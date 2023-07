7 thực phẩm giàu dinh dưỡng giúp tăng cường sức khỏe

Cá hồi, cá mòi, rau cả xoăn, khoai tây, quả mọng chứa nhiều chất béo, vitamin và khoáng chất, tốt cho sức khỏe.

Mỗi loại thực phẩm chỉ cung cấp một số chất dinh dưỡng nhất định. Do đó, ăn uống đa dạng là cách để tăng cường dưỡng chất cho cơ thể. Dưới đây là 7 loại thực phẩm có hàm lượng dinh dưỡng cao, có thể đưa vào thực đơn hàng ngày.

Cải xoăn

So với các loại rau lá xanh khác, cải xoăn có lượng vitamin C cao nhất, khoảng 22% lượng khuyến nghị hàng ngày trên mỗi khẩu phần. Vitamin C là chất chống oxy hóa có thể giúp cơ thể chống lại tác hại của các gốc tự do, củng cố và xây dựng hệ miễn dịch khỏe mạnh.

Cải xoăn cũng chứa nhiều vitamin K, khoảng 68% lượng khuyến nghị hàng ngày trên mỗi khẩu phần. Loại cải này có thể hỗ trợ sức khỏe xương và hệ thống miễn dịch.

Cá hồi

Các loại cá có dầu như cá hồi chứa nhiều axit béo omega-3, một chất dinh dưỡng thiết yếu cho cơ thể. Omega-3 góp phần tăng cường chức năng của não, mắt, tim, mạch máu, phổi, hệ thống miễn dịch và nội tiết.

Theo Trung tâm Dữ liệu thực phẩm thuộc Bộ Nông nghiệp Mỹ (UDSA), trong 100 g cá hồi chứa khoảng 2,2 g omega-3, 25,4 g protein cùng các vitamin và khoáng chất có lợi khác gồm magiê, kali, selen và vitamin B...

Cá mòi

Cá mòi là loại cá nhỏ, nhiều dầu, chứa nhiều chất dinh dưỡng mà cơ thể cần. Giống như các loại cá béo khác, chúng giúp bổ sung axit béo omega-3 tốt cho tim, não và nhiều bộ phận khác. Loại cá này có thể ăn nguyên con để bạn tận dụng được dưỡng chất.

Cá hồi chứa nhiều axit béo omega-3. Ảnh: Freepik

Khoai tây

Khoai tây chứa nhiều kali, magiê, sắt, đồng, mangan cùng các vitamin nhóm B và C. Khoai tây ăn cả vỏ còn bổ sung lượng chất xơ dồi dào.

Loại củ này chứa nhiều tinh bột kháng, một loại carbohydrate không bị phân hủy thành đường, không được tiêu hóa trong ruột non. Ăn khoai tây mang lại cảm giác no lâu hơn các loại thực phẩm giàu carbohydrate khác như gạo, mì ống. Đây là loại thực phẩm phù hợp với người đang muốn giảm cân.

Việt quất

Quả mọng như việt quất, dâu tây, mâm xôi... là nguồn dưỡng chất tốt cho sức khỏe. Các chất dinh dưỡng trong việt quất có thể làm tăng hàm lượng chất chống oxy hóa trong máu. Các chất chống oxy hóa điển hình là anthocyanin và các polyphenol khác hỗ trợ bảo vệ thần kinh và tế bào não.

Trứng

Trứng cung cấp protein cùng các chất béo lành mạnh. Ăn trứng cũng giúp no lâu, là bữa sáng phù hợp cho người muốn giảm cân. Lòng đỏ trứng chứa vitamin, khoáng chất và nhiều chất dinh dưỡng khác nhau. Lutein và zeaxanthin là những chất chống oxy hóa có thể bảo vệ đôi mắt và giảm nguy cơ mắc các bệnh về mắt như đục thủy tinh thể, thoái hóa điểm vàng.

Rong biển

Rong biển cung cấp các khoáng chất như canxi, sắt, magiê, mangan, iốt. Lượng lớn iốt này sẽ được cơ thể sử dụng để tạo ra các hormone tuyến giáp. Polysacarit và các chất dinh dưỡng khác trong rong biển cũng có đặc tính chống oxy hóa, có thể chống lại stress oxy hóa, chống viêm.

Bảo Bảo (Theo Healthline)