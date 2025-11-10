AnhNhiều cựu cầu thủ đòi công bằng cho Liverpool, sau bàn thắng của Virgil van Dijk bị hủy vì Andy Robertson đứng ở thế việt vị và ảnh hưởng đến thủ môn Man City.

Phút 37, Virgil van Dijk đánh đầu tung lưới Man City từ quả phạt góc của Mohamed Salah. Bàn thắng tưởng như giúp Liverpool gỡ hòa 1-1, nhưng niềm vui của đội khách chỉ kéo dài vài phút.

Trọng tài Chris Kavanagh ban đầu công nhận bàn thắng, song VAR Anthony Taylor nhanh chóng yêu cầu ông xem lại tình huống. Pha quay chậm cho thấy Andy Robertson dù không chạm bóng, đứng ở vị trí việt vị, ngay trước mặt Donnarumma, rồi cúi đầu tránh đường bóng vào lưới. Sau vài phút tham khảo, tổ trọng tài xác định Robertson ảnh hưởng đến khả năng cản phá của thủ môn, và bàn thắng bị hủy.

Tình huống Van Dijk (phải) bị từ chối bàn thắng trong trận Liverpool thua Man City trên sân Etihad, thành phố Manchester, Vương quốc Anh, vòng 11 Ngoại hạng Anh tối 9/11/2025. Ảnh: Guardian

Cùng lúc, ban tổ chức Ngoại hạng Anh giải thích: "Quyết định việt vị, không công nhận bàn thắng cho Liverpool đã được VAR kiểm tra và xác nhận, khi Robertson ở tư thế việt vị và có hành động rõ ràng trước mặt thủ môn, ảnh hưởng đến khả năng chơi bóng của đối phương".

Họ còn dẫn luật FIFA, rằng cầu thủ dù không chạm bóng vẫn có thể bị phạt việt vị nếu "thực hiện hành động rõ ràng ảnh hưởng đến khả năng chơi bóng của đối thủ". Trên kênh Sky Sports, cựu trọng tài Mike Dean cũng nhắc lại điều luật này.

Liverpool bị từ chối bàn thắng gây tranh cãi trước Man City Bàn thắng bị từ chối của Van Dijk.

Tuy nhiên, HLV Arne Slot và các cầu thủ Liverpool vẫn phản ứng dữ dội. Van Dijk vỗ tay mỉa mai trọng tài, còn khán đài đội khách vang lên những tiếng huýt sáo. Nhiều cựu cầu thủ cũng phản đối quyết định của tổ trọng tài.

"Tôi không tin Robertson cản tầm nhìn của Donnarumma", cựu hậu vệ Gary Neville nói. "Cậu ấy đứng lệch và thủ môn có thể quan sát toàn bộ đường bóng. Slot có lý do để tức giận".

Một cựu cầu thủ khác của Man Utd, Wayne Rooney cùng quan điểm: "Bàn thắng của Van Dijk nên được công nhận. Robertson không làm chậm pha đổ người của Donnarumma. Hủy bàn thắng là quyết định sai".

Tuy nhiên, Roy Keane lại bảo vệ tổ trọng tài. "Cú đánh đầu của Van Dijk tuyệt vời, nhưng Robertson phải thoát ra khỏi khu vực đó nhanh hơn", Keane nói trên Sky Sports. "Cậu ta ở vị trí việt vị và chắn hướng bóng. Luật là luật".

Cựu hậu vệ Man City, Micah Richards đồng tình với Keane, nhưng cho rằng quyết định "hơi khắc nghiệt". "Đúng, luật quy định rõ ràng, nhưng thủ môn vẫn thấy rõ bóng", Richards nói. "Nếu bàn đó được công nhận, chẳng ai phản đối cả".

Nếu bàn thắng của Van Dijk được công nhận, cục diện trận đấu có thể thay đổi. Tuy nhiên, Man City thắng chung cuộc 3-0 với thế trận lấn lướt, nhờ công của Erling Haaland, Nico Gonzalez và Jeremy Doku.

Hoàng An tổng hợp