Dấu ấn Casemiro trong cuộc tái sinh của Man Utd

AnhSau giai đoạn đầu mùa đầy trắc trở, Man Utd đang tìm lại sự ổn định nhờ phong độ ấn tượng của Casemiro - người không chỉ giúp củng cố hàng thủ mà còn góp phần vào khả năng ghi bàn và tổ chức tấn công của đội bóng.

Ở tuổi 33, Casemiro không còn đủ sức bao sân suốt 90 phút như thời đỉnh cao, nhưng tầm ảnh hưởng của anh trong đội hình của Ruben Amorim vẫn vô cùng quan trọng.

Việc Casemiro tìm lại phong độ là yếu tố quan trọng giúp Man Utd bất bại bốn trận gần nhất ở Ngoại hạng Anh. Tiền vệ người Brazil điều tiết lối chơi mạch lạc, cân bằng, giữ vị trí kỷ luật, đọc trận đấu thông minh và vẫn quyết liệt như thường thấy.

Thống kê mùa 2025-2026 cho thấy điều đó. Trong 553 phút có Casemiro trên sân, Man Utd ghi 12 bàn và chỉ thủng lưới 5 lần, tương đương trung bình ghi một bàn mỗi 46 phút và thủng lưới một bàn mỗi 110 phút. Ngược lại, ở 347 phút vắng Casemiro, "Quỷ đỏ" chỉ ghi 5 bàn nhưng để lọt lưới tới 11 lần, tức cứ khoảng 31 phút lại nhận một bàn thua.

Casemiro (áo đỏ) góp một bàn và một kiến tạo giúp Man Utd thắng Brighton 4-2 trên sân Old Trafford, thành phố Manchester, Vương quốc Anh, vòng 9 Ngoại hạng Anh tối 25/10/2025. Ảnh: CGTN Sports

Sự khác biệt thể hiện rõ trong trận thua Brentford 1-3 khi Casemiro bị treo giò, và trận thua Man City 0-3 khi tiền vệ người Brazil chỉ vào sân 10 phút cuối.

Không chỉ mang lại sự chắc chắn, Casemiro còn góp phần cải thiện khả năng tấn công của Man Utd - từ việc ghi bàn trực tiếp đến sự bình tĩnh trong cách luân chuyển bóng. Dưới thời Amorim, "Quỷ đỏ" thường ghi bàn nhiều hơn khi Casemiro đá chính ở tuyến giữa.

Vai trò của Casemiro có thay đổi? Các chỉ số thể lực của Casemiro gần như không khác nhiều so với bốn mùa giải gần đây. Trung bình anh vẫn di chuyển khoảng 10,8 km mỗi trận và thực hiện 5,9 pha bứt tốc mỗi 90 phút - những con số ổn định qua từng năm.

Thống kê cả khi có và không có bóng cho thấy Casemiro vẫn duy trì tần suất tranh chấp, cắt bóng, thu hồi và chuyền bóng gần như tương đương so với trước. Tuy nhiên, vị trí trên sân nơi anh giành lại quyền kiểm soát bóng đã có sự thay đổi rõ rệt ở mùa 2025-2026.

Mùa này, tiền vệ người Brazil ít lùi sâu hay dạt biên để hỗ trợ đồng đội hơn, phản ánh việc Man Utd có cấu trúc và phong độ ổn định hơn so với mùa trước. Casemiro tập trung vào khu vực trung lộ, giữ cự ly đội hình thay vì phải thường xuyên lùi về hoặc lao ra hai cánh bọc lót.

Nhờ đó, tỷ lệ những tình huống thu hồi bóng của Casemiro bên phần sân đối phương tăng lên đáng kể - minh chứng cho việc Man Utd hiện kiểm soát thế trận tốt hơn và chủ động hơn trong lối chơi.

Điểm mạnh chuyền dài. Ở thời đỉnh cao trong màu áo Real Madrid, Casemiro được xem là tiền vệ phòng ngự xuất sắc bậc nhất châu Âu, nổi bật với khả năng tranh chấp và chuyền chính xác. Dù nay đã 33 tuổi, anh vẫn duy trì được cả hai phẩm chất ấy - và đặc biệt gây ấn tượng với những pha phất dài chính xác.

Casemiro có trung bình 3,61 đường chuyền dài thành công mỗi 90 phút tại Ngoại hạng Anh mùa này. Tính những tiền vệ có ít nhất ba lần đá chính từ đầu giải, chỉ năm người đạt hiệu suất tốt hơn, là Rodri (5,82 lần/trận), Granit Xhaka (5,2), Youri Tielemans (4,86), Bruno Fernandes (4,62) và Dominik Szoboszlai (3,8).

Casemiro chuyền chính xác 22 đường (màu đỏ) trên tổng số 39 đường chuyền dài tại Ngoại hạng Anh mùa 2025-2026, đạt tỷ lệ 56%. Ảnh: Opta

Tiền vệ người Brazil là chuyên gia trong việc chuyển trạng thái từ phòng ngự sang phản công, thường tung ra các pha đảo cánh chuẩn xác để mở ra khoảng trống. Anh có thể phóng bóng chéo sân tới cả hai biên, và khi dâng cao, thường ưa thích hướng bóng sang cánh trái. Từ phần sân nhà, Casemiro cũng nhiều lần tạo cơ hội cho Bryan Mbeumo bằng những đường chuyền sệt tầm xa, khai thác triệt để khả năng di chuyển thông minh của đồng đội bên hành lang phải.

Không chỉ phân phối bóng, Casemiro còn biết cách tạo dấu ấn bằng những pha lập công quan trọng. Tiền vệ người Brazil ghi 20 bàn sau 134 trận khoác áo Man Utd, gồm ba bàn sau tám trận đá chính ở Ngoại hạng Anh mùa này.

Một trong những bàn thắng của Casemiro đến từ cú sút xa chạm người đối phương đổi hướng vào lưới Brighton. Nhưng hai pha lập công còn lại vào lưới Chelsea và Nottingham Forest đều là những cú đánh đầu - điểm mạnh đặc trưng của tiền vệ người Brazil.

Casemiro đánh đầu chéo góc ghi bàn trong trận Man Utd hòa Nottingham 2-2 trên sân City Ground, thành phố Nottingham, Vương quốc Anh ngày 1/11/2025. Ảnh: Premier League

Casemiro nâng thành tích lên 15 bàn bằng đầu kể từ mùa 2015-2016, trong đó có năm bàn cho Man Utd. Ở năm giải VĐQG hàng đầu châu Âu, chỉ có Sergej Milinkovic-Savic (17 bàn) là tiền vệ trung tâm ghi nhiều bàn bằng đầu hơn anh trong suốt thập kỷ qua.

Màn trình diễn trong trận hòa Nottingham Forest 2-2 ở vòng 10 Ngoại hạng Anh là minh chứng rõ ràng cho tầm ảnh hưởng của Casemiro. Tiền vệ người Brazil dẫn đầu Man Utd ở hầu hết các thông số quan trọng, gồm 3 lần tắc bóng, 19 lần tranh chấp tay đôi, 8 lần giành lại quyền kiểm soát bóng và 5 lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương. Casemiro cũng tung ra 4 cú sút - nhiều nhất đội - và tạo ra 3 cơ hội ghi bàn. Về khả năng không chiến, Casemiro thắng 6 pha tranh chấp trên không, xếp thứ hai Man Utd.

Với phong độ đang lên, Casemiro được kỳ vọng sẽ tiếp tục là nhân tố then chốt giúp Man Utd duy trì chuỗi trận ấn tượng khi chạm trán Tottenham ở vòng 11 Ngoại hạng Anh. Cuộc đối đầu tại London hứa hẹn nhiều thử thách nhưng cũng là cơ hội để cầu thủ từng giành năm Champions League khẳng định giá trị của một thủ lĩnh thực thụ nơi tuyến giữa "Quỷ đỏ".

Hồng Duy (theo Premier League)