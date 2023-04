7 thực phẩm giúp trẻ lâu

Cá thu, dầu oliu, socola đen, quả bơ, hạt lanh, đậu nành… chứa nhiều chất chống oxy hóa tự nhiên, giúp kháng viêm, chống lão hóa tế bào.

ThS.BS Nguyễn Anh Duy Tùng - Hệ thống Phòng khám Dinh dưỡng Nutrihome cho biết, hàng ngày có nhiều chị em đến khám dinh dưỡng giảm cân, tăng cân thường nhờ bác sĩ tư vấn thêm về cách ăn uống giúp làm chậm quá trình lão hóa của cơ thể. Bên cạnh nguyên nhân độ tuổi, tiến trình lão hóa của cơ thể còn do sự tác động của các gốc tự do. Các gốc tự do có tác hại gây viêm và oxy hóa tế bào, khiến tế bào nhanh già và chết đi.

Những thực phẩm giàu chất béo lành tính như omega-3 chứa nhiều chất chống oxy hóa và polyphenol, là những hợp chất bảo vệ cơ thể trước các gốc tự do. Dưới đây là những thực phẩm kháng viêm, chống lão hóa.

Cá thu: Axit béo omega-3, EPA và DHA trong cá thu giúp củng cố và tăng cường hệ miễn dịch, đóng vai trò như chất chống viêm, giúp cơ thể chống lại các tình trạng viêm trong đó có viêm khớp, mạch máu. Coenzyme Q10 bảo vệ tế bào khỏi bị hư hại, giảm nguy cơ ung thư, chống nhiễm trùng, giúp tăng cường phục hồi ở người bệnh.

Ngoài ra, một miếng cá thu 85 g cung cấp một lượng đáng kể canxi, vitamin D, vitamin A và choline rất tốt cho sức khỏe. Bạn có thể thêm món salad cá thu cho bữa trưa hoặc nướng một ít cá thu cho bữa tối để giữ gìn sức khỏe.

Dầu ôliu nguyên chất: Lợi ích và tính linh hoạt của dầu ô liu nguyên chất là chống viêm, chống lão hóa. Dầu ôliu giàu chất béo không bão hòa đơn nhất, giúp giảm cholesterol - LDL (có hại) trong khi tăng mức cholesterol HDL (có lợi). Các chất béo cũng như các hợp chất khác trong dầu ôliu như oleocanthal, axit oleic... có tác dụng chống lại chứng viêm, các bệnh khác như bệnh tim mạch.

Sôcôla đen: Sôcôla đen được biết đến với vị đắng độc đáo và nhiều chất chống oxy hóa. Các chất chống oxy hóa trong sôcôla đen như flavonol, axit oleic giúp cải thiện tình trạng viêm ở nhiều cơ quan trong cơ thể, bao gồm mắt, da, phổi, đường tiêu hóa và gan. Đây là những chất có tác dụng làm giảm dấu hiệu viêm nhiễm, kích hoạt hệ thống miễn dịch.

Qủa bơ có nhiều chất dinh dưỡng giúp cho trái tim khỏe mạnh, góp phần ngăn ngừa lão hóa. Ảnh: Freepik

Quả bơ: Giống như dầu ôliu, loại trái cây siêu thực phẩm này chứa nhiều chất béo không bão hòa đơn, giúp giữ cho trái tim khỏe mạnh. Trong khi ăn nhiều axit béo bão hòa có thể gây viêm, thì chất béo không bão hòa đơn lại cho tác dụng ngược lại. Quả bơ cung cấp vitamin E, có chức năng như một chất chống oxy hóa, giúp giảm viêm. Bơ cũng cung cấp một nguồn axit oleic khác, góp phần ngăn ngừa lão hóa và bệnh tật, chống oxy hóa, bảo vệ các mô, cơ quan trong cơ thể khỏi tác động bất lợi của các gốc tự do. Ngoài ra bơ còn có chứa nhiều chất dinh dưỡng như kali và folate.

Hạt lanh: Mỗi người sẽ nhận được 140% giá trị hàng ngày của chất béo omega-3 tăng cường trí não chỉ trong 2 muỗng canh hạt lanh xay. Hạt lanh được biết đến với hàm lượng chất xơ phong phú, các chất lignans thực vật chống viêm (có thể chống ung thư). Bạn nên dùng hạt lanh được nghiền nát để cơ thể dễ dàng hấp thụ những lợi ích của chúng. Dầu hạt lanh cũng chứa lượng chất chống oxy hóa ALA, thậm chí còn nhiều hơn so với hạt lanh xay.

Đậu nành: Là một loại thực phẩm chủ yếu cho nhiều người ăn chay, thuần chay, đậu nành giàu protein và chất xơ, MUFA, chất béo không bão hòa đa và isoflavone, có tác dụng chống viêm nhiễm, lão hóa hiệu quả. Ngoài ra, đậu nành còn cung cấp chất dinh dưỡng quan trọng khác bao gồm choline, folate, vitamin A, canxi, lutein và zeaxanthin giúp thị lực khỏe mạnh.

Quả óc chó: Quả óc chó có hàm lượng lớn chất béo có lợi như omega-3, ALA và axit linoleic, chất xơ, sterol thực vật, phốt pho và axit amin. Cơ thể hấp thụ ALA thông qua chế độ ăn uống và tạo ra DHA và EPA để giữ cho cơ thể khỏe mạnh, chống lại bệnh tật và hoạt động tốt.

Minh Anh