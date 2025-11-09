Arteta: 'Tôi thấy có cơn đau bụng vì không giữ sạch lưới'

AnhHLV Mikel Arteta thất vọng khi Arsenal hòa Sunderland 2-2 ở vòng 11 Ngoại hạng Anh và đứt mạch 8 trận giữ sạch lưới.

Trên sân Ánh sáng tối 8/11, Arsenal nhận bàn thua đầu tiên sau 812 phút trên mọi đấu trường, từ khi bị Nick Woltemade chọc thủng lưới trong trận thắng Newcastle 2-1 ở vòng 6 giải Ngoại hạng Anh ngày 28/9.

Khi được hỏi về việc Arsenal đứt chuỗi giữ sạch lưới, Arteta nói ông cảm thấy "như có cơn đau trong bụng" vì luôn ghét việc để thủng lưới. "Cảm giác cuối cùng là thất vọng và bực bội, vì chúng tôi muốn giành ba điểm", ông nói. "Chúng tôi biết đây sẽ là một trận đấu khó khăn, bị ngắt quãng nhiều và đối phương chơi rất rát. Toàn đội đã phản ứng tốt sau khi thủng lưới sớm, thể hiện bản lĩnh và kiểm soát hoàn toàn thế trận. Nhưng khi bạn không tận dụng cơ hội để dứt điểm trận đấu, Ngoại hạng Anh sẽ luôn trừng phạt bạn".

HLV Mikel Arteta phản ứng trong trận Arsenal hòa Sunderland 2-2 ở vòng 11 Ngoại hạng Anh trên sân The Light, Sunderland, Anh ngày 8/11. Ảnh: Shutterstock

Trận này, Sunderland - hiện tượng của mùa này khi thường xuyên đứng trong top 4 dù mới lên hạng - nhập cuộc tốt và mở tỷ số ở phút 36 nhờ công Daniel Ballard. Ballard vốn trưởng thành từ lò Arsenal và thuộc biên chế đội một giai đoạn 2019-2022.

Sang hiệp hai, Arsenal vùng lên, dẫn ngược 2-1 nhờ các pha làm bàn của Bukayo Saka và Leandro Trossard. Tuy nhiên, đội khách không thể bảo toàn ba điểm, khi để Brian Brobbey lao người dũng mãnh móc bóng tung lưới David Raya ở những phút bù.

Đây là lần đầu tiên Arsenal rơi chiến thắng vì bàn ở phút bù giờ, từ khi để John Stones gỡ hòa 2-2 cho Man City hồi tháng 9/2024. "Pháo thủ" cũng đứt chuỗi 14 trận thắng các tân binh Ngoại hạng Anh, từ khi thua Nottingham Forest 0-1 hồi tháng 5/2023.

Arteta thừa nhận Arsenal quá bị động trong những phút cuối khi Sunderland dồn toàn lực tấn công. "Khi họ đưa 6, 7 người vào vòng cấm, từ những pha bóng dài, ném biên hay bất kỳ tình huống nào, chúng tôi phải phòng ngự tốt hơn. Hôm nay, điều đó đã không xảy ra", ông bày tỏ.

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha cũng tiếc nuối với cơ hội ở phút bù thứ sáu, khi Riccardo Calafiori đánh đầu cận thành bị thủ môn Robin Roefs cản, rồi Mikel Merino lao vào đá bồi bị Daniel Ballard lăn xả chặn bằng chân.

"Riccardo và Mikel có cơ hội rất rõ ràng, đáng ra chúng tôi phải thắng trận này", Arteta tiếc nuối. "Nhưng điều đó cũng cho thấy những gì Arsenal đã làm được trong 10 trận vừa qua, chiến thắng, giữ sạch lưới, dù thiếu tới 7 cầu thủ tấn công. Không dễ để duy trì phong độ như vậy".

Sau quãng nghỉ quốc tế, Arsenal có hai trận đấu khó khăn liên tiếp trên sân nhà - gặp Tottenham ở vòng 12 Ngoại hạng Anh ngày 23/11 rồi Bayern ở lượt năm Champions League ngày 26/11.

Hồng Duy (theo The Guardian, Arsenal.com)