ hội (3) và có hơn 2 cú sút trúng đích (3) trong một trận đấu ở Ngoại hạng Anh kể từ Eden Hazard trong trận Chelsea gặp West Ham hồi tháng 4/2019. Với tốc độ, khả năng qua người và sự táo bạo, Doku giúp lối chơi của Man City trở nên sinh động, biến hóa và khó lường hơn hẳn.
Cùng với Nico Gonzalez, người ghi bàn đầu tiên ở Ngoại hạng Anh, Doku cho thấy chiều sâu chất lượng trong đội hình mà Pep Guardiola đang có. Man City không còn chỉ là "đội bóng của Haaland", mà là một tập thể biết tạo ra bàn thắng từ mọi hướng.
Man City chặn đà hồi sinh của Liverpool. Những tưởng chiến thắng trước Aston Villa và Real Madrid đã mở ra giai đoạn hồi sinh cho Liverpool, nhưng chuyến làm khách tại Etihad cho thấy thực tế phũ phàng. Đội ĐKVĐ bị Man City nuốt chửng ngay từ phút đầu, thua sút về tốc độ, năng lượng và cả bản lĩnh thi đấu.
HLV Arne Slot từng thừa nhận việc phải chơi liên tục nhiều đấu trường khiến một số cầu thủ quá tải, song ông vẫn giữ nguyên đội hình xuất phát quen thuộc thay vì xoay vòng nhân sự. Giờ thì quyết định đó có lẽ đang khiến ông phải ân hận.
Florian Wirtz vẫn chơi chỉn chu bên cánh trái nhưng thiếu đột biến so với kỳ vọng, Hugo Ekitike gần như mất hút, còn Mohamed Salah tiếp tục chuỗi trận mờ nhạt. Tuyến sau cũng tỏ ra chậm chạp và dễ bị khai thác - điểm yếu đã lặp đi lặp lại trong những thất bại gần đây.
Liverpool có thể than phiền về việc Virgil van Dijk bị khước từ bàn gỡ 1-1 gây tranh cãi, nhưng thực tế đây không phải một trận thua sít sao như bốn vòng trước. Liverpool thất bại toàn diện, cả về chiến thuật lẫn tinh thần. "Cuộc hồi sinh" mà người hâm mộ chờ đợi đang bị bóp nghẹt giữa Etihad, và Slot giờ phải đối mặt với cơn bão nghi ngờ thực sự đầu tiên kể từ khi kế nhiệm Jurgen Klopp.
Bài toán nhân sự ở tuyến giữa Man Utd. Ở tuổi 33 và đã bước vào năm cuối hợp đồng, Casemiro không còn ở đỉnh cao phong độ. Nhưng tiền vệ người Brazil vẫn là mắt xích không thể thay thế trong đội hình của Ruben Amorim.
Thống kê cho thấy tầm ảnh hưởng của anh rõ rệt: trong 20 bàn thua mà Man Utd phải nhận từ đầu mùa, chỉ có năm bàn đến khi Casemiro có mặt trên sân.
Điều đó tái hiện ở trận hòa 2-2 với Tottenham. Casemiro được rút ra nghỉ chưa đầy 20 phút trước khi hết giờ, khi Man Utd dẫn 1-0 nhờ cú đánh đầu của Bryan Mbeumo. Chỉ vài phút sau, đội khách để thủng lưới hai bàn liên tiếp và phải nhờ đến cú đánh đầu của Matthijs de Ligt ở phút bù thứ sáu để giật một điểm.
Casemiro không còn sung sức, nhưng sự hiện diện của anh vẫn giúp Man Utd duy trì tổ chức và cân bằng. Vấn đề là Ruben Amorim đang quá phụ thuộc vào một cầu thủ đã bước sang bên kia sườn dốc sự nghiệp.
Arsenal đứt mạch giữ sạch lưới. Đội bóng thành London đã phải nhận bàn thua đầu tiên sau 812 phút trên mọi đấu trường, khi để tân binh Sunderland cầm hòa 2-2. Điều đó không có nghĩa Arsenal sẽ lập tức sa sút hay liên tiếp để thủng lưới. Nhưng khi bức tường thép phía sau đã rạn nứt, áp lực nay chuyển hẳn sang tuyến trên - nơi Arsenal cần hiệu quả hơn.
Trong bối cảnh hàng công sứt mẻ nghiêm trọng, với Viktor Gyokeres, Kai Havertz, Gabriel Martinelli, Gabriel Jesus và Noni Madueke đều vắng mặt, Arsenal vẫn tạo ra tới 17 cơ hội. Bukayo Saka và Leandro Trossard đều ghi bàn, nhưng cũng bỏ lỡ không ít pha ngon ăn.
Nếu Arsenal tiếp tục giữ sạch lưới, những cơ hội phung phí đó có thể chẳng đáng nói. Nhưng khi sự chắc chắn nơi hàng thủ đã mất đi, mỗi pha bỏ lỡ đều có thể trở thành điểm ngoặt khiến họ phải trả giá trong cuộc đua vô địch.
Chelsea có là ứng viên vô địch? Từ những tiếng la ó khi hiệp một khép lại đến tràng pháo tay vang dội sau tiếng còi mãn cuộc - bầu không khí tại Stamford Bridge đã thay đổi chóng mặt chỉ trong 45 phút. Chelsea, sau khi loay hoay tìm cách xuyên phá, cuối cùng đã bùng nổ để đè bẹp Wolves 4-0, thắp lại niềm tin chen chân vào cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh.
Nhưng Chelsea có thực sự là ứng viên cho danh hiệu mùa này? Ngày 30/11, khi "The Blues" tiếp Arsenal tại Stamford Bridge, có thể là bước ngoặt. Đó có thể là trận đấu khẳng định họ đủ bản lĩnh tranh ngôi đầu, hoặc là lời nhắc nhở rằng hành trình của thầy trò Enzo Maresca vẫn còn nhiều hạn chế.
Newcastle yếu bóng vía khi xa nhà. Khi chơi ở St James’ Park, Newcastle luôn là một tập thể hừng hực khí thế, được tiếp sức bởi bầu không khí cuồng nhiệt bậc nhất nước Anh. Nhưng mỗi khi rời xa pháo đài ấy, họ như trở thành một đội bóng khác.
Trận thua 1-3 trên sân Brentford là minh chứng rõ ràng nhất. Gần như cả trận, Newcastle bị cuốn vào lối chơi của đối thủ, không thể thiết lập thế trận hay áp đặt phong cách vốn có. Họ trông rời rạc và thiếu gắn kết - điều khó tin nếu nhìn vào chất lượng của những cái tên như Kieran Trippier, Bruno Guimaraes hay Sandro Tonali.
Sky Sports đặt vấn đề rằng - phải chăng sự xoay tua liên tục của Eddie Howe khiến các cầu thủ không có đủ thời gian xây dựng mối liên kết cần thiết? Hay đơn giản là Newcastle không biết cách triển khai lối chơi khi xa nhà?
Đợt nghỉ quốc tế sắp tới sẽ là cơ hội để Howe tìm lời giải cho bài toán sân khách. Ông từng vượt qua áp lực nhiều lần trong quá khứ, nhưng lúc này, Newcastle đang thiếu hẳn một hướng đi, và chính nhà cầm quân người Anh cũng trông như đang cạn ý tưởng.
Aston Villa tiếp đà hồi sinh. Hai bàn thắng muộn giúp Aston Villa đánh bại Bournemouth 4-0, tỷ số đậm nhất lịch sử cặp đấu, qua đó vươn lên trên chính đối thủ trên bảng điểm. Kết quả này khép lại vài tuần đầy hứng khởi cho thầy trò Unai Emery - ba chiến thắng trong bốn trận Ngoại hạng Anh, cùng kết quả tích cực ở Europa League giúp họ gần như chắc suất đi tiếp.
Từ chỗ bị chính HLV Emery thừa nhận là khởi đầu tệ, Aston Villa giờ lấy lại phần nào năng lượng và sự tự tin, thứ từng là thương hiệu của họ mùa trước. Đội bóng trở lại với phong cách pressing cường độ cao, tấn công nhanh và dứt khoát - hình ảnh quen thuộc dưới thời Emery.
Quyết định thay người tạo khác biệt ở City Ground. Chiến thắng đầu tiên của Sean Dyche tại Ngoại hạng Anh trên cương vị HLV Nottingham Forest - và cũng là chiến thắng đầu tiên của CLB kể từ ngày khai màn - mang đậm dấu ấn chiến thuật của ông. Kết quả 3-1 trước Leeds chứng minh kinh nghiệm của Dyche vẫn là tài sản vô giá.
Bước ngoặt trận đấu đến ở phút 59, khi Dyche thực hiện ba sự thay đổi cùng lúc. Omari Hutchinson vào sân thay Nicolas Dominguez và ngay lập tức tạo nên khác biệt với hai pha kiến tạo. Ryan Yates giúp tuyến giữa lấy lại sức chiến đấu trong bối cảnh Ibrahim Sangare bị hạn chế do đã nhận thẻ vàng, còn Taiwo Awoniyi mang đến sức mạnh và khả năng gây rối cho hàng thủ Leeds - điều mà Igor Jesus chưa làm được.
Những điều chỉnh hợp lý ấy giúp Forest kiểm soát lại thế trận và "kết liễu" đối thủ trong 30 phút cuối. Với chất lượng nhân sự dồi dào trong tay, Dyche cho thấy ông biết cách tận dụng tối đa tiềm năng đội hình, điều khiến người hâm mộ tại City Ground có thể bắt đầu mơ về cuộc thoát hiểm ngoạn mục.
Hồng Duy
Ảnh: Reuters, AP, AFP, PA