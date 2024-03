7 món ăn uống khiến da kém sắc

Tiêu thụ quá nhiều đồ ngọt, rượu, cà phê có đường, thức ăn chiên rán, cay, mặn có thể khiến làn da lão hóa nhanh hơn.

Thực phẩm mà bạn ăn có thể ảnh hưởng tới làn da theo nhiều cách khác nhau. Trong khi một số cung cấp vitamin, dưỡng chất và collagen hỗ trợ cấu trúc da thì số khác lại có thể đẩy nhanh tốc độ lão hóa. Dưới đây là những món ăn uống nên hạn chế để làn da tươi tắn hơn.

Cà phê có đường

Cà phê có chứa chất kích thích là caffeine. Một số loại cà phê còn thêm đường để tăng vị ngọt, ngon miệng hơn. Tuy nhiên, hai thành phần này có thể có tác động tiêu cực đến làn da, như gây mất nước, khô da.

Uống cà phê decaf (cà phê đã loại bỏ phần lớn caffeine), chọn loại nguyên chất, không thêm đường hay chất tạo ngọt giúp tránh mất nước.

Đồ ngọt và đồ uống có đường

Ngoài gây mất nước, đường còn có tác động tiêu cực đến quá trình gây lão hóa da. Tiêu thụ quá nhiều đường từ thực phẩm và đồ uống ngọt như món tráng miệng, nước ngọt hoặc soda có thể khởi động quá trình gọi là glycation.

Glycation xảy ra khi các phân tử đường dư thừa sẽ kết hợp với protein tạo ra các sản phẩm cuối glycation tiên tiến gọi là AGEs. AGEs có thể làm hỏng collagen - loại protein giúp làn da mềm mại, mịn màng và săn chắc, từ đó khiến da lão hóa nhanh hơn.

Để giảm lượng đường nạp vào cơ thể, hãy uống nhiều nước lọc thay vì nước tăng lực, nước ngọt; hạn chế ăn kẹo và món bánh ngọt tráng miệng. Sử dụng chất làm ngọt tự nhiên, như mật ong, trái cây, thay vì dùng đường sẽ tốt hơn.

Bánh mì trắng

Bánh mì trắng làm từ carbohydrate tinh chế có thể góp phần vào quá trình glycation, sinh ra sản phẩm cuối AGEs làm hỏng cấu trúc da.

Thay vì bánh mì trắng nên dùng loại nguyên hạt. Chúng không chứa carbs tinh chế và cung cấp chất xơ, giúp no lâu hơn, phù hợp cho người muốn giữ dáng.

Đồ chiên, rán

Thực phẩm chiên rán có thể thúc đẩy các hợp chất AGEs và viêm gây tổn thương da. Lượng AGEs có thể tăng gấp nhiều lần khi chế biến ở nhiệt độ cao, chẳng hạn chiên.

Ăn đồ chiên rán có chừng mực và thử các cách chế biến khác như khoai tây nướng, nghiền, luộc, thay vì chiên để tránh ảnh hưởng đến làn da.

Rượu

Uống rượu cũng gây mất nước, có thể dẫn đến lão hóa. Nam giới nên uống tối đa hai ly mỗi ngày và một ly cho nữ. Các đồ uống không cồn, trà thảo mộc cũng là lựa chọn thay thế phù hợp cho rượu, có tác dụng dưỡng nhan.

Đồ ăn mặn hoặc cay

Ăn quá nhiều muối và đồ cay có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe làn da do đẩy nhanh tiến trình lão hóa. Hạn chế đồ ăn cay, giới hạn lượng natri tiêu thụ ở mức 2.300 mg, tương đương một thìa cà phê muối mỗi ngày.

Một số cách tránh ăn nhiều muối gồm chọn rau tươi, hải sản tươi (nếu chọn loại đóng hộp nên ưu tiên ướp ít muối); tự nấu ăn tại nhà; không nêm thêm muối trực tiếp vào món ăn.

Thịt đỏ

Ăn nhiều các loại thịt đỏ, béo như thịt bò, lợn và cừu có thể tạo ra các gốc tự do. Đây là những phân tử không ổn định có thể kích hoạt quá trình dẫn đến tổn thương tế bào, ảnh hưởng đến khả năng bảo vệ làn da.

Ăn thịt đỏ ở mức vừa phải, chọn thịt nạc hoặc thịt gia cầm bỏ da. Bổ sung một số thực phẩm giàu chất chống oxy hóa, chống lão hóa như quả mọng, rau họ cải, trái bơ, chocolate đen có thể ngăn ngừa hoặc trì hoãn một số loại tổn thương tế bào da.

