Man City đè bẹp Liverpool

AnhTiền đạo Erling Haaland trượt phạt đền, trước khi ghi bàn mở tỷ số trong trận Man City thắng đội khách Liverpool 3-0 ở vòng 11 Ngoại hạng Anh.

Trận đấu thứ 1.000 của HLV Pep Guardiola trong sự nghiệp diễn ra hoàn hảo, khi Man City thắng đậm kình địch trên sân Etihad, và không thủng lưới. Thầy trò Guardiola nhờ đó vươn lên nhì bảng, chỉ còn cách Arsenal bốn điểm, khiến cuộc đua vô địch thêm phần hấp dẫn. Trong khi đó, Liverpool rơi xuống thứ tám, sau cả Man Utd.

Jeremy Doku mừng bàn thắng ấn định tỷ số 3-0 cho Man City trước Liverpool trên sân Etihad, thành phố Manchester, Vương quốc Anh, vòng 11 Ngoại hạng Anh tối 9/11/2025. Ảnh: Guardian

Tiền đạo Haaland, tiền vệ Jeremy Doku và tổ trọng tài là những điểm nhấn của trận đấu. Phút thứ 9, Doku rê qua hậu vệ Conor Bradley và Ibrahima Konate, rồi ngã xuống sau tác động của thủ thành Giorgi Mamardashvili. Pha quay chậm cho thấy đầu gối thủ môn va trúng chân trái Doku, dù không cố ý. Nhờ VAR Michael Oliver trợ giúp, trọng tài Chris Kavanagh thổi phạt đền cho Man City.

Tuy nhiên, thành tích đá phạt đền của Haaland gần đây không tốt, và điều đó được thể hiện trước Liverpool. Cú đá của anh về góc thấp bên phải khá căng, nhưng thủ môn Mamardashvili đã bắt bài nên kịp đổ người đẩy ra. Đây là pha trượt phạt đền thứ ba trong năm cú sút gần nhất của tiền đạo Na Uy, và anh lẩm bẩm gì đó sau tình huống hỏng ăn.

Cú đánh đầu mở tỷ số của Haaland trước Liverpool Cú đánh đầu mở tỷ số của Haaland trước Liverpool.

Nhưng khoảng 20 phút sau, Haaland đã lập công chuộc lỗi, từ cơ hội khó hơn nhiều. Matheus Nunes tạt từ bên phải khá xoáy, khiến Konate đánh đầu trượt bóng. Haaland ở phía sau, đánh đầu bồi trong thế có phần bị động, nhưng đưa bóng theo quỹ đạo khó chịu khiến Mamardashvili chôn chân nhìn lưới tung lên. Sau bàn mở tỷ số, Haaland giơ tay tạ lỗi khán giả Etihad vì cú sút hỏng phạt đền, rồi đạp mạnh vào cột phạt góc.

Tình huống gây tranh cãi nhất tới ở phút 37, khi Virgil van Dijk đánh đầu vào lưới từ một quả phạt góc. Trọng tài Kavanagh ban đầu công nhận bàn thắng, nhưng VAR Taylor kiểm tra khả năng Andy Robertson can thiệp tình huống ở thế việt vị.

Tình huống Van Dijk (phải) bị từ chối bàn thắng. Ảnh: Guardian

Pha quay chậm cho thấy Robertson đứng trên quỹ đạo bóng bay vào lưới, nhưng không cản tầm nhìn của thủ môn Gianluigi Donnarumma. Dù vậy, ông Taylor vẫn tác động để trọng tài Kavanagh hủy bàn thắng của Van Dijk. Thủ quân đội khách vỗ tay mỉa mai quyết định của ông Kavanagh.

Trớ trêu cho Van Dijk bởi sau đó bốn phút, pha giơ chân chắn của anh vô tình làm đổi hướng cú sút xa của tiền vệ Nico Gonzalez, khiến Liverpool nhận bàn thua thứ hai. Theo báo Anh Guardian, nỗ lực chắn bóng của trung vệ Hà Lan "quá lười biếng".

Chiến thắng được ấn định cho Man City ở hiệp hai, nhờ tuyệt phẩm của Doku. Nhận bóng bên trái, tiền vệ Bỉ ngoặt sang chân phải, rồi sút căng về góc xa, hạ gục Mamardashvili. Trung vệ Josko Gvardiol ở phía sau, ôm đầu vì kinh ngạc.

Tuyệt phẩm của Jeremy Doku vào lưới Liverpool Tuyệt phẩm của Doku.

Doku được ban tổ chức thông báo là cầu thủ hay nhất trận, khi anh đã bị thay ra và ngồi dự bị. Tiền vệ Bỉ cười tươi, còn các đồng đội bên cạnh vỗ tay động viên. Nhưng khi hiệu còi mãn cuộc vang lên, tâm điểm ống kính là HLV Guardiola, khi ông tươi cười vào sân chia vui với học trò. Chiến thắng này như lời khẳng định cho việc Man City đã trở lại cuộc đua vô địch.

Ở vòng 12 sau đây hai tuần, Man City làm khách trên sân của Newcastle, còn Liverpool về sân nhà tiếp Nottingham Forest.

Xuân Bình