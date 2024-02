5 loại rau chống lão hóa

Bắp cải tím chứa vitamin A, C và anthocyanin, có thể cải thiện sức khỏe làn da sau tác hại của tia cực tím từ ánh nắng mặt trời. Trung bình 89 g bắp cải tím chứa hơn 50% lượng vitamin C được khuyến nghị mỗi ngày. Nếu cơ thể không đủ dưỡng chất này, quá trình sản xuất collagen sẽ giảm, ảnh hưởng đến độ đàn hồi của da.

Huyền My (Theo Eat This, Not That, Healthline)

Ảnh: Freepik