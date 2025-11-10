8 điểm nhấn ở vòng 11 Ngoại hạng Anh

Doku chứng minh Man City không chỉ sống nhờ Haaland. Trước trận đại chiến với Liverpool, cầu thủ ghi bàn nhiều thứ hai cho Man City ở Ngoại hạng Anh mùa này là... trung vệ Maxime Esteve của Burnley, với hai pha phản lưới trong trận thua 1-5 hồi tháng 9.

Sau vòng này, thống kê đó vẫn không thay đổi, nhưng Jeremy Doku đã gửi đi thông điệp rõ ràng: Man City không chỉ phụ thuộc vào Erling Haaland.

Tiền đạo cánh người Bỉ trở thành nguồn cảm hứng lớn nhất trong trận thắng Liverpool 3-0. Anh mang về quả phạt đền (bị Haaland bỏ lỡ) ở hiệp một rồi lập tuyệt phẩm cứa lòng ấn định chiến thắng ở hiệp hai. Doku là cầu thủ đầu tiên ghi bàn, thắng hơn 10 pha tranh chấp tay đôi (11), thực hiện hơn 6 pha rê bóng (7), tạo hơn 2 cơ hội (3) và có hơn 2 cú sút trúng đích (3) trong một trận đấu ở Ngoại hạng Anh kể từ Eden Hazard trong trận Chelsea gặp West Ham hồi tháng 4/2019. Với tốc độ, khả năng qua người và sự táo bạo, Doku giúp lối chơi của Man City trở nên sinh động, biến hóa và khó lường hơn hẳn.

Cùng với Nico Gonzalez, người ghi bàn đầu tiên ở Ngoại hạng Anh, Doku cho thấy chiều sâu chất lượng trong đội hình mà Pep Guardiola đang có. Man City không còn chỉ là "đội bóng của Haaland", mà là một tập thể biết tạo ra bàn thắng từ mọi hướng.