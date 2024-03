7 thói quen hằng ngày khiến bạn già trước tuổi

Không làm sạch lớp trang điểm, hút thuốc lá, ăn nhiều đồ ngọt, nằm nghiêng khi ngủ có thể khiến da hình thành nếp nhăn, lão hóa sớm và già hơn tuổi.

Làn da không chỉ tô điểm cho vẻ ngoài mà còn có nhiều chức năng quan trọng khác. Chúng bao gồm kiểm soát nhiệt độ cơ thể, bảo vệ khỏi vi trùng, các dây thần kinh trên da giúp tiếp nhận cảm giác...

Khi già đi, vẻ ngoài của làn da cũng kém mịn màng, dần mất collagen, giảm độ đàn hồi. Không chăm sóc làn da đúng cách cùng một số thói quen xấu khác có thể khiến da lão hóa nhanh.

Thói quen ngủ không tốt

Thói quen ngủ có thể là nguyên nhân thường gặp gây ra nếp nhăn. Tư thế nằm nghiêng hay nằm sấp khiến gương mặt tựa lên gối khi ngủ có thể tác động tiêu cực đến làn da. Cả hai tư thế này đều làm cho da bị gấp lại, chỉ có áp lực lên một bên mặt, tạo điều kiện cho nếp nhăn hình thành.

Để tránh nếp nhăn khi ngủ nghiêng, hãy chọn chiếc gối giúp giảm áp lực lên mặt hoặc thay đổi tư thế nằm ngửa.

Hút thuốc

Hút thuốc không chỉ tác động tiêu cực đến tim và phổi mà còn có thể khiến da lão hóa sớm, trông già hơn rất nhiều. Thuốc lá gây ra nếp nhăn, chảy xệ và xỉn màu da. Các chuyên gia cảnh báo nếu một người hút 30 điếu thuốc mỗi ngày thì khi ở độ tuổi 70, người đó có thể trông như 84 tuổi.

Ăn quá nhiều đường

Lão hóa là một phần của quá trình tự nhiên nhưng có thể bị đẩy nhanh do nạp thêm lượng đường nạp vào cơ thể. Đối với làn da, nó có thể gây ra nếp nhăn, chảy xệ. Người ăn quá nhiều đường và có làn da xỉn màu nên điều chỉnh lại liều lượng và chuyển sang ăn trái cây tươi để thưởng thức vị ngọt tự nhiên.

Ăn quá nhiều đồ ngọt có thể tăng lượng đường nạo vào cơ thể, dễ gây viêm. Ảnh: Bảo Bảo

Không tẩy trang

Không tẩy trang đúng cách rất có hại cho làn da, dễ hình thành nếp nhăn. Làm sạch lớp trang điểm trước khi đi ngủ là thói quen cần thiết để giữ vẻ ngoài tươi trẻ. Nên sử dụng sản phẩm tẩy trang, sau đó đến sữa rửa mặt và kết thúc bằng kem dưỡng ẩm.

Hạn chế dùng chung đồ trang điểm với người khác và chọn loại phù hợp với da nhằm tránh da khô, kích ứng.

Không sử dụng kem chống nắng

Nếp nhăn hình thành trên da khi một người già đi. Nếu không sử dụng kem chống nắng, nếp nhăn có thể xuất hiện sớm hơn, khiến bạn trông già hơn tuổi thật.

Theo Viện Lão hóa Quốc gia Mỹ, tiếp xúc quá nhiều tia cực tím do từ ánh nắng mặt trời làm giảm độ đàn hồi của da, dẫn đến nếp nhăn và chảy xệ. Tình trạng nghiêm trọng hơn có thể gây ung thư da.

Thường xuyên sử dụng kem chống nắng và hạn chế tiếp xúc với ánh sáng mặt trời trong những giờ cao điểm (10h-16h). Lúc này ánh nắng rất gay gắt, mọi người nên mặc đồ chống nắng và đeo kính râm, đồng thời sử dụng kem chống nắng có chỉ số SPF từ 30 trở lên.

Dụi mắt liên tục

Khi cảm thấy buồn ngủ hoặc quá mệt mỏi, một số người thường đưa tay lên dụi mắt. Thói quen này có thể gây căng thẳng cho làn da, hình thành nếp nhăn quanh mắt. Tránh dụi mắt thường xuyên, nếu cảm thấy khó chịu hãy massage nhẹ nhàng và dùng thuốc nhỏ mắt.

Sử dụng ống hút để uống nước

Thói quen sử dụng ống hút để uống nước ngọt, cà phê kem sữa, trà sữa... có khả năng hình thành các đường nhăn và nếp nhăn trên khuôn mặt, nhất là vùng môi. Uống nước trực tiếp từ chai, cốc ít tạo ra nếp nhăn hơn.

Bảo Bảo (Theo Eat This Not That)