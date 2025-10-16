8 cách hiểu chưa đúng về tăng huyết áp

Không nên kiểm soát huyết áp tại nhà, ngưng thuốc khi bệnh cải thiện, uống rượu không ảnh hưởng đến chỉ số này là những cách hiểu chưa đúng.

Không thể phòng ngừa huyết áp cao do di truyền

Di truyền có thể khiến một người dễ tăng huyết áp. Song, các yếu tố lối sống như chế độ ăn uống, tập thể dục, kiểm soát căng thẳng, chất lượng giấc ngủ cũng ảnh hưởng đến chỉ số này. Chế độ ăn cân bằng, giàu trái cây, rau củ, ngũ cốc nguyên hạt, thường xuyên vận động, duy trì cân nặng hợp lý góp phần giảm nguy cơ.

Không dùng muối ăn thì chỉ số huyết áp bình thường

Giảm muối ăn giúp kiểm soát huyết áp, song thực phẩm chế biến sẵn, đóng gói thường chứa natri ẩn cũng góp phần làm tăng huyết áp theo thời gian. Hãy đọc kỹ nhãn dinh dưỡng, lựa chọn thực phẩm tươi sống, ít chế biến để duy trì lượng muối trong giới hạn lành mạnh.

Người khỏe mạnh không cần lo tăng huyết áp

Huyết áp cao thường được coi là "kẻ giết người thầm lặng" có thể gây tổn thương động mạch, tim, thận, não mà không có triệu chứng rõ ràng. Nhiều người cảm thấy khỏe mạnh trong khi huyết áp đang dần gây hại cho các cơ quan khác.

Rượu không ảnh hưởng đến huyết áp

Lâu lâu uống một ít rượu có thể không gây hại sức khỏe, nhưng uống nhiều và thường xuyên góp phần tăng huyết áp. Đồ uống này cũng làm giảm tác dụng của thuốc điều trị huyết áp, do đó hãy hạn chế.

Chỉ cần đo huyết áp một lần là đủ

Huyết áp dao động tự nhiên trong ngày do những yếu tố như căng thẳng, hoạt động thể chất, chế độ ăn uống. Một lần đo không thể phản ánh đúng tình trạng. Đo huyết áp nhiều lần vào các thời điểm khác nhau và ghi lại các chỉ số để điều chỉnh lối sống, hỗ trợ bác sĩ chẩn đoán và điều trị.

Đo huyết áp nhiều cần sẽ cho kết quả chính xác hơn. Ảnh: AI

Theo dõi huyết áp tại nhà không cần thiết

Kiểm tra chỉ số này tại nhà giúp cung cấp dữ liệu cho bác sĩ, phát hiện những dấu hiệu mà các lần đo tại phòng khám bỏ sót, ví dụ như huyết áp tăng cao vào buổi sáng, sau một số bữa ăn. Điều này cũng giúp người bệnh có động lực thay đổi lối sống.

Nên ngừng thuốc khi huyết áp cải thiện

Ngay cả khi huyết áp trở về mức bình thường sau một thời gian uống thuốc, việc ngưng điều trị có thể dẫn đến tác dụng ngược nguy hiểm. Tăng huyết áp là bệnh mạn tính, đòi hỏi điều trị trong thời gian dài, kết hợp lối sống lành mạnh. Người bệnh nên khám sức khỏe định kỳ, điều chỉnh liều lượng thuốc nếu cần, tuân thủ lịch uống theo chỉ định của bác sĩ.

Chỉ người lớn tuổi mới bị cao huyết áp

Huyết áp cao phổ biến hơn ở người lớn tuổi nhưng vẫn có thể xảy ra ở người trẻ. Những yếu tố nguy cơ như béo phì, chế độ ăn uống kém, ít vận động, căng thẳng mạn tính và một số bệnh lý có thể làm tăng huyết áp ở người trẻ. Khám sức khỏe định kỳ, duy trì lối sống lành mạnh là điều cần thiết ở mọi độ tuổi.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)