7 thực phẩm mùa hè tốt cho tim

Đu đủ: Chất chống oxy hóa và hợp chất papain trong đu đủ góp phần giảm mức cholesterol và giữ cho mạch máu khỏe mạnh. Vitamin C hỗ trợ tăng cường hệ thống miễn dịch, bảo vệ tế bào khỏi phân tử có hại (gốc tự do). Gốc tự do tích tụ có thể thúc đẩy trạng thái stress oxy hóa, liên quan đến nhiều bệnh mạn tính.