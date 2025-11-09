Amorim ám chỉ Man Utd thiếu dũng cảm ở trận hòa Tottenham

AnhHLV Ruben Amorim cho rằng các cầu thủ Man Utd thi đấu quá thoải mái và đánh mất sự chủ động trong trận hòa 2-2 trên sân Tottenham ở vòng 11 Ngoại hạng Anh.

"Chúng tôi có rất nhiều vấn đề, và mới chỉ ở giai đoạn bắt đầu", Amorim nói sau trận đấu trên sân Tottenham Hotspur ngày 8/11. "Kết quả có thể khiến người ta nghĩ rằng chúng tôi đang tiến bộ, đúng là có tiến bộ, nhưng vẫn còn rất nhiều việc phải làm".

Theo nhà cầm quân người Bồ Đào Nha, Man Utd đã chơi thoải mái quá mức, đáng ra phải chủ động, tận dụng cơ hội và bầu không khí trên sân tốt hơn để kết liễu trận đấu. "Chúng tôi cảm thấy quá an toàn. Nhưng chỉ cần một tình huống sơ sẩy, mọi thứ có thể thay đổi, và thực tế hôm nay đã cho thấy điều đó. Toàn đội cần hiểu rằng chúng tôi phải duy trì sự tập trung và khát khao đến cùng", ông nói thêm.

HLV Ruben Amorim chỉ đạo trong trận Man Utd hòa Tottenham 2-2 trên sân Tottenham Hotspur, thành phố London, Vương quốc Anh ngày 8/11/2025. Ảnh: Reuters

Trận này, Man Utd nhập cuộc tốt và mở tỷ số nhờ cú đánh đầu của Bryan Mbeumo. Tuy nhiên, trong bảy phút cuối, từ 84 đến phút bù đầu tiên của hiệp hai, họ để Mathys Tel và Richarlison liên tiếp chọc thủng lưới. Phải nhờ đến cú đánh đầu của Matthijs de Ligt ở phút bù thứ sáu, đoàn quân của Amorim mới giật lại được một điểm.

Đây là lần đầu kể từ tháng 2/2024, Man Utd bất bại 5 trận liên tiếp ở Ngoại hạng Anh. Trước đó, "Quỷ đỏ" thắng Sunderland 2-0, Liverpool 2-1, Brighton 4-2 và hòa 2-2 trên sân của Nottingham Forest. Nhưng Amorim không lấy làm hài lòng, cho rằng Man Utd có thể đã rời London với ba điểm nếu bản lĩnh hơn.

"Chúng tôi kiểm soát tốt thế trận nhưng thiếu sự dũng cảm cần thiết để kết liễu đối thủ", HLV 40 tuổi nói. "Hôm nay là cơ hội để chiến thắng, nhưng chúng tôi lại không tận dụng được. Khi không thể thắng, bạn ít nhất không được thua, và chúng tôi đã làm được điều đó, nhưng rõ ràng cần tiến bộ hơn".

Benjamin Sesko vào sân đá 30 phút rồi chấn thương, trong trận hòa Tottenham. Ảnh: Yahoo Sports

Amorim sau đó bày tỏ sự lo lắng với chấn thương của Benjamin Sesko. Tiền đạo 99 triệu USD vào thay người phút 58 rồi rời sân ở phút 88 vì chấn thương đầu gối sau va chạm với hậu vệ Micky van de Ven. Do trước đó dùng đủ 5 quyền thay người, "Quỷ đỏ" phải chơi với thiếu người trong khoảng 10 phút cuối trận.

"Cậu ấy có vấn đề ở đầu gối, chúng tôi phải kiểm tra thêm", Amorim cập nhật. "Hiện, chưa thể khẳng định mức độ nghiêm trọng, nhưng chấn thương đầu gối luôn là điều đáng lo".

Nỗi lo về lực lượng càng lớn khi Man Utd sắp mất thêm Amad Diallo (Bờ Biển Ngà), Bryan Mbeumo (Cameroon) và Noussair Mazraoui (Morocco) cho Cup châu Phi (AFCON 2025) - giải đấu diễn ra tại Morocco từ 21/12 đến 18/1/2026. "Chúng tôi đã biết trước về tình huống này, nhưng nếu Sesko phải nghỉ dài hạn, chắc chắn CLB sẽ phải xem xét bổ sung lực lượng trong kỳ chuyển nhượng tháng 1", Amorim cho biết. "Quản lý nhân sự trong giai đoạn đó sẽ rất khó khăn".

Hồng Duy (theo The Guardian, ESPN)