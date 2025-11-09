Garnacho góp công giúp Chelsea lên nhì bảng Ngoại hạng Anh

AnhTiền đạo Alejandro Garnacho hai lần kiến tạo, giúp Chelsea thắng Wolves 3-0 ở vòng 11 Ngoại hạng Anh.

Lần thứ sáu liên tiếp, HLV Enzo Maresca thực hiện ít nhất bảy sự thay đổi trong đội hình xuất phát. Điều đó giúp đội bóng của ông đạt thể trạng tốt khi trở về từ trận hòa 2-2 với Qarabag tại Champions League. Chủ nhà nhập cuộc đầy hứng khởi trước Wolves, đội bét bảng vừa sa thải HLV Vitor Pereira sau khi không thắng qua 10 trận đầu mùa.

Chỉ trong ba phút, thủ môn Sam Johnstone phải trổ tài đẩy cú đá phạt của Enzo Fernandez, rồi ngay sau đó lại cứu thua trước cú dứt điểm của Garnacho. Không lâu sau, Fernandez đánh đầu chệch cột sau tình huống nửa tạt nửa sút của Marc Cucurella.

Garnacho (trái) chia vui cùng Neto sau bàn ấn định chiến thắng 3-0, trên sân Stamford Bridge, London, Anh hôm 8/11. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, đó chỉ là sự khởi đầu hứa hẹn rồi nhanh chóng lắng xuống, khi chủ nhà bế tắc trước hàng thủ có tổ chức của Wolves trong phần còn lại hiệp một.

Phải sang hiệp hai, Chelsea mới tìm được sự hiệu quả. Garnacho, một trong những cầu thủ nổi bật của hiệp đầu, tạt chuẩn xác để hậu vệ Malo Gusto băng lên đánh đầu ghi bàn đầu tiên trong sự nghiệp.

Bàn thua như bật công tắc phản kháng cho Wolves, khiến đội khách thi đấu năng nổ hơn hẳn. Nhưng Chelsea vẫn chủ động về thế trận nhờ một đội hình tràn ngập tài năng trẻ, và một trong số các cầu thủ vào sân thay người đã tạo ra dấu ấn rõ rệt cho bàn thứ hai. Estevao chỉ mới có mặt vài giây trên sân đã vượt qua hậu vệ đối phương bên cánh phải, rồi căng ngang cho Joao Pedro dứt điểm hạ gục Johnstone.

Không lâu sau, Chelsea tiếp tục gia tăng cách biệt từ một pha phản công. Garnacho lại góp công, khi bứt tốc bên cánh trái rồi chuyền ngang cho Pedro Neto. Cầu thủ Bồ Đào Nha dễ dàng dứt điểm ghi bàn, và không ngần ngại ăn mừng bàn thắng vào lưới đội bóng cũ. Pha làm bàn này coi như khép lại trận đấu, khi Chelsea thong thả giữ nhịp cho đến tiếng còi mãn cuộc, còn HLV Maresca tranh thủ rút một số trụ cột để dưỡng sức.

Chiến thắng giúp Chelsea đẩy Man City xuống thứ ba, thu hẹp khoảng cách với đỉnh bảng Arsenal còn sáu điểm. Trong khi đó, Wolves vẫn chưa thắng trận nào ở Ngoại hạng Anh mùa này, đứng chót bảng với chỉ hai điểm.

Vy Anh