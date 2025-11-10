Guardiola: 'Man City đã sẵn sàng đua vô địch Ngoại hạng Anh'

AnhTheo HLV Pep Guardiola, trận thắng ĐKVĐ Liverpool 3-0 ở vòng 11 là minh chứng cho thấy Man City sẵn sàng đua vô địch Ngoại hạng Anh mùa này.

Trên sân Etihad tối 9/11, Man City áp đảo, dứt điểm 17 lần với 6 cú trúng đích - so với 7 và 1 của Liverpool. Các bàn của Erling Haaland, Nico Gonzalez và Jeremy Doku giúp Man City trở lại nhì bảng với 22 điểm, rút ngắn cách biệt với Arsenal xuống 4 điểm.

Chiến thắng vang dội của Man City diễn ra một ngày sau khi Arsenal bị Sunderland cầm hòa 2-2, khiến không ít người tin rằng đây có thể là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch.

HLV Pep Guardiola mừng bàn mở tỷ số của Erling Haaland trong trận Man City thắng Liverpool 3-0 trên sân Etihad, thành phố Manchester, Vương quốc Anh, vòng 11 Ngoại hạng Anh tối 9/11/2025. Ảnh: Man City

"Cả Liverpool và chúng tôi đều nghĩ 'Ồ, cuối cùng Arsenal cũng đánh rơi điểm và thủng lưới hai bàn'", nhà cầm quân người Tây Ban Nha nói sau trận. "Nhưng tôi đã nói với các cầu thủ: Đừng đá vì Arsenal không thắng, mà hãy đá vì chúng tôi tin vào chính mình, rằng chúng tôi có thể chơi sòng phẳng với nhà vô địch Ngoại hạng Anh và chứng minh mình sẵn sàng ở đó cùng họ mùa này. Hôm nay chúng tôi đã làm được".

Haaland ghi 14 bàn qua 11 trận ở Ngoại hạng Anh mùa này. Đây là thành tích tốt thứ hai mà bất kỳ cầu thủ nào đạt được qua 11 trận đầu tiên của giải với một CLB, chỉ sau chính Haaland với 17 bàn mùa 2022-2023.

Nhưng ngôi sao sáng nhất của Man City trận này là Jeremy Doku. Tiền đạo người Bỉ mang về quả phạt đền (bị Haaland bỏ lỡ) ở hiệp một rồi lập tuyệt phẩm cứa lòng ấn định chiến thắng ở hiệp hai. Doku là cầu thủ đầu tiên ghi bàn, thắng hơn 10 pha tranh chấp tay đôi (11), thực hiện hơn 6 pha rê bóng (7), tạo hơn 2 cơ hội (3) và có hơn 2 cú sút trúng đích (3) trong một trận đấu ở Ngoại hạng Anh kể từ Eden Hazard trong trận Chelsea gặp West Ham hồi tháng 4/2019.

Jeremy Doku mừng bàn ấn định tỷ số cho Man City. Ảnh: Man City

Guardiola đặc biệt ấn tượng với màn thể hiện của học trò, nhất là khi anh đối đầu với hậu vệ phải Conor Bradley - người từng phong tỏa Vinicius trong trận Liverpool thắng Real 1-0 ở Champions League hồi giữa tuần.

"Doku luôn đòi hỏi bản thân phải tốt hơn, luôn lắng nghe và có những phẩm chất đặc biệt trong các pha rê bóng", HLV 54 tuổi nói. "Conor Bradley thật sự rất ấn tượng, tôi đã nghe trợ lý HLV Liverpool Pep Lijnders nói hàng nghìn điều tốt đẹp về cậu ấy. Nhưng hôm nay, Doku đã xử lý rất hay, mạnh mẽ, quyết đoán và nhanh nhẹn cả khi không có bóng. Cậu ấy có một trận đấu tuyệt vời".

Chiến thắng trước Liverpool cũng là trận đấu thứ 1.000 trong sự nghiệp cầm quân của Guardiola, từ khi ông bắt đầu ở Barcelona B năm 2007. Trong thời gian đó, chiến lược gia người Tây Ban Nha thắng 716 trận và giành 40 danh hiệu, trong đó có 18 chiếc Cup cùng Man City.

Guardiola cho biết ông không thể nghĩ đến cách nào tốt hơn để kỷ niệm cột mốc đặc biệt này. "Tôi muốn cảm ơn các cầu thủ, ban huấn luyện và toàn bộ đội ngũ vì đã tặng tôi món quà này", ông nói. "Tôi không thường nói về bản thân, nhưng 1.000 trận là một con số lớn, và để đạt được nó bằng trận thắng Liverpool, đội bóng có ý nghĩa đặc biệt trong sự nghiệp của tôi, thật sự khiến tôi tự hào. Mọi người đều tuyệt vời, và tôi rất hạnh phúc".

Hồng Duy (theo ESPN, Mancity.com)