7 năm vô sinh do buồng trứng đa nang

TP HCMChị Tâm, 29 tuổi, vô sinh 7 năm do rối loạn kinh nguyệt kéo dài, bác sĩ chẩn đoán buồng trứng đa nang và niêm mạc tử cung dày bất thường.

ThS.BS Trần Ngọc Vân Anh, Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh - Quận 8, siêu âm ghi nhận buồng trứng của chị Tâm có nhiều nang nhỏ, kết hợp với tiền sử kinh nguyệt thưa, gợi ý tình trạng không rụng trứng mạn tính khiến bệnh nhân khó thụ thai tự nhiên. Bác sĩ chẩn đoán chị Tâm mắc hội chứng buồng trứng đa nang - một rối loạn nội tiết khiến quá trình rụng trứng bị gián đoạn.

Bên cạnh đó, nội mạc tử cung của bệnh nhân dày bất thường. Bác sĩ Vân Anh lý giải ở người không rụng trứng, cơ thể thiếu hụt progesterone và hormone giúp cân bằng estrogen, từ đó nội mạc tử cung tăng sinh liên tục, trở nên dày bất thường nhưng kém ổn định, ảnh hưởng khả năng làm tổ của phôi. Người bệnh được chỉ định kích thích buồng trứng để thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm. Bác sĩ thu được 25 noãn, thụ tinh và nuôi cấy được 16 phôi ngày 5, phần lớn phôi chất lượng tốt.

Bệnh nhân được sinh thiết nội mạc tử cung vào ngày chọc hút noãn, xác nhận tình trạng tăng sản nội mạc tử cung lành tính. Kết quả đánh giá buồng tử cung ghi nhận nội mạc không đồng nhất và có các polyp nhỏ rải rác - những yếu tố có thể cản trở quá trình làm tổ của phôi.

Sau gần 2 tháng, chị Tâm ổn định sức khỏe, được chuẩn bị nội mạc để chuyển phôi đông lạnh. Ở lần đầu, bác sĩ sử dụng thuốc ức chế nội tiết nhằm kiểm soát trục hormone, sau đó bổ sung estrogen để làm dày nội mạc. Tuy nhiên, sau 7 ngày, nội mạc tử cung của bệnh nhân đã dày lên 14 mm, bác sĩ quyết định hủy chu kỳ do điều kiện không tối ưu.

Chu kỳ tiếp theo, bác sĩ thay đổi hoàn toàn chiến lược. Thay vì chỉ bổ sung nội tiết, bệnh nhân được sử dụng thuốc vừa kích thích nhẹ buồng trứng, vừa ức chế tác động của estrogen lên nội mạc tử cung, giúp nội mạc phát triển chậm nhưng đồng đều và ổn định hơn. Khi nội mạc tử cung đạt 7,5 mm với cấu trúc phù hợp, bác sĩ chuyển một phôi ngày 5 loại tốt vào buồng tử cung. Chị Tâm đậu thai ở lần chuyển phôi đầu tiên, hiện thai 12 tuần.

Bác sĩ Vân Anh chọc hút trứng cho người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh - Quận 8

Hội chứng buồng trứng đa nang là rối loạn nội tiết thường gặp ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản, với các biểu hiện như rối loạn rụng trứng, kinh nguyệt không đều và xuất hiện nhiều nang nhỏ ở buồng trứng. Bệnh có thể gây vô sinh do không phóng noãn đều đặn, đồng thời làm mất cân bằng hormone, dẫn đến tình trạng cường estrogen kéo dài ảnh hưởng đến nội mạc tử cung.

Bác sĩ Vân Anh khuyến cáo phụ nữ cần đi khám khi chậm kinh, kinh thưa bất thường. Trì hoãn điều trị nhiều năm như chị Tâm có thể dẫn đến tăng sản nội mạc tử cung, tăng nguy cơ polyp khiến quá trình điều trị phức tạp hơn.

Đình Lâm

*Tên nhân vật đã được thay đổi