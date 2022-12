8 dấu hiệu cho thấy tim đang gặp vấn đề

Mệt mỏi, sưng chân, đau hông và chuột rút khi đi bộ, đau nửa đầu… là những dấu hiệu cho thấy tim bạn đang gặp vấn đề.

Triệu chứng của cơn đau tim có thể khác nhau ở nam và nữ giới. Đau tim có nhiều loại, gồm nhồi máu cơ tim, suy tim, hở van tim... Biểu hiện triệu chứng của từng loại đau tim sẽ có những đặc trưng khác nhau. Dưới đây là 9 dấu hiệu phổ biến cảnh báo cơn đau tim nói chung của một người.

Cực kỳ mệt mỏi: Mệt mỏi do đau tim không giống như sự uể oải do thiếu ngủ. Tình trạng mệt mỏi này thường kéo dài nhiều ngày, cảm giác tương tự như khi bị cúm, cơ thể luôn trong trạng thái thiếu năng lượng. Khi trái tim gặp vấn đề, nó gặp khó khăn trong việc cung cấp oxy cho cơ thể. Nhiều người cảm thấy mệt mỏi vì lý do này. Đó không phải là triệu chứng khẳng định bạn đã mắc bệnh tim nhưng được xem là cơ sở để bạn sớm liên hệ bác sĩ chuyên khoa tim mạch.

Bàn chân sưng: Sưng chân có thể xảy ra vì một số lý do, chẳng hạn như mang thai, giãn tĩnh mạch, lười vận động. Sưng tấy ở chân cũng có thể là dấu hiệu của bệnh suy tim, một tình trạng mạn tính xảy ra do tim bơm máu không hiệu quả đến chi dưới. Sưng chân cũng có thể xảy ra khi van tim không đóng được như bình thường.

Triệu chứng này thường đi kèm với các triệu chứng khác bao gồm khó thở, mệt mỏi. Nếu gần đây bạn bị sưng chân, và tình trạng này diễn ra liên tục, bạn nên đi khám để xác định nguyên nhân và chọn cách điều trị tốt nhất.

Đau hông, chuột rút khi đi bộ: Nếu cơ hông và chân bị chuột rút khi leo trèo, đi bộ hoặc di chuyển nhưng sau đó cảm thấy dễ chịu hơn khi bạn nghỉ ngơi, đó có thể là dấu hiệu của bệnh động mạch ngoại vi, còn được gọi là PAD.

Bệnh động mạch ngoại vi là sự tích tụ các mảng mỡ trong động mạch chân, làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim. Tình trạng có thể điều trị được và đa số không gây ra biến chứng.

Chuột rút có thể là dấu hiệu cảnh báo đau tim. Ảnh: Freepik

Thường xuyên chóng mặt hoặc lâng lâng: Chóng mặt có nhiều nguyên nhân, có thể do mất nước, đứng dậy đột ngột, tuổi tác... Nhưng khi bạn cảm thấy cơn chóng mặt xảy ra với tần suất cao và không phải vì những lý do trên, rất có thể bạn đang bị thiếu máu, hoặc đang gặp vấn đề về tim. Cơn choáng váng có thể do tắc nghẽn động mạch, làm giảm huyết áp hoặc do các van bị lỗi không thể duy trì huyết áp.

Khó thở khi khỏe mạnh: Sự tích tụ chất lỏng ảnh hưởng đến phía bên trái của tim có thể tạo ra tiếng thở khò khè, giống như bệnh hen phế quản. Khi van tim được cố định, chất lỏng không còn tích tụ trong phổi, bạn sẽ thở dễ dàng hơn.

Đau nửa đầu: Chứng đau nửa đầu thường xuyên có thể là dấu hiệu cảnh báo tim không ổn. Một nghiên cứu đăng trên Tạp chí Hiệp hội Tim mạch Mỹ tháng 11/2019 đã tìm thấy mối liên hệ giữa các biến cố tim mạch và chứng đau nửa đầu.

Nghe thấy rõ nhịp tim khi ngủ: Một số bệnh nhân bị lỗi van tim có thể nghe thấy tiếng thình thịch vang rõ vào ban đêm. Nếu nghe thấy tiếng thình thịch của tim mỗi tối, dù nó có gây mất ngủ hay không bạn cũng nên liên hệ bác sĩ để kiểm tra. Tiếng đập thình thịch ở tim là dấu hiệu của huyết áp thấp, lượng đường trong máu thấp, thiếu máu, thuốc men, mất nước...

Lo lắng, đổ mồ hôi và buồn nôn: Lo lắng, đổ mồ hôi và buồn nôn là những triệu chứng sớm của bệnh tim. Nếu các triệu chứng tim này đi kèm với khó thở, mệt mỏi cực độ, đau, cảm giác no hoặc đau ở ngực (có thể lan ra lưng, vai, cánh tay, cổ hoặc cổ họng), bạn cần sớm đến bệnh viện để theo dõi sức khỏe.

Anh Chi (Theo Health)