7 thói quen sáng dễ tăng cholesterol

Người có lượng cholesterol trong máu cao nên tránh các thói quen như bỏ bữa sáng, ăn ít chất xơ, nhiều đường, thịt chế biến, để giữ chỉ số ở mức ổn định.

Cholesterol cao thường không có triệu chứng cụ thể, thường được phát hiện khi xét nghiệm chỉ số mỡ máu. Tuy nhiên, tình trạng này không được kiểm soát có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim, đột quỵ.

Cholesterol cao có thể do di truyền, nhưng cũng có thể bắt nguồn từ lối sống kém lành mạnh như hút thuốc, uống nhiều rượu, ăn uống không lành mạnh và ít vận động.

Thay đổi lối sống, điển hình là chế độ ăn uống, là biện pháp quan trọng để giảm cholesterol tự nhiên. Người bệnh nên tránh thói quen dùng bữa sáng không có lợi dưới đây.

Bỏ bữa sáng

Một trong những sai lầm mà người cholesterol cao có thể mắc phải là bỏ bữa sáng. Thói quen này không chỉ gây cảm giác thèm ăn vào giữa buổi mà còn kéo theo tăng mức cholesterol. Ăn sáng khởi động quá trình trao đổi chất, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, ngăn ngừa ăn quá nhiều vào các bữa tiếp theo.

Bữa sáng cân bằng bao gồm chất xơ (yến mạch), protein nạc (cá béo, thịt gà không da) và chất béo lành mạnh (bơ, các loại hạt) để duy trì trạng thái tích cực cho cơ thể.

Không ăn chất xơ

Kết hợp thực phẩm giàu chất xơ như ngũ cốc nguyên hạt, trái cây và rau xanh có thể giảm mức cholesterol do chất xơ làm giảm hấp thu cholesterol trong máu. Bột yến mạch, ngũ cốc nguyên hạt và trái cây tươi là lựa chọn phù hợp để tăng lượng chất xơ vào bữa ăn đầu tiên trong ngày.

Ăn quá nhiều thịt chế biến

Các lựa chọn bữa sáng phổ biến như thịt xông khói, xúc xích thường chứa nhiều chất béo bão hòa và cholesterol. Tiêu thụ quá nhiều loại thịt chế biến sẵn này góp phần dẫn đến cholesterol cao. Thay vào đó, chọn thực phẩm lành mạnh như protein nạc (trứng, thịt gia cầm) hoặc protein từ thực vật (các loại đậu, đậu nành) tốt cho tim.

Ăn quá nhiều thịt chế biến như thịt xông khói, xúc xích vào bữa sáng có thể làm tăng cholesterol. Ảnh: Freepik

Bỏ qua chất béo lành mạnh

Hạn chế chất béo xấu như loại bão hòa và chuyển hóa giúp kiểm soát chỉ số cholesterol. Chất béo lành mạnh như loại không bão hòa có lợi cho tim, thường có nhiều trong bơ, cá béo (cá hồi, cá mòi), các loại hạt và dầu ô liu.

Kiêng hoàn toàn chất béo có thể dẫn đến thiếu dưỡng chất cần thiết cho quá trình trao đổi chất. Nên dùng lượng vừa phải chất béo có lợi cho sức khỏe vào bữa sáng.

Ăn nhiều đường

Nhiều loại ngũ cốc ăn sáng, bánh ngọt và sữa chua có hương vị chứa nhiều đường bổ sung, góp phần làm tăng mức cholesterol và các vấn đề tim mạch khác. Người bệnh nên chọn sản phẩm thay thế không đường, sử dụng chất làm ngọt tự nhiên như mật ong, trái cây tươi để tăng hương vị mà không ảnh hưởng đến tim mạch.

Không kiểm soát khẩu phần

Một số thực phẩm lành mạnh, nhất là loại giàu calo nếu ăn quá mức có thể dẫn đến tăng cân, tiềm ẩn nguy cơ cholesterol cao. Kiểm soát khẩu phần để đảm bảo bữa sáng cung cấp các chất dinh dưỡng cần thiết nhưng không quá nhiều.

Quên uống nước

Không uống nước vào buổi sáng khiến cơ thể mất nước, ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chất và mức năng lượng. Chọn nước hoặc trà thảo dược thay vì đồ uống có đường, nhiều calo để giữ đủ nước cho cơ thể và ổn định mức cholesterol.

Bảo Bảo (Theo Eat This Not That, Times of India)