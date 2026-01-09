7 món ăn uống giúp giảm mỡ gan tự nhiên

Hạt óc chó giàu axit béo omega-3, omega-6 và chất chống oxy hóa. Ăn khoảng 30 g mỗi ngày giúp giảm mỡ tích tụ, giảm viêm gan, cải thiện trao đổi chất và bổ sung protein. Bạn có thể thêm hạt óc chó vào món ăn sáng, sữa chua, salad hoặc súp để tăng giá trị dinh dưỡng.
Hạt óc chó giàu axit béo omega-3, omega-6 và chất chống oxy hóa. Ăn khoảng 30 g mỗi ngày giúp giảm mỡ tích tụ, giảm viêm gan, cải thiện trao đổi chất và bổ sung protein. Bạn có thể thêm hạt óc chó vào món ăn sáng, sữa chua, salad hoặc súp để tăng giá trị dinh dưỡng.
Tỏi giàu chất phytochemical, có thể giảm mỡ thừa trong gan, hỗ trợ giải độc và kiểm soát viêm. Thêm vài tép tỏi vào món ăn, dùng làm gia vị xào, ăn sống hoặc chiên sơ để tăng lợi ích cho gan.
Tỏi giàu chất phytochemical, có thể giảm mỡ thừa trong gan, hỗ trợ giải độc và kiểm soát viêm. Thêm vài tép tỏi vào món ăn, dùng làm gia vị xào, ăn sống hoặc chiên sơ để tăng lợi ích cho gan.
Cà phê là thức uống có lợi cho người bệnh gan nhiễm mỡ. Uống cà phê đen nguyên chất có thể giảm men gan và làm chậm tổn thương gan. Các hợp chất trong cà phê như polyphenol, axit chlorogenic và caffeine hoạt động chống viêm, góp phần ngăn xơ hóa, bảo vệ gan. Nên uống cà phê đen, không thêm đường hay kem.
Cà phê là thức uống có lợi cho người bệnh gan nhiễm mỡ. Uống cà phê đen nguyên chất có thể giảm men gan và làm chậm tổn thương gan. Các hợp chất trong cà phê như polyphenol, axit chlorogenic và caffeine hoạt động chống viêm, góp phần ngăn xơ hóa, bảo vệ gan. Nên uống cà phê đen, không thêm đường hay kem.
Các loại rau cải như bông cải xanh, bắp cải, cải Brussels giàu chất xơ, vitamin và sulforaphane - hợp chất chống oxy hóa mạnh có thể bảo vệ tế bào gan, giảm tổn thương do viêm hoặc gốc tự do. Thêm một phần rau cải vào mỗi bữa ăn qua món xào, salad hoặc hấp góp phần duy trì sức khỏe gan và hỗ trợ chức năng giải độc của cơ thể.
Các loại rau cải như bông cải xanh, bắp cải, cải Brussels giàu chất xơ, vitamin và sulforaphane - hợp chất chống oxy hóa mạnh có thể bảo vệ tế bào gan, giảm tổn thương do viêm hoặc gốc tự do. Thêm một phần rau cải vào mỗi bữa ăn qua món xào, salad hoặc hấp góp phần duy trì sức khỏe gan và hỗ trợ chức năng giải độc của cơ thể.
Trà xanh giàu catechin - các chất chống oxy hóa tăng cường men gan và giảm căng thẳng. Uống thường xuyên làm giảm mỡ gan ở người mắc bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD), đồng thời hỗ trợ quản lý cân nặng và làm dịu viêm.
Trà xanh giàu catechin - các chất chống oxy hóa tăng cường men gan và giảm căng thẳng. Uống thường xuyên làm giảm mỡ gan ở người mắc bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD), đồng thời hỗ trợ quản lý cân nặng và làm dịu viêm.
Yến mạch chứa nhiều beta-glucan, một chất xơ hòa tan làm giảm mức cholesterol, đồng thời tăng cường sức khỏe đường ruột và gan. Thường xuyên bổ sung bột yến mạch vào chế độ ăn uống có thể đốt cháy chất béo tốt hơn, điều chỉnh độ nhạy insulin. Ăn yến mạch còn tạo cảm giác no lâu, kiểm soát cân nặng, từ đó giảm nguy cơ gan nhiễm mỡ.
Yến mạch chứa nhiều beta-glucan, một chất xơ hòa tan làm giảm mức cholesterol, đồng thời tăng cường sức khỏe đường ruột và gan. Thường xuyên bổ sung bột yến mạch vào chế độ ăn uống có thể đốt cháy chất béo tốt hơn, điều chỉnh độ nhạy insulin. Ăn yến mạch còn tạo cảm giác no lâu, kiểm soát cân nặng, từ đó giảm nguy cơ gan nhiễm mỡ.
Bảo Bảo(Theo Times of India)
Ảnh: Bảo Bảo, AI