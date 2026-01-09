7 món ăn uống giúp giảm mỡ gan tự nhiên

Cà phê là thức uống có lợi cho người bệnh gan nhiễm mỡ. Uống cà phê đen nguyên chất có thể giảm men gan và làm chậm tổn thương gan. Các hợp chất trong cà phê như polyphenol, axit chlorogenic và caffeine hoạt động chống viêm, góp phần ngăn xơ hóa, bảo vệ gan. Nên uống cà phê đen, không thêm đường hay kem.