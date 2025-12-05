7 thực phẩm giúp làm sạch gan, giảm viêm tự nhiên

Thường xuyên tiêu thụ rau lá xanh, trái cây, ngũ cốc, chất béo tốt, tỏi, gừng, trà xanh và uống đủ nước giúp gan khỏe, phục hồi tự nhiên.

Gan nhiễm mỡ xảy ra khi chất béo dư thừa tích tụ trong các tế bào gan. Tình trạng này có thể xuất hiện do thói quen ăn uống không lành mạnh, béo phì, tiểu đường type 2, cholesterol cao, căng thẳng và tiêu thụ rượu bia.

"Quá nhiều chất béo trong gan sẽ làm chậm chức năng của gan, có thể dẫn đến viêm, xơ hóa, xơ gan, suy gan, và thậm chí làm tăng nguy cơ ung thư gan nếu bị bỏ qua", Bác sĩ Shankar Zanwar, Cố vấn Cấp cao, Chuyên gia Tiêu hóa tại Bệnh viện Gleneagles (Singapore), chia sẻ với Health Shots.

Do đó, những thay đổi lối sống kịp thời, đặc biệt là tuân thủ một chế độ ăn uống lành mạnh, có thể ngăn chặn sự tiến triển này và thậm chí đảo ngược các giai đoạn gan nhiễm mỡ sớm.

Gừng cải thiện tiêu hóa và giúp giảm sự tích tụ chất béo trong gan. Ảnh: Bùi Thủy

Dưới đây là 7 loại thực phẩm giúp giảm viêm và hỗ trợ phục hồi gan tự nhiên.

Rau lá xanh

Các loại rau như cải bó xôi (rau chân vịt), cải xoăn (kale), lá me và xà lách giúp giảm mỡ gan và hỗ trợ quá trình thải độc. Hàm lượng chất xơ cao trong chúng cải thiện tiêu hóa, trong khi chất chống oxy hóa bảo vệ gan khỏi các hợp chất có hại. Bổ sung một khẩu phần rau xanh hàng ngày có thể tạo ra sự khác biệt đáng kể.

Trái cây tươi

Táo, các loại quả mọng (berries), đu đủ và cam rất tốt cho sức khỏe gan. Đặc biệt, bưởi chứa các chất chống oxy hóa như naringenin và naringin, đã được chứng minh là có khả năng giảm sự phát triển của xơ hóa gan.

Một nghiên cứu trên Tạp chí Gan mật Lâm sàng và Dịch thuật (Journal of Clinical and Translational Hepatology) cho thấy các hợp chất này giúp bảo vệ tế bào gan bằng cách giảm viêm và sự tích tụ mô.

Ngũ cốc nguyên hạt

Gạo lứt, yến mạch, hạt diêm mạch (quinoa) và hạt kê cung cấp năng lượng ổn định, ngăn ngừa tích tụ chất béo và hỗ trợ sức khỏe trao đổi chất. Bác sĩ Zanwar cho biết: "Các loại ngũ cốc giàu chất xơ này giúp giảm mỡ gan theo thời gian và còn hỗ trợ kiểm soát lượng đường trong máu".

Chất béo lành mạnh

Các loại hạt, quả bơ và dầu ô liu cung cấp axit béo omega-3 chống viêm, hỗ trợ quá trình phục hồi của gan. Thay thế đồ ăn vặt chiên rán bằng một nắm các loại hạt có thể giảm đáng kể lượng chất béo ẩn và giúp làm sạch gan.

Tỏi và gừng

Cả gừng và tỏi đều cải thiện tiêu hóa và giúp giảm sự tích tụ chất béo trong gan. Hãy thêm chúng vào súp, món xào hoặc nước ấm buổi sáng để tăng cường lợi ích.

Trà xanh

Giàu catechin, trà xanh giúp giảm mỡ gan và viêm nhiễm. Một đánh giá năm 2020 trên 15 nghiên cứu, được công bố trên Nghiên cứu Liệu pháp Thực vật (Phytotherapy Research), cho thấy trà xanh làm giảm mức men gan ở những người mắc bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD). Bác sĩ Zanwar khuyến nghị uống 1-2 tách mỗi ngày để đạt kết quả tốt nhất.

Cung cấp đủ nước

Uống 12-15 ly nước mỗi ngày giúp loại bỏ độc tố và hỗ trợ chức năng gan. Nước dừa là một lựa chọn tuyệt vời khác giúp bù nước và duy trì cân bằng điện giải.

Với việc lựa chọn thực phẩm đúng đắn và duy trì thói quen sinh hoạt hợp lý, gan nhiễm mỡ hoàn toàn có thể được kiểm soát và thậm chí cải thiện. Bác sĩ Zanwar nhấn mạnh việc tránh các chế độ ăn kiêng cực đoan hoặc FAD diet (ăn kiêng theo trào lưu). Thay vào đó, hãy tập trung vào một chế độ ăn uống cân bằng, giàu dinh dưỡng và duy trì cân nặng tối ưu.

Mỹ Ý (Theo Hindustan Times)