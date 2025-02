7 sai lầm gây mất chất dinh dưỡng khi luộc rau

Vò nát, luộc quá lâu, bỏ lá, sơ chế sẵn cất tủ lạnh lâu ngày dẫn đến lượng vitamin, chất khoáng trong rau bị hao hụt nhiều.

Rau cung cấp nhiều chất xơ, vitamin A, B, C, khoáng chất như kali, canxi, magie... cho cơ thể. Rau luộc là món ăn được nhiều người ưa thích vì không chứa dầu mỡ. Chuyên viên dinh dưỡng Nguyễn Thị Quỳnh, khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho biết một số thói quen khi chế biến rau có thể dẫn đến lượng vitamin, chất khoáng mất đi. Dưới đây là những sai lầm cần tránh.

Tích trữ rau xanh quá lâu

Nhiều người có thói quen mang đồ ăn sạch ở quê vào thành phố bảo quản tủ lạnh ăn dần hàng tuần. Tuy nhiên, rau xanh tích trữ trong thời gian dài dễ mất gần như hết chất dinh dưỡng. Những loại rau giàu vitamin C như rau ngót, rau cải chỉ cần để ở nhiệt độ 20 độ C trong vòng một ngày thì lượng vitamin bị hao hụt lớn. Nếu để rau trong tủ lạnh vài ngày cho đến vài tuần thì rau chỉ còn chất xơ, do đó không nên bảo quản quá ba ngày.

Bỏ lá hoặc vò, thái cắt rau trước khi rửa

Thói quen chỉ ăn thân rau, bỏ hoặc ăn rất ít lá có thể làm lãng phí vitamin và các dưỡng chất khác. Một số người hay vò nát lá rau khi ăn rau bí, rau ngót... để cho rau mềm, ngon. Tuy nhiên, vò nát lá rau vô tình làm cho các chất vitamin có trong lá rau bị phá hủy. Sơ chế cắt rau thành khúc rồi mới rửa cũng làm cho chất dinh dưỡng mất đi. Rau thái cắt mới rửa hoặc không nấu ngay khiến vitamin có trong rau bị oxy hóa. Nên giữ nguyên lá rau luộc hoặc nấu canh, rửa rau xong mới thái cắt để giữ trọn vẹn được dưỡng chất.

Luộc rau mở vung

Vì muốn luộc xanh rau nên nhiều người luộc rau mở vung. Tuy nhiên, các vitamin theo hơi nước bay ra ngoài. Cách luộc rau đúng là cho rau vào lúc nước sôi già, đảo ngập trong nước, để lửa to, úp vung, vớt ra ngay.

Rau xanh luộc cung cấp nhiều chất dinh dưỡng, không có dầu mỡ tốt cho sức khỏe. Ảnh minh họa: Thanh Ba

Luộc rau xong không ăn ngay

Nhiều người có thói quen nấu cơm sẵn đợi đủ cả gia đình mới ăn cơm. Khi rau luộc để nguội, các dưỡng chất cũng dần bị biến mất. Theo chuyên viên dinh dưỡng Quỳnh, để rau sau một giờ mất khoảng 20-25% lượng vitamin, sau 2 giờ có thể lên tới 35-47%.

Ăn rau luộc qua đêm

Nếu để rau qua đêm, hàm lượng nitrate có sẵn biến thành nitrite - một chất gây ung thư, ảnh hưởng xấu tới sức khỏe. Gia đình nên chế biến một lượng rau phù hợp với số lượng người trong gia đình, ăn hết trong bữa.

Luộc rau quá lâu

Rất nhiều người cho rằng khi nấu rau ở nhiệt độ nhỏ mới giữ được vi chất có trong rau. Nhưng đây là quan niệm sai lầm, khi luộc rau ở nhiệt độ thấp và kéo dài, thời gian tiếp xúc với nhiệt dễ dàng khiến các vitamin bị phá hủy.

Chỉ ăn rau không uống nước canh

Trong quá trình luộc rau, một số loại vitamin tan trong nước như C, B. Do vậy, mọi người nên ăn cả rau lẫn nước luộc rau hoặc canh để cơ thể nhận được nhiều vitamin nhất.

Thanh Ba