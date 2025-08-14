5 điều nên tránh khi trị mụn trứng cá

Tự nặn mụn, rửa mặt không đúng cách, dùng các sản phẩm trị mụn không rõ nguồn gốc có thể khiến mụn dai dẳng, khó kiểm soát, dễ biến chứng.

Theo ThS.BS Quách Thu Trang, khoa Da liễu, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, mụn trứng cá rất thường gặp do thay đổi nội tiết, nhất là gia tăng hormone androgen khiến tuyến bã nhờn hoạt động mạnh, bít tắc lỗ chân lông và dẫn đến viêm. Mụn thường xuất hiện ở vùng mặt, lưng, ngực dưới nhiều dạng như mụn đầu đen, đầu trắng, mụn viêm, mụn bọc, mủ...

Nếu không được điều trị đúng cách, mụn có thể tiến triển nặng, hình thành sẹo vĩnh viễn hoặc gây ra các biến chứng như nhiễm trùng, tăng hoặc giảm sắc tố, ảnh hưởng đến thẩm mỹ và tâm lý người bệnh. Dưới đây là một số sai lầm thường gặp khi điều trị mụn ở tuổi dậy thì.

Tự nặn mụn

Nhiều người muốn loại bỏ nhân mụn nhanh chóng nên tự nặn mụn. Tuy nhiên, nặn mụn không đúng cách, nhất là bằng tay hoặc dụng cụ không được tiệt trùng có thể khiến vi khuẩn xâm nhập sâu vào da, gây viêm nặng, mưng mủ hoặc áp xe. Nặn mụn ở vùng chữ T (trán, mũi, cằm và quanh miệng) đặc biệt nguy hiểm do khu vực này có nhiều mạch máu nối với hệ tuần hoàn não. Nhiễm trùng tại đây có thể dẫn đến viêm tắc tĩnh mạch xoang hang.

Bác sĩ Trang khám da cho người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Lạm dụng sản phẩm trị mụn

Bác sĩ Trang cho hay sử dụng mỹ phẩm hoặc thuốc trị mụn trôi nổi, không rõ thành phần và nguồn gốc dễ khiến mụn nặng hơn. Nhiều sản phẩm chứa corticoid, thủy ngân, axit nồng độ cao... có thể gây kích ứng, viêm da, giãn mao mạch và để lại hậu quả lâu dài như teo da, sạm da, lệ thuộc thuốc. Một số trường hợp sau khi ngưng sử dụng các sản phẩm này, da nhạy cảm, dễ nổi mụn và khó phục hồi.

Rửa mặt quá nhiều

Nhiều người lầm tưởng rằng rửa mặt càng nhiều sẽ càng sạch và giảm mụn. Tuy nhiên, rửa mặt quá thường xuyên có thể làm mất lớp màng bảo vệ tự nhiên của da, dẫn đến khô, kích ứng và tăng tiết bã nhờn bù trừ, khiến mụn trầm trọng hơn. Nên rửa mặt hai lần mỗi ngày bằng sữa rửa mặt dịu nhẹ, không chứa chất tẩy rửa mạnh. Rửa nhẹ nhàng bằng tay với nước ấm, tránh chà xát mạnh hoặc dùng nước quá nóng.

Không dưỡng ẩm

Nhiều người sợ bít tắc lỗ chân lông nên bỏ qua bước dưỡng ẩm hàng ngày. Tuy nhiên, làn da mụn vẫn cần được cấp ẩm đúng cách để duy trì hàng rào bảo vệ tự nhiên. Sử dụng thuốc trị mụn có thể gây khô, bong tróc, kích ứng nếu không được kết hợp với kem dưỡng. Nên chọn loại dưỡng ẩm dịu nhẹ, có nhãn "không gây mụn" (non-comedogenic) và "không chứa dầu" (oil-free) để hỗ trợ da phục hồi và hạn chế tác dụng phụ của thuốc.

Áp dụng mẹo dân gian

Thoa kem đánh răng, đắp lá trầu không, nước chanh, nha đam, lòng trắng trứng hoặc tắm biển là các phương pháp truyền miệng trong trị mụn. Tuy nhiên, chưa có bằng chứng khoa học chứng minh hiệu quả của các phương pháp này. Các nguyên liệu tự nhiên có thể chứa vi khuẩn, chất gây kích ứng hoặc làm tổn thương hàng rào da, mụn viêm nặng hơn, dễ hình thành sẹo. Nước biển tuy có muối nhưng cũng chứa nhiều tạp chất, không thể thay thế nước sát khuẩn chuyên dụng. Một số trường hợp sau khi tắm biển, da mụn trở nên kích ứng, sưng viêm và lan rộng hơn, theo bác sĩ Trang.

Tại chuyên khoa Da liễu, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, người bệnh được bác sĩ khám, soi da, xác định nguyên nhân và đưa ra phác đồ điều trị cá nhân hóa. Tùy tình trạng mụn cụ thể, bác sĩ có thể kết hợp các biện pháp điều trị nội khoa và công nghệ thẩm mỹ chuyên sâu như peel da hóa học, lăn kim, laser CO2 fractional, ánh sáng sinh học LED, điện di tinh chất... nhằm giảm viêm, ngừa sẹo và tái tạo làn da. Với trường hợp sẹo mụn lâu năm, bác sĩ có thể áp dụng kỹ thuật bóc tách sẹo, tiêm nội tổn thương hoặc điều trị bằng laser tái tạo để làm đầy sẹo lõm, phẳng sẹo lồi và cải thiện cấu trúc da.

Hằng Trần